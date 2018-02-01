Некая женщина по имени Кристина воспользовалась “Доской жалоб” TV3, рассказывая о крайне неприятной ситуации, с которой ей пришлось столкнуться в интернете.

Женщина заметил, что в группе «Krāmu Tirgus» в Фейсбук какой-то латвиец опубликовал объявление о продаже собственной почки.

“Я врач, работаю в одном из крупнейших центров трансплантации в Европе. Каждый день я вижу людей в отчаянии, в ожидании донорских органов. Я вижу сколько людей умирает, не дождавшись. Торговля органами – это преступление, а этот парень, похоже, об этом думает, как о шутке. Показала объявление немецким коллегам, которые настояли, чтобы я передала его полиции. Мерзкая, дешевая шутка о страданиях людей или реальная попытка произвести незаконное действие? Полиция пока не отвечает, но считаю, что такие вещи не должны появляться в социальных сетях”, — написала женщина.

Отметим, что через какое-то время автор публикации указал, что это все это было шуткой. Обидеть никого он не хотел.

“Расскажу все честно. Празднуя именины, не подумав, опубликовал это объявление. Думал, что это невинная шутка. Никто не знал, что есть такие врачи, которых это задевает. Хорошо, извиняюсь, если кого-то этим задел”, — указал мужчина.