Врачи нашли у Неймара трещину

Неймар получил травму в воскресенье в матче чемпионата Франции с «Марселем» (3:0). Сроки восстановления бразильца не уточняются, но французское издание L'Equipe сообщает, что в «ПСЖ» надеются на участие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Также «ПСЖ» объявил, что у защитника Маркиньоса повреждение мышц бедра. Дата его возвращения в строй не сообщается.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» пройдет 6 марта в Париже. В первой игре в Мадриде победу со счетом 3:1 одержал испанский клуб.
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