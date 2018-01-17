В СЭЗ обрабатываются данные очень деликатного свойства, и если они попадут в руки третьих лиц, это может вызвать чрезвычайные последствия в отношении субъектов этих данных. Поэтому меры безопасности СЭЗ должны отвечать высочайшим стандартам, подчеркивает ГИД.
Как сообщалось, сегодня в 13.14 была совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранения и СЭЗ. В 15.56 СЭЗ возобновила работу.
Хакерская атака на информационные системы Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в том числе СЭЗ, была спланированной и совершена из 20 стран или по крайней мере компьютерных систем, которые выдают себя как зарубежные, сообщил на пресс-брифинге госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш.
Среди стран, откуда совершалась атака, были и страны Европейского союза, и государства вне его, и такие страны, как Тринидад и Тобаго и др., сказал Лапиньш.
Во время атаки в системы НСЗ и СЭЗ одновременно поступили тысячи запросов, что парализовало их работу.
Сразу после начала атаки был отключен доступ к системе извне. В расследование инцидента включились все ответственные за кибербезопасность структуры и службы.
Nu lūk, labs piemērs krievijas kiberkaram pret Latviju.« ответить
vai tad premjerministrs neteica ka nebija uzbrukums?« ответить
jeb tu gribi teikt ka premjers melo?
Атаку сделали спецслужба Тартарии, чтобы получить личные данние ключевых фигур Латвии, например данные болезни президента. Он ведь был на койке больного недавно.« ответить
Был взорван самолёт с ключевыми фигурами Польши. Если Тартария напала бы на Польшу сразу после взрыва, в Польше не было бы никто, кто принял бы решение начать защищать страну.
значит ты утверждаешь что атака была и премьер Латвии врет отрицая атаку? ты назвал премьерминистра Латвии лгуном?« ответить
Хакнули адреса и имена всех глистов и ‘патриотов’! Дави всех паразитов!« ответить
Придумали отмазку на то почему нифига не работает, а все ведутся. Потом козла отпущения сделают и все забудут про 14 миллионов« ответить
Чушь... Уровень медицины в стране - районная поликлиника в большом городе. Реально большом, учитывая население. И даже здесь проколы.« ответить
Постройте наконец-то дороги. Я всё прощу!
кем сообщалось? Айвар Лапиньш? я читал что Кучинских отрицал какую нибудь шутку. кто врет? Кучинскис врет? или этот Лапиньш врет? кому мне верить? премьерминистру или какому то Лапиньшу?« ответить
Kiberuzbrukums pierāda Rašas agresivitāti.« ответить
Как сообщалось, сегодня в 13.14 была совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранени----------Кучинский утверждал обратное.КАк они все погрязли во лжи!« ответить