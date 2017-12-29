Врач нечаянно отрезал пенис 10-летнему мальчику

В малайзийском городе Каджанг, врач, делавший обрезание 10-летнему мальчику, по ошибке отсек ему пенис.

Инцидент произошел в прошлом году. 52-летнего врача Алахари Хашима обвинили в причинении тяжелого увечья ребенку, незаконном занятии частной медицинской практикой и содержании незарегистрированной частной клиники.

Ему грозит тюремное заключение до двух лет и штраф до двух тысяч малайзийских ринггитов. Частная медицинская практика без лицензии карается тюремным заключением на срок до шести лет и штрафом до 300 тысяч ринггитов. За содержание незарегистрированной клиники в Малайзии штрафуют на сумму до двух тысяч ринггитов.

Во время судебного заседания адвокат призвал к снисходительному отношению к подсудимому. По его словам, после инцидента клинику закрыли, и врач лишился практики. Теперь ему приходится растить четырех детей школьного возраста без регулярного дохода.

Суд согласился отпустить Хашима под залог в девять тысяч ринггитов. Рассмотрение дела продолжится в конце января.