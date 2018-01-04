Врач Элла Шаталова сказала, что работать с системой в данный момент «ужасно и невозможно», и от этого страдает и она, и пациенты.
Самая большая проблема связана с тем, что в системе не принимаются рецепты. «Пациенты из Огре, Саласпилса, которых я обнадежила, больше не доверяют мне и едут за [бумажными] рецептами в Ригу. Каждый рецепт — проблема, нельзя выписать ни один медицинский товар и товары для детей до двух лет, даже витамины», — рассказала врач.
Ранее рецепты для грудных детей можно было выписать, используя только персональный код, а теперь требуется регистрация через Национальную службу здравоохранения, что снова требует времени.
Также нельзя выписать ни одно психотропное лекарство, потому что региональные аптеки такие рецепты не принимают. В систему не введен пенициллин, и выписать его невозможно.
Врач Шаталова использует для работы с системой электронного здравоохранения программу «SmartMedical» и платит за ее использование 120 евро в месяц. Теперь программисты уже не могут помочь, потому что «проблемы — в большой системе».
Врач Майя Баумане рассказала агентству ЛЕТА, что система настолько некачественна, что полностью останавливает работу. Врач сказала, что выписывает электронные рецепты уже 13 лет, и последние пять лет — через программу «Medius». Отказываться от ее использования она не планирует, так как работать напрямую с системой электронного здравоохранения пока совершенно невозможно.
Помощница семейного врача Иветы Фелдмане Мадара Модерниеце из поликлиники «АРС» рассказала, что система постоянно зависает, ее нужно перезагружать, снова авторизироваться, и это случается постоянно.
С 1 января использование системы электронного здравоохранения в Латвии обязательно.
Второсортная народность нечего сами сделать не могут просто тупые.Русские смеются над вами.« ответить
Латыши - тупиковая ветвь в развитии человечества.« ответить
Тупой и еще тупее. За что не возьмутся все через ,,ОЧКО,, и за большие деньгги« ответить