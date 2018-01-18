«Врата почета» — подарок от Риги

Сегодня, 18 января, в 12 часов мэр Риги Нил Ушаков, министр культуры Даце Мелбарде и руководитель рабочей группы Рижской программы празднования столетия Латвии Байба Шмите откроют посвященный юбилею государства художественный объект городской среды «Врата почета». Аналогов ему мире нет, гордятся авторы.

«Врата почета», которые будут установлены на перекрестке бульвара Бривибас и улицы Элизабетес, в том месте, где когда-то стоял памятнику Ленину. Это подарок Риги к юбилею Латвии. Объект является примером качественно нового оформления городской среды. Благодаря современным технологиям, облик виртуального памятника будет постоянно меняться. Телеэкраны открывают для этого неограниченные возможности, позволяя варьировать изображение.

Автор идеи и дизайна «Врат почета» — художник Висвалдис Асарис, автор 3D проекции объекта – видеохудожник Марис Калве. Виртуальный памятник как бы собран из экранов, установкой которых занимается местный производитель LED-технологий – компания Palami.

Содержательное наполнение памятника, повествующее о самых важных событиях празднования юбилея, разработал поэт Андрис Акментиньш. По его словам, для предков латышей врата почета кбыли символом испытаний, через которые люди проходят в течение жизни. Без преодоления трудностей, не выйти на новый уровень развития государства. «Врата почета» — это символический вход в новое измерение государства Латвия.

За виртуальным посланием «Врат почета» и их изменениями можно следить в Instagram — www.instagram.com/godavartisimtgadei. А с авторами и процессом установки объекта можно познакомиться здесь