Врачи нашли у Неймара трещину

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Анатолий Тарасов
13:59 27.02.2018
Спорт / Футбол

Медицинское обследование форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара выявило у бразильца трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

Неймар получил травму в воскресенье в матче чемпионата Франции с «Марселем» (3:0). Сроки восстановления бразильца не уточняются, но французское издание L'Equipe сообщает, что в «ПСЖ» надеются на участие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

 

Также «ПСЖ» объявил, что у защитника Маркиньоса повреждение мышц бедра. Дата его возвращения в строй не сообщается.

 

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» пройдет 6 марта в Париже. В первой игре в Мадриде победу со счетом 3:1 одержал испанский клуб.

РИА Новости / Фото
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