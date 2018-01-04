Врачи поставили крест на системе э-здравоохранения (3)

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Виталий Вавилкин
18:50 04.01.2018
Наша Латвия / Социум

Система электронного здравоохранения «невозможна», потому что в ней нельзя выписать рецепт, оформить больничный, в системе не зарегистрированы некоторые медикаменты и медицинские устройства, заявили агентству ЛЕТА несколько практикующих в Риге семейных врачей.

 

 

Врач Элла Шаталова сказала, что работать с системой в данный момент «ужасно и невозможно», и от этого страдает и она, и пациенты.

 

Самая большая проблема связана с тем, что в системе не принимаются рецепты. «Пациенты из Огре, Саласпилса, которых я обнадежила, больше не доверяют мне и едут за [бумажными] рецептами в Ригу. Каждый рецепт — проблема, нельзя выписать ни один медицинский товар и товары для детей до двух лет, даже витамины», — рассказала врач.

 

Ранее рецепты для грудных детей можно было выписать, используя только персональный код, а теперь требуется регистрация через Национальную службу здравоохранения, что снова требует времени.

 

Также нельзя выписать ни одно психотропное лекарство, потому что региональные аптеки такие рецепты не принимают. В систему не введен пенициллин, и выписать его невозможно.

 

Врач Шаталова использует для работы с системой электронного здравоохранения программу «SmartMedical» и платит за ее использование 120 евро в месяц. Теперь программисты уже не могут помочь, потому что «проблемы — в большой системе».

 

Врач Майя Баумане рассказала агентству ЛЕТА, что система настолько некачественна, что полностью останавливает работу. Врач сказала, что выписывает электронные рецепты уже 13 лет, и последние пять лет — через программу «Medius». Отказываться от ее использования она не планирует, так как работать напрямую с системой электронного здравоохранения пока совершенно невозможно.

 

Помощница семейного врача Иветы Фелдмане Мадара Модерниеце из поликлиники «АРС» рассказала, что система постоянно зависает, ее нужно перезагружать, снова авторизироваться, и это случается постоянно.

 

С 1 января использование системы электронного здравоохранения в Латвии обязательно.

 

 

LETA / Фото
Комментарии (3)
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Правда тут 18:56 04:01:2018

Второсортная народность нечего сами сделать не могут просто тупые.Русские смеются над вами.

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Дарвин 19:28 04:01:2018

Латыши - тупиковая ветвь в развитии человечества.

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шери 20:58 04:01:2018

Тупой и еще тупее. За что не возьмутся все через ,,ОЧКО,, и за большие деньгги

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