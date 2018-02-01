Врач в ужасе: некий латвиец за 50 000 евро продает почку(8)

Лента новостей
Чехия не выдала Ансиса Берзиньша на расправу в Латвию Десант НЛО Ольга Кабо: «Я чуть не улетела в космос!» «Что–то мы такое наделали, где нам и другим хорошо!..» Джигарханяну выдумали инфаркт Литовцы украли 5 латвийских тракторов Альгинатные маски — спасение от тусклого цвета лица и шелушений Лекарство для крёстной мамы Национальные особенности труда
Eще в разделе
Чехия не выдала Ансиса Берзиньша на расправу в Латвию Латвия должна будет заплатить миллион евро бывшему владельцу Рижского цирка С февраля визы от имени Латвии будет выдавать Литва Крик о помощи: в Риге 18-летний юноша вышел из больницы и пропал без вести Более половины латвийцев одобряют перевод обучения на госязык
Виталий Вавилкин
16:40 31.01.2018
Наша Латвия / Социум

Некая женщина по имени Кристина воспользовалась “Доской жалоб” TV3, рассказывая о крайне неприятной ситуации, с которой ей пришлось столкнуться в интернете.

Женщина заметил, что в группе «Krāmu Tirgus» в Фейсбук какой-то латвиец опубликовал объявление о продаже собственной почки.

 

“Я врач, работаю в одном из крупнейших центров трансплантации в Европе. Каждый день я вижу людей в отчаянии, в ожидании донорских органов. Я вижу сколько людей умирает, не дождавшись. Торговля органами – это преступление, а этот парень, похоже, об этом думает, как о шутке. Показала объявление немецким коллегам, которые настояли, чтобы я передала его полиции. Мерзкая, дешевая шутка о страданиях людей или реальная попытка произвести незаконное действие? Полиция пока не отвечает, но считаю, что такие вещи не должны появляться в социальных сетях”, — написала женщина.

 

Отметим, что через какое-то время автор публикации указал, что это все это было шуткой. Обидеть никого он не хотел.

 

“Расскажу все честно. Празднуя именины, не подумав, опубликовал это объявление. Думал, что это невинная шутка. Никто не знал, что есть такие врачи, которых это задевает. Хорошо, извиняюсь, если кого-то этим задел”, — указал мужчина.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:47 31:01:2018

ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ДОВЕДЁННОЕ НИЩЕТОЙ
ДО
ОТЧАЯНИЯ,НАЧИНАЮТ ПРОДАВАТЬ СВОИ ОРГАНЫ НУЖДАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЛЮДЯМ...
ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ - НЕ ГРАБИТЬ,УБИВАТЬ,МОШЕННИЧАТЬ.
А
ТОРГОВАТЬ СВОИМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ...
ГОСДЕП США НАЗЫВАЕТ ЭТО "ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ"
И
"ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ"...

« ответить
Profile_default
dato 16:54 31:01:2018

А Латвия не замечет, сколько "мозгов" она уже за бугор "продала", образно выражаясь. Вот ваша истинная "история успеха"!

« ответить
Profile_default
истинный патриот 17:11 31:01:2018

Хоть эти хуторские педриоты в правительстве и орут, что они ПЕДРИОТЫ, не верьте! Они предатели и воры! Они оворовали страну и предали народ!

« ответить
Profile_default
ясно как пить дать 18:08 31:01:2018

возмущение понятно! слишком дорого запросил за свой орган!

« ответить
Profile_default
А полиции 18:33 31:01:2018

нужно расследовать и привлекать не тех, кто продаёт свои органы, а тех, кто довёл этих продавцов до такого нищенского состояния...

« ответить
Profile_default
Janka 18:47 31:01:2018

a v cem kriminal? ti ne hozjain svoego tela? tvoe telo sobstvennostj drugovo?

« ответить
Profile_default
Janka 18:45 31:01:2018

ja ne ponjal. v cem kriminal? razve ja ne hozjain svoemu telu?
ja dolzen razresenija sprasivatj u barina?
vi tam cto sovsem uze okueli?
moja pocka. komu hocu (i kogda hocu) tomu prodaju i ne nuzdajus v razresnii ot kogo libo.

« ответить
12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV