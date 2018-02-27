Врачи нашли у Неймара трещину

Медицинское обследование форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара выявило у бразильца трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.

Неймар получил травму в воскресенье в матче чемпионата Франции с «Марселем» (3:0). Сроки восстановления бразильца не уточняются, но французское издание L'Equipe сообщает, что в «ПСЖ» надеются на участие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Также «ПСЖ» объявил, что у защитника Маркиньоса повреждение мышц бедра. Дата его возвращения в строй не сообщается.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» пройдет 6 марта в Париже. В первой игре в Мадриде победу со счетом 3:1 одержал испанский клуб.