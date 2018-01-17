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Министр здравоохранения Латвии Анда Чакша, фото LETA
Герман Бергер
23:08 16.01.2018
Экономика / Финансы

Выписка электронных рецептов, требуемая новомодной системой Минздрава «е-здоровье», требует так много времени, что за нее надо взымать 1.42 за каждый подход – такое требование озвучила президент Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска сегодня на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Оно было посвящено разбору работы «е-здоровья» и возможной ответственности должностных лиц за катастрофические результаты этого многострадального проекта. В итоге Генпрокуратуре поручено начать расследование против чиновников Минздрава. Главным  фигурантом  процесса называют  заместителя госсекретаря по вопросам политики здравоохранения Дайну Мурмане-Умбрашко, которая на отчет в Сейм не явилась. 

 

Вместо нее идиллическую картину электронной медицины рисовал ее патрон  Айвар Лапиньш: мол, «ядро» е-здоровья  работает на 99,5% стабильно, и совсем скоро государство почувствует благо от того, что ликвидированы двойные обследования, а пациент – от того, что может «удаленно войти в систему и заказать услуги, а и система будет фиксировать, кто и когда интересовался его профилем».  «Совсем скоро мы сможем наблюдать за процессом лечения», — мечтает госсекретарь.

 

Обидно, но госсекретарю и его подчиненным предложили помечтать совсем о другом. «Надо, чтобы хоть кто-нибудь все-таки сел в тюрьму, пусть и ненадолго», — предложил депутат Андрей Клементьев («Согласие»), напомнив, что пресловутая система должна была работать уже 2 года назад. «Пусть те, кто 12 лет тратил деньги, в наказание вводят в систему данные пациентов вместо врачей», — добавил Ивар Зариньш («Согласие»). Бывший руководитель Службы скорой помощи Мартиньш Шиц (Латвийское объединение регионов)  обвинил компанию разработчиков во главе с Lattelecom в вопиющей безграмотности, которую теперь прикрывает Илзе Аболиня – ранее труженик команды разработчиков, а теперь СОВЕТНИК МИНИСТРА здравоохранения. 

 

«Сначала они создали брак, а потом своего человека пристроили к заказчику, чтобы он этот брак покрывал», — возмущался Шиц.

 

Герои дня —  великие ИТ-специалисты: Lattelecom, вместе с Lattelecom Technology, Involv, ABC Software, Datorzinību centrs, Meditec, Exigen Services, Tieto Latvia.

 

Уже в ноябре 2017 года при тестировании «е-здоровья»  исследователь лаборатории искусственного разума Института математики и информатики Латвийского университета Илмар Пойканс, он же  «хакер Нео», выяснил: система стоимостью в 11.1 млн евро полностью непригодна для работы из-за неудовлетворительной скорости.  Этот вывод он подтвердил прямо во время заседания комиссии — вместо хотя бы 15 секунд на выписку рецепта тратится от двух до пяти минут.  «При массовом обязательном подключении пользователей с 1 января  е-здоровье ожидаемо начало буксовать, и только внутреннее исследование программатуры поможет определить, можно ли устранить ее недостатки или признать, что 12-летняя работа закончилась полным крахом», — заявил Пойканс. 

 

Загрузив врачей технологическим браком, Минздрав отличился и административным скудоумием:  медсестер, помощников врачей и даже врачей резидентуры лишили доступа к «е-здоровью», поэтому они не  могут помочь врачам при вводе данных или выписке рецептов!  Это требует срочных изменений в Правилах Кабинета министров №175, а попутно  семейные врачи предложили изменить и Правила КМ № 1529: взымать плату за выписку рецептов в размере 1.42 евро.  Их можно понять: по 5 минут на 30 рецептов в день – это уже 2.5 часа рабочего времени, которое сейчас никак не оплачивается.

 

«Каждый должен отвечать за свою работу, и если деньги Евросоюза и латвийских налогоплательщиков потрачены впустую, Минздрав должен за это ответить! – считает депутат Елена Лазарева («Согласие»).  – «Е-здоровье» в очередной раз переложило огрехи государственного управления на крайних – врачей и пациентов.  Необходимо срочно разобраться с привлечением независимых экспертов,  работает ли вообще эта система или надо разрабатывать новую.  Тем более, что Еврокомиссия начала разрабатывать общие подходы к обмену медицинской информацией, и нам опять придется им соответствовать». 

 

Комиссия Сейма постановила, что ко 2 февраля будет определено, работоспособна система или нет.  По требованию комиссии прокуратуре поручено начать расследование по разработке злополучной системы с целью установить виновных в затягивании процесса и никудышном результате.  Поскольку на заседании прозвучала мысль о том, что использование системы может быть отменено,  не замедлило себя ждать… нападение международных хакеров, последовавшее прямо после заседания в Сейме, в 13.42 (заседание закончилось в 12.00). Как прокомментировали это событие наблюдатели, хакеров можно отнести к категории «форс-мажор»  и в таком случае, что виноваты в срыве проекта именно они, а не бездельники Минздрава, и деньги Евросоюзу можно будет не возвращать.

 

Автор: Люся Прибыльская
Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Ava 23:51 16:01:2018

bila programa, cto recepti mozet vipisatj rabotniki neotloznoj mececinskoj pomoshi- Eto ne pravda, u nih net ni blankov ne polnomocij.
Ta dama kotoraja otvecala na voprosi o tom, kak ljudjam polucitj recepti na neobhodimije lekarstva-otvetila'' obrosaitesj v NMPD, prijedet brigada, i mediki vipisut lekarstva.
Vopros- kto v otvete za dizinformaciju?
Takoje osusenije LV ne nuzni ljudi...

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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