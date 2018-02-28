LETA

Врач Дита Даноса обратилась с заявлением в Центр государственного языка. Она утверждает, что администрация медицинского учреждения «MFD Veselības centrs “Dziedniecība”» заставляла ее говорить с пациентами на русском языке, что вынудило Даносу уволиться.

Историю конфликта подробно описывает «Latvijas Avīze». Даноса признает, что отказывалась разговаривать по-русски с теми, кто, по ее мнению, владеют или должны владеть государственным языком. Врач утверждает, что пациенты навязывали ей общение на русском языке.

В конце концов руководство учреждения, где работала Даноса, поставило ультиматум: «Если вы, доктор, не будете говорить с пациентами на понятном им языке, будем вынуждены с вами расстаться».

Даноса по-прежнему уверена в своей правоте. В нежелании пациентов общаться по-латышски она видит неуважение к латвийскому государству.

«MFD Veselības centrs «Dziedniecība»» располагается в Кенгарагсе — районе Риги, где преобладает русскоговорящее население. «В Кенгарагсе создалась довольно жуткая ситуация — по поведению людей можно почувствовать, что многие из них надеются, что русский станет вторым государственным языком», — делится своей тревогой врач.

Рассказывая историю увольнения Диты Даносы, «Latvijas Avīze» ни разу не упомянула клятву Гиппократа. Между тем современная редакция клятвы (по Женевской декларации, одобренной Генеральной Ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации в 1948 году) содержит такие слова: «я не позволю, чтобы религиозные, национальные, расовые, политические или социальные мотивы помешали мне исполнить свой долг по отношению к пациенту».