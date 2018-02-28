Историю конфликта подробно описывает «Latvijas Avīze». Даноса признает, что отказывалась разговаривать по-русски с теми, кто, по ее мнению, владеют или должны владеть государственным языком. Врач утверждает, что пациенты навязывали ей общение на русском языке.
В конце концов руководство учреждения, где работала Даноса, поставило ультиматум: «Если вы, доктор, не будете говорить с пациентами на понятном им языке, будем вынуждены с вами расстаться».
Даноса по-прежнему уверена в своей правоте. В нежелании пациентов общаться по-латышски она видит неуважение к латвийскому государству.
«MFD Veselības centrs «Dziedniecība»» располагается в Кенгарагсе — районе Риги, где преобладает русскоговорящее население. «В Кенгарагсе создалась довольно жуткая ситуация — по поведению людей можно почувствовать, что многие из них надеются, что русский станет вторым государственным языком», — делится своей тревогой врач.
Рассказывая историю увольнения Диты Даносы, «Latvijas Avīze» ни разу не упомянула клятву Гиппократа. Между тем современная редакция клятвы (по Женевской декларации, одобренной Генеральной Ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации в 1948 году) содержит такие слова: «я не позволю, чтобы религиозные, национальные, расовые, политические или социальные мотивы помешали мне исполнить свой долг по отношению к пациенту».
Уволилась, и хрен с ней. Других найдут.« ответить
я в этом центре уж лет 10 как получаю консультации,почти все врачи лытыши,но нормальные и адекватные професионалы,всегда спрашивали на каком языке мне (пациенту) удобнее говорить,разумеется я выбирал на русском,потому что заканчивал школу в Вильнюсе и латышский практически не знаю« ответить
теперь может ехать вусраину за 80$ работать« ответить
V semje... Nu tu esi grūtgalvītis - 10 gados neapgūt Latviešu valodu! Dauns!« ответить
Диты Даносы« ответить
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Запомню. Будет подыхать, помогать не буду. Мне по х..й на каком языке будет говорить.
Man prieks ka tu esi mulkis,Latviešu patriots! Labs darbs padarīts! 100% atbalstu!« ответить
Okupantu cūka aizveries!« ответить
Tikai interneta maki ta runat? Kapec tu neei uz ielam un nekliedz ka tu patriots un krievu cukas okupanti tev nedod normali dzivot?« ответить
Pushinam. Ja uz ielas man traucē okupantu cūka, tad tā es viņam arī pasaku tieši acīs! Vēl kādi jautājumi?« ответить
О, патриотс!« ответить
Тебя выпустили уже?
Пока ты лечился, окупанты банк грохнули и тебе прийдется больше комментов строчить
Давай убогий начинай, ждемс
это не врач,это говно на палочке,такие в Саласпилсе у детей кровь отсасывали« ответить
Теперь будет у бычка его "висульку" отсасывать на хуторе« ответить
Вобще то, в отличии от вас, она у себя дома и язык народа тут отнють не русский, так что кто тут гавно, ясно всем, кроме самого гавна, разумеется.« ответить
Valoda,сильнее клятвы Геппократа.....« ответить
Не валода, а именно язык, которым они aнуcы подчищают у своих хозяев.« ответить
Диты Даносы мы вас ждем« ответить
Дита Даноса идет на куй!« ответить