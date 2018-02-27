Врач MFD Veselības centrs Dziedniecība Дита Даноса восемь месяцев назад получила замечание от руководства клиники за то, что говорила с пациентами на госязыке.

Об этом она рассказала в интервью Latvijas avīze.

Врач даже предположила, что местные жители ждут, когда русский язык станет в Латвии вторым государственным.

«Если Вы, доктор, не будете разговаривать с пациентами на понятном для них языке, мы будем вынуждены Вас уволить», — так, со слов Даносы, заявили ей в клинике.

Медучреждение Dziedniecība находится в Кенгарагсе, в Риге, в районе, где проживает много русскоязычных, отмечает газета. По словам врача, она там проработала травматологом-ортопедом десять лет, а недавно была вынуждена написать заявление об уходе.

«Конечно, иногда человек действительно не понимает латышского языка, но большая часть пациентов понимает и говорят, но при этом все же заставляют меня говорить по-русски. Отмечу, что именно пациенты более старшего возраста пытаются общаться на латышском, в отличие от людей среднего возраста, которые хоть и владеют госязыком, все равно настаивают на коммуникации на русском», — посетовала доктор.

Вероятно, жители Кенгарагса ждут, что статус русского языка в Латвии поменяется, предполагает Даноса.

«Здесь сложилась довольно пугающая ситуация — такое ощущение, что многие ждут, когда русский станет вторым госязыком», — заявила Даноса.

Даноса долго время жила в Великобритании, и хорошо понимает проблемы интеграции в многоязычном обществе, пишет газета. У нее также есть педагогическое образование, летом она устраивает лагеря для школьников разных национальностей.

«Организую лагерь и летом, в котором одним из главных аспектов будет социальная интеграция — у латвийских детей будет возможность ознакомиться с культурой других народов, латыши смогут обогатиться русской, белорусской и другими культурами, представленными в Латвии. Я вела билингвальные занятия, чтобы помочь детям выучить госязык. Это великолепно, что у нас в Латвии такое мультикультурное общество, но не ценить госязык — недопустимо», — считает Даноса.