Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова(1)

Лента новостей
Латвийский участник ”Britain’s Got Talent” выставил на продажу свою девственность (+ВИДЕО) Трансгендер обвинил Google в унижениях и «превосходстве белых» Почему развалился СССР Лапса: Римшевич уже успел стать токсичным и радиоактивным Найден уникальный военный самолёт России «Вы — агент влияния Латвии?» Джордж Сорос: Миру угрожает опасность! SpaceX с четвертого раза запустила глобальный интернет Водители засыпают за рулем
Eще в разделе
Латвийский участник ”Britain’s Got Talent” выставил на продажу свою девственность (+ВИДЕО) Трансгендер обвинил Google в унижениях и «превосходстве белых» Водка ведет к слабоумию Пора валить: Германия, Франция, Россия или Польша? Самая сексуальная ведущая оценила свои ягодицы (фото)
Виталий Вавилкин
16:15 22.02.2018
Lifenews / Знаменитость

О состоянии здоровья актера и художественного руководителя столичного МХТ им. Чехова. Олега Табакова долго не было новостей.

Поклонники даже надеялись, что любимый артист сможет вернуться к полноценной жизни и вновь выходить на сцену. Но в афише театра нет ни одного спектакля с участием Табакова до конца марта, пишет Dni.ru.

 

К сожалению, если верить прогнозам врачей, на сцену Олег Павлович больше не вернется. И для многих это известие стало шоком. Медики считают, что его уже немолодой организм понес колоссальные потери по здоровью, и полноценно работать Табаков уже не сможет никогда. К тому же даже стабильное состояние необходимо будет регулярно контролировать и без серьезной поддерживающей терапии тут не обойтись. Говорят, что артист теперь сможет жить только постоянно имея рядом с собой баллон с кислородом.

 

Напомним, что Табаков попал в больницу в конце прошлого года. По словам семьи актера, это было плановое обследование. Однако, как выяснилось позже, после всех обследований, оказалось, что причина госпитализации– сепсис после неудачного стоматологического вмешательства. Ситуация была настолько серьезной, что мэтра несколько раз вводили в искусственную кому, для того, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы.

 

В первых числах января у Табакова наблюдалась положительная динамика. Сообщалось, что артист реагировал на осмотр и предъявлял жалобы на умеренную боль в области легких, где был установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. К сожалению, улучшения оказались временными...

dni.ru / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Александр Шерстобитов 19:30 22:02:2018

1. А вас я попрошу остатся (с)

2. Усы лапы и хвост вот мои документы (с)

3. Господи, ну чем ему Англия-то не угодила?! (с)

Из каких фильмов эти цитаты?! Игра за чаем с бубликами.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (19)