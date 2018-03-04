За несколько часов в субботу все билеты на центральные платные мероприятия XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца были распроданы.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель организаторов праздника Инга Васильев, продажа билетов на заключительный концерт праздника 8 июля и на оба танцевальных представления 6 и 7 июля закончилась около.14.30.

Билеты на генеральные репетиции этих гала-концертов и на остальные платные мероприятия праздника в продаже еще остались.

За первый час торговли билетами продано 12 654 билет. 41,51% всех проданных билетов куплено в интернете. В электронной очереди на 12.00 числилось 69 240 человек.

Как сообщалось, вчера в 11.00 по всей Латвии в кассах «Билешу парадизе» и в интернете началась продажа билетов на XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца, которые будут проходить в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года под знаком столетия Латвийского государства.