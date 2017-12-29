Врач нечаянно отрезал пенис 10-летнему мальчику(5)

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Владимир Бучельников
21:41 28.12.2017
Lifenews / Люди

В малайзийском городе Каджанг, врач, делавший обрезание 10-летнему мальчику, по ошибке отсек ему пенис.

Инцидент произошел в прошлом году. 52-летнего врача Алахари Хашима обвинили в причинении тяжелого увечья ребенку, незаконном занятии частной медицинской практикой и содержании незарегистрированной частной клиники.

 

Ему грозит тюремное заключение до двух лет и штраф до двух тысяч малайзийских ринггитов. Частная медицинская практика без лицензии карается тюремным заключением на срок до шести лет и штрафом до 300 тысяч ринггитов. За содержание незарегистрированной клиники в Малайзии штрафуют на сумму до двух тысяч ринггитов.

 

Во время судебного заседания адвокат призвал к снисходительному отношению к подсудимому. По его словам, после инцидента клинику закрыли, и врач лишился практики. Теперь ему приходится растить четырех детей школьного возраста без регулярного дохода.

 

Суд согласился отпустить Хашима под залог в девять тысяч ринггитов. Рассмотрение дела продолжится в конце января.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (5)
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СССР 22:24 28:12:2017

Отрезать у врача и пришить мальчику!

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уке 23:16 28:12:2017

Врач нечаянно отрезал пенис 10-летнему мальчику
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Лучше бы голову отрезал, честное слово.

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ИвАн 07:52 29:12:2017

Да так этим мусликам и надо! Как можно столетиями себя уродывать!

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Правда тут 08:58 29:12:2017

Для карлисов обязательная продцедура

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Иван 09:03 29:12:2017

Левому" ивАну"-недоумок воезаешь в каждую статью со своим глупым комментом!ты кто такой?да-никто лузер и вояка диванный!!!жесть...статью хоть прочитай упырь,поо что идет речь!

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (25)

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