Государственная инспекция данных (ГИД) начала проверку возможного доступа третьих лиц к личным данным пользователей системы электронного здравоохранения (СЭЗ), сообщили агентству ЛЕТА в ГИД.

В СЭЗ обрабатываются данные очень деликатного свойства, и если они попадут в руки третьих лиц, это может вызвать чрезвычайные последствия в отношении субъектов этих данных. Поэтому меры безопасности СЭЗ должны отвечать высочайшим стандартам, подчеркивает ГИД.

Как сообщалось, сегодня в 13.14 была совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранения и СЭЗ. В 15.56 СЭЗ возобновила работу.

Хакерская атака на информационные системы Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в том числе СЭЗ, была спланированной и совершена из 20 стран или по крайней мере компьютерных систем, которые выдают себя как зарубежные, сообщил на пресс-брифинге госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш.

Среди стран, откуда совершалась атака, были и страны Европейского союза, и государства вне его, и такие страны, как Тринидад и Тобаго и др., сказал Лапиньш.

Во время атаки в системы НСЗ и СЭЗ одновременно поступили тысячи запросов, что парализовало их работу.

Сразу после начала атаки был отключен доступ к системе извне. В расследование инцидента включились все ответственные за кибербезопасность структуры и службы.