Как сообщила агентству ЛЕТА представитель организаторов праздника Инга Васильев, продажа билетов на заключительный концерт праздника 8 июля и на оба танцевальных представления 6 и 7 июля закончилась около.14.30.
Билеты на генеральные репетиции этих гала-концертов и на остальные платные мероприятия праздника в продаже еще остались.
За первый час торговли билетами продано 12 654 билет. 41,51% всех проданных билетов куплено в интернете. В электронной очереди на 12.00 числилось 69 240 человек.
Как сообщалось, вчера в 11.00 по всей Латвии в кассах «Билешу парадизе» и в интернете началась продажа билетов на XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца, которые будут проходить в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года под знаком столетия Латвийского государства.
Еще бы так четко и по пунктам изложили бы нам , за счет чего растет наша экономика и ВВП.« ответить
prijatnaja novasts ja toz prikupil biletikav vsei semjoi paidjom smatrec« ответить
Хлеба и зрелищ. Со второй частью норм. А как с первой?« ответить
Вот там и встретимся.« ответить
под знаком столетия Латвийского государства.========Включая оппукационные годы, когда страна жила и процветала и сравнить сейчас....Пойте, пляшите прохерив всю экономику,Это поистине достижения в ,,истории успеха,,« ответить
Jedem das Seine(c)« ответить
В Лужниках вчера тоже был Певческий праздник. У них там, как я понял, всё в порядке?
Почему в Латвии нельзя?
Ну ты и сравнил кое-что с кое-чем :)) Меня другое огорчает - билет не успела купить... Как теперь жить дальше...Пишу и плачу от горя...« ответить
Так тебе и надо.« ответить
Будешь за забором петь и слушать :)
Мы чужие на этом празднике жизни(с) :)
.Мля садо мазо просто отдыхает.ну недолго уже.« ответить
nash prazdnik 9maja-bezplatno:tancujem i pojom ot dushi (s vodochkoi i ribkoi)URRA!!!« ответить
Būs skaisti dvēseles un gara svētki! Esmu ļoti apmierināts! Dzīve izdevusies! Visā Mežaparka estrādē apkārt tikai Latvieši,. Neviena krieva! Super!« ответить
Или ты здесь выступаешь для разогрева ?« ответить
Neviena krieva! Super! ===>Смело можно отправить подарок - «Калибр»! Super!))))))))))« ответить
Tev untermenšam okupantam nesaprast!« ответить
Все равно получилось про оккупацию.« ответить
Лечись, patriotsos!!!
Работники "Латвийского центра аутизма" украли у больных детей тысячи евро« ответить
А, главное, neviena krieva! Super !!!
Skaisti dvēseliski un sirsnīgi svētki Latvijas simtgadei! Esmu gandarīts!« ответить