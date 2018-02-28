Врач наотрез отказалась говорить с пациентами по-русски!(52)

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LETA
Герман Бергер
21:55 27.02.2018
Наша Латвия / Социум

Врач Дита Даноса обратилась с заявлением в Центр государственного языка. Она утверждает, что администрация медицинского учреждения «MFD Veselības centrs “Dziedniecība”» заставляла ее говорить с пациентами на русском языке, что вынудило Даносу уволиться.

Историю конфликта подробно описывает «Latvijas Avīze». Даноса признает, что отказывалась разговаривать по-русски с теми, кто, по ее мнению, владеют или должны владеть государственным языком. Врач утверждает, что пациенты навязывали ей общение на русском языке.

 

В конце концов руководство учреждения, где работала Даноса, поставило ультиматум: «Если вы, доктор, не будете говорить с пациентами на понятном им языке, будем вынуждены с вами расстаться».

 

Даноса по-прежнему уверена в своей правоте. В нежелании пациентов общаться по-латышски она видит неуважение к латвийскому государству.

 

«MFD Veselības centrs «Dziedniecība»» располагается в Кенгарагсе — районе Риги, где преобладает русскоговорящее население. «В Кенгарагсе создалась довольно жуткая ситуация — по поведению людей можно почувствовать, что многие из них надеются, что русский станет вторым государственным языком», — делится своей тревогой врач.

 

Рассказывая историю увольнения Диты Даносы, «Latvijas Avīze» ни разу не упомянула клятву Гиппократа. Между тем современная редакция клятвы (по Женевской декларации, одобренной Генеральной Ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации в 1948 году) содержит такие слова: «я не позволю, чтобы религиозные, национальные, расовые, политические или социальные мотивы помешали мне исполнить свой долг по отношению к пациенту».

baltnews.lv / Фото
Комментарии (52)
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Петя 21:57 27:02:2018

Уволилась, и хрен с ней. Других найдут.

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в семье не без урода 22:06 27:02:2018

я в этом центре уж лет 10 как получаю консультации,почти все врачи лытыши,но нормальные и адекватные професионалы,всегда спрашивали на каком языке мне (пациенту) удобнее говорить,разумеется я выбирал на русском,потому что заканчивал школу в Вильнюсе и латышский практически не знаю

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Саня 22:07 27:02:2018

теперь может ехать вусраину за 80$ работать

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Latviešu patriots 22:36 27:02:2018

V semje... Nu tu esi grūtgalvītis - 10 gados neapgūt Latviešu valodu! Dauns!

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вп 22:42 27:02:2018

Диты Даносы
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Запомню. Будет подыхать, помогать не буду. Мне по х..й на каком языке будет говорить.

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Жизнь 22:54 27:02:2018

Man prieks ka tu esi mulkis,Latviešu patriots! Labs darbs padarīts! 100% atbalstu!

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Latviešu patriots 23:07 27:02:2018

Okupantu cūka aizveries!

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Pushkin 01:59 28:02:2018

Tikai interneta maki ta runat? Kapec tu neei uz ielam un nekliedz ka tu patriots un krievu cukas okupanti tev nedod normali dzivot?

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Latviešu patriots 03:46 28:02:2018

Pushinam. Ja uz ielas man traucē okupantu cūka, tad tā es viņam arī pasaku tieši acīs! Vēl kādi jautājumi?

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Latviešu obsos 07:49 28:02:2018

О, патриотс!
Тебя выпустили уже?
Пока ты лечился, окупанты банк грохнули и тебе прийдется больше комментов строчить
Давай убогий начинай, ждемс

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факт 22:01 27:02:2018

это не врач,это говно на палочке,такие в Саласпилсе у детей кровь отсасывали

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Очевидно 03:42 28:02:2018

Теперь будет у бычка его "висульку" отсасывать на хуторе

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ИвАн 07:30 28:02:2018

Вобще то, в отличии от вас, она у себя дома и язык народа тут отнють не русский, так что кто тут гавно, ясно всем, кроме самого гавна, разумеется.

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Ьми)ен 22:06 27:02:2018

Valoda,сильнее клятвы Геппократа.....

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Мда 23:13 27:02:2018

Не валода, а именно язык, которым они aнуcы подчищают у своих хозяев.

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просторы сибири 22:07 27:02:2018

Диты Даносы мы вас ждем

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ин-на 22:07 27:02:2018

Дита Даноса идет на куй!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (7)

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