О состоянии здоровья актера и художественного руководителя столичного МХТ им. Чехова. Олега Табакова долго не было новостей.

Поклонники даже надеялись, что любимый артист сможет вернуться к полноценной жизни и вновь выходить на сцену. Но в афише театра нет ни одного спектакля с участием Табакова до конца марта, пишет Dni.ru.

К сожалению, если верить прогнозам врачей, на сцену Олег Павлович больше не вернется. И для многих это известие стало шоком. Медики считают, что его уже немолодой организм понес колоссальные потери по здоровью, и полноценно работать Табаков уже не сможет никогда. К тому же даже стабильное состояние необходимо будет регулярно контролировать и без серьезной поддерживающей терапии тут не обойтись. Говорят, что артист теперь сможет жить только постоянно имея рядом с собой баллон с кислородом.

Напомним, что Табаков попал в больницу в конце прошлого года. По словам семьи актера, это было плановое обследование. Однако, как выяснилось позже, после всех обследований, оказалось, что причина госпитализации– сепсис после неудачного стоматологического вмешательства. Ситуация была настолько серьезной, что мэтра несколько раз вводили в искусственную кому, для того, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы.

В первых числах января у Табакова наблюдалась положительная динамика. Сообщалось, что артист реагировал на осмотр и предъявлял жалобы на умеренную боль в области легких, где был установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. К сожалению, улучшения оказались временными...