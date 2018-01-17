Во время хакерской атаки на систему э-здравоохранения могли быть похищены данные пациентов(10)

Лента новостей
Врачи потребовали денег... Патриарх Кирилл осудил гомосексуализм в Еврейском музее Павловский: Путин «прикрывает» разграбление России Россию могут допустить на Олимпиаду под флагом СССР Сенаторы США жёстко ударят по близким к Путину олигархам России Тридцать лет без права передачи Народ Латвии отказался верить правительству и ЕС О благородном разбойнике Украина наводнила Россию товарами. Прибыли растут!
Eще в разделе
Эксперт в суде рассказал о реальных причинах обрушения крыши «Maxima» в Золитуде Скандально известный бизнесмен сбил в Риге Иеву Бранте и, нахамив, убежал Эксперт: латвийцы станут богаче? Забудьте! Юрмальчан предупреждают о смертельной опасности для домашних питомцев Покинувшие Латвию в поисках лучшей жизни беженцы вновь начали возвращаться в страну
Виталий Вавилкин
20:20 16.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Государственная инспекция данных (ГИД) начала проверку возможного доступа третьих лиц к личным данным пользователей системы электронного здравоохранения (СЭЗ), сообщили агентству ЛЕТА в ГИД.

В СЭЗ обрабатываются данные очень деликатного свойства, и если они попадут в руки третьих лиц, это может вызвать чрезвычайные последствия в отношении субъектов этих данных. Поэтому меры безопасности СЭЗ должны отвечать высочайшим стандартам, подчеркивает ГИД.

 

Как сообщалось, сегодня в 13.14 была совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранения и СЭЗ. В 15.56 СЭЗ возобновила работу.

 

Хакерская атака на информационные системы Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в том числе СЭЗ, была спланированной и совершена из 20 стран или по крайней мере компьютерных систем, которые выдают себя как зарубежные, сообщил на пресс-брифинге госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш.

 

Среди стран, откуда совершалась атака, были и страны Европейского союза, и государства вне его, и такие страны, как Тринидад и Тобаго и др., сказал Лапиньш.

 

Во время атаки в системы НСЗ и СЭЗ одновременно поступили тысячи запросов, что парализовало их работу.

 

Сразу после начала атаки был отключен доступ к системе извне. В расследование инцидента включились все ответственные за кибербезопасность структуры и службы.

 

 

LETA / Фото
Комментарии (10)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 20:25 16:01:2018

Nu lūk, labs piemērs krievijas kiberkaram pret Latviju.

« ответить
Profile_default
) 20:37 16:01:2018

vai tad premjerministrs neteica ka nebija uzbrukums?
jeb tu gribi teikt ka premjers melo?

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 20:49 16:01:2018

Атаку сделали спецслужба Тартарии, чтобы получить личные данние ключевых фигур Латвии, например данные болезни президента. Он ведь был на койке больного недавно.

Был взорван самолёт с ключевыми фигурами Польши. Если Тартария напала бы на Польшу сразу после взрыва, в Польше не было бы никто, кто принял бы решение начать защищать страну.

« ответить
Profile_default
ээээ 21:04 16:01:2018

значит ты утверждаешь что атака была и премьер Латвии врет отрицая атаку? ты назвал премьерминистра Латвии лгуном?

« ответить
Profile_default
СССР 21:05 16:01:2018

Хакнули адреса и имена всех глистов и ‘патриотов’! Дави всех паразитов!

« ответить
Profile_default
Хм 21:34 16:01:2018

Придумали отмазку на то почему нифига не работает, а все ведутся. Потом козла отпущения сделают и все забудут про 14 миллионов

« ответить
Profile_default
На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:40 16:01:2018

Чушь... Уровень медицины в стране - районная поликлиника в большом городе. Реально большом, учитывая население. И даже здесь проколы.

Постройте наконец-то дороги. Я всё прощу!

« ответить
Profile_default
ээээ 20:43 16:01:2018

кем сообщалось? Айвар Лапиньш? я читал что Кучинских отрицал какую нибудь шутку. кто врет? Кучинскис врет? или этот Лапиньш врет? кому мне верить? премьерминистру или какому то Лапиньшу?

« ответить
Profile_default
Pilsonis 21:03 16:01:2018

Kiberuzbrukums pierāda Rašas agresivitāti.

« ответить
Profile_default
шери 21:09 16:01:2018

Как сообщалось, сегодня в 13.14 была совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранени----------Кучинский утверждал обратное.КАк они все погрязли во лжи!

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV