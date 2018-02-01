Женщина заметил, что в группе «Krāmu Tirgus» в Фейсбук какой-то латвиец опубликовал объявление о продаже собственной почки.
“Я врач, работаю в одном из крупнейших центров трансплантации в Европе. Каждый день я вижу людей в отчаянии, в ожидании донорских органов. Я вижу сколько людей умирает, не дождавшись. Торговля органами – это преступление, а этот парень, похоже, об этом думает, как о шутке. Показала объявление немецким коллегам, которые настояли, чтобы я передала его полиции. Мерзкая, дешевая шутка о страданиях людей или реальная попытка произвести незаконное действие? Полиция пока не отвечает, но считаю, что такие вещи не должны появляться в социальных сетях”, — написала женщина.
Отметим, что через какое-то время автор публикации указал, что это все это было шуткой. Обидеть никого он не хотел.
“Расскажу все честно. Празднуя именины, не подумав, опубликовал это объявление. Думал, что это невинная шутка. Никто не знал, что есть такие врачи, которых это задевает. Хорошо, извиняюсь, если кого-то этим задел”, — указал мужчина.
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ДОВЕДЁННОЕ НИЩЕТОЙ« ответить
ДО
ОТЧАЯНИЯ,НАЧИНАЮТ ПРОДАВАТЬ СВОИ ОРГАНЫ НУЖДАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЛЮДЯМ...
ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ - НЕ ГРАБИТЬ,УБИВАТЬ,МОШЕННИЧАТЬ.
А
ТОРГОВАТЬ СВОИМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ...
ГОСДЕП США НАЗЫВАЕТ ЭТО "ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ"
И
"ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ"...
А Латвия не замечет, сколько "мозгов" она уже за бугор "продала", образно выражаясь. Вот ваша истинная "история успеха"!« ответить
Хоть эти хуторские педриоты в правительстве и орут, что они ПЕДРИОТЫ, не верьте! Они предатели и воры! Они оворовали страну и предали народ!« ответить
возмущение понятно! слишком дорого запросил за свой орган!« ответить
нужно расследовать и привлекать не тех, кто продаёт свои органы, а тех, кто довёл этих продавцов до такого нищенского состояния...« ответить
a v cem kriminal? ti ne hozjain svoego tela? tvoe telo sobstvennostj drugovo?« ответить
ja ne ponjal. v cem kriminal? razve ja ne hozjain svoemu telu?« ответить
ja dolzen razresenija sprasivatj u barina?
vi tam cto sovsem uze okueli?
moja pocka. komu hocu (i kogda hocu) tomu prodaju i ne nuzdajus v razresnii ot kogo libo.