«Врата почета» — подарок от Риги

«Врата почета», которые будут установлены на перекрестке бульвара Бривибас и улицы Элизабетес, в том месте, где когда-то стоял памятнику Ленину. Это подарок Риги к юбилею Латвии. Объект является примером качественно нового оформления городской среды. Благодаря современным технологиям, облик виртуального памятника будет постоянно меняться. Телеэкраны открывают для этого неограниченные возможности, позволяя варьировать изображение.
Автор идеи и дизайна «Врат почета» — художник Висвалдис Асарис, автор 3D проекции объекта – видеохудожник Марис Калве. Виртуальный памятник как бы собран из экранов, установкой которых занимается местный производитель LED-технологий – компания Palami.
Содержательное наполнение памятника, повествующее о самых важных событиях празднования юбилея, разработал поэт Андрис Акментиньш. По его словам, для предков латышей врата почета кбыли символом испытаний, через которые люди проходят в течение жизни. Без преодоления трудностей, не выйти на новый уровень развития государства. «Врата почета» — это символический вход в новое измерение государства Латвия.
За виртуальным посланием «Врат почета» и их изменениями можно следить в Instagram — www.instagram.com/godavartisimtgadei. А с авторами и процессом установки объекта можно познакомиться здесь