Инцидент произошел в прошлом году. 52-летнего врача Алахари Хашима обвинили в причинении тяжелого увечья ребенку, незаконном занятии частной медицинской практикой и содержании незарегистрированной частной клиники.
Ему грозит тюремное заключение до двух лет и штраф до двух тысяч малайзийских ринггитов. Частная медицинская практика без лицензии карается тюремным заключением на срок до шести лет и штрафом до 300 тысяч ринггитов. За содержание незарегистрированной клиники в Малайзии штрафуют на сумму до двух тысяч ринггитов.
Во время судебного заседания адвокат призвал к снисходительному отношению к подсудимому. По его словам, после инцидента клинику закрыли, и врач лишился практики. Теперь ему приходится растить четырех детей школьного возраста без регулярного дохода.
Суд согласился отпустить Хашима под залог в девять тысяч ринггитов. Рассмотрение дела продолжится в конце января.
Отрезать у врача и пришить мальчику!« ответить
Врач нечаянно отрезал пенис 10-летнему мальчику« ответить
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Лучше бы голову отрезал, честное слово.
Да так этим мусликам и надо! Как можно столетиями себя уродывать!« ответить
Для карлисов обязательная продцедура« ответить
Левому" ивАну"-недоумок воезаешь в каждую статью со своим глупым комментом!ты кто такой?да-никто лузер и вояка диванный!!!жесть...статью хоть прочитай упырь,поо что идет речь!« ответить