Медикам начали платить повышенные зарплаты, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Как мы уже сообщали, с этого года настоящая история успеха свалилась на голову новоиспеченного председателя правления Рижской Восточной университетской больницы Имантса Паэглитиса. Этот бывший специалист по организации дорожного движения на новом ответственном посту будет получать… 8 тысяч евро в месяц! Но, как стало известно коллегам из службы новостей ЛТВ, и медработники этой больницы не забыты родным руководством стационара и минздравом. На минувшей неделе люди в белых халатах получили первые новые оклады.

Правда, эти оклады пока «чуточку» не дотягивают до зарплаты шефа Восточной больницы. Точнее — если сложить шесть зарплат врачей этого стационара, то тогда можно и догнать по доходам господина Паэглитиса.

Итак, если в начале 2017 года доктор, работающий на ставку, получал на руки 884 евро, то 9 февраля сего года он получил зарплату за январь в размере 1340 евро. Выросли и доходы медсестер Восточной больницы. Год назад медсестра в среднем получала на руки 392 евро, а теперь — 627 евро.

В Детской клинической больнице доходы у медперсонала скромнее. Врачи на руки в среднем получили за январь 975 евро против 716 в минувшем году. А медсестры вместо 452 евро теперь зарабатывают 591 евро.

Прямо скажем, не густо, особенно учитывая, что цены за год на все товары и услуги выросли. Фактически медсестрам компенсировали только инфляцию. Это значит, что медики, по крайней мере средний медперсонал, чтобы прокормить себя и семью, будут вынуждены и дальше работать на износ — на полторы–две ставки, в двух–трех местах.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.