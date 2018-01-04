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Система электронного здравоохранения «невозможна», потому что в ней нельзя выписать рецепт, оформить больничный, в системе не зарегистрированы некоторые медикаменты и медицинские устройства, заявили агентству ЛЕТА несколько практикующих в Риге семейных врачей.

Врач Элла Шаталова сказала, что работать с системой в данный момент «ужасно и невозможно», и от этого страдает и она, и пациенты.

Самая большая проблема связана с тем, что в системе не принимаются рецепты. «Пациенты из Огре, Саласпилса, которых я обнадежила, больше не доверяют мне и едут за [бумажными] рецептами в Ригу. Каждый рецепт — проблема, нельзя выписать ни один медицинский товар и товары для детей до двух лет, даже витамины», — рассказала врач.

Ранее рецепты для грудных детей можно было выписать, используя только персональный код, а теперь требуется регистрация через Национальную службу здравоохранения, что снова требует времени.

Также нельзя выписать ни одно психотропное лекарство, потому что региональные аптеки такие рецепты не принимают. В систему не введен пенициллин, и выписать его невозможно.

Врач Шаталова использует для работы с системой электронного здравоохранения программу «SmartMedical» и платит за ее использование 120 евро в месяц. Теперь программисты уже не могут помочь, потому что «проблемы — в большой системе».

Врач Майя Баумане рассказала агентству ЛЕТА, что система настолько некачественна, что полностью останавливает работу. Врач сказала, что выписывает электронные рецепты уже 13 лет, и последние пять лет — через программу «Medius». Отказываться от ее использования она не планирует, так как работать напрямую с системой электронного здравоохранения пока совершенно невозможно.

Помощница семейного врача Иветы Фелдмане Мадара Модерниеце из поликлиники «АРС» рассказала, что система постоянно зависает, ее нужно перезагружать, снова авторизироваться, и это случается постоянно.

С 1 января использование системы электронного здравоохранения в Латвии обязательно.