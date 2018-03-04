Все билеты на XVI Праздник танца распроданы(31)

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Владимир Бучельников
09:34 04.03.2018
Lifenews / Интересно

За несколько часов в субботу все билеты на центральные платные мероприятия XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца были распроданы.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель организаторов праздника Инга Васильев, продажа билетов на заключительный концерт праздника 8 июля и на оба танцевальных представления 6 и 7 июля закончилась около.14.30.

 

Билеты на генеральные репетиции этих гала-концертов и на остальные платные мероприятия праздника в продаже еще остались.

 

За первый час торговли билетами продано 12 654 билет. 41,51% всех проданных билетов куплено в интернете. В электронной очереди на 12.00 числилось 69 240 человек.

 

Как сообщалось, вчера в 11.00 по всей Латвии в кассах «Билешу парадизе» и в интернете началась продажа билетов на XXVI Вселатвийский праздник песни  и XVI Праздник танца, которые будут проходить в Риге с 30 июня по 8 июля 2018 года под знаком столетия Латвийского государства.

LETA / Фото
Комментарии (31)
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Эх! 10:15 04:03:2018

Еще бы так четко и по пунктам изложили бы нам , за счет чего растет наша экономика и ВВП.

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narod 10:16 04:03:2018

prijatnaja novasts ja toz prikupil biletikav vsei semjoi paidjom smatrec

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Почем прикупил, если не секрет. 10:20 04:03:2018

Хлеба и зрелищ. Со второй частью норм. А как с первой?

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водитель джихадмобиля Для narod 10:16 04:03:2018 10:43 04:03:2018

Вот там и встретимся.

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шери 10:33 04:03:2018

под знаком столетия Латвийского государства.========Включая оппукационные годы, когда страна жила и процветала и сравнить сейчас....Пойте, пляшите прохерив всю экономику,Это поистине достижения в ,,истории успеха,,

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Саня 10:44 04:03:2018

Jedem das Seine(c)
В Лужниках вчера тоже был Певческий праздник. У них там, как я понял, всё в порядке?
Почему в Латвии нельзя?

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I.D. 11:16 04:03:2018

Ну ты и сравнил кое-что с кое-чем :)) Меня другое огорчает - билет не успела купить... Как теперь жить дальше...Пишу и плачу от горя...

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Саня 11:27 04:03:2018

Так тебе и надо.
Будешь за забором петь и слушать :)
Мы чужие на этом празднике жизни(с) :)

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Грек 12:47 04:03:2018

.Мля садо мазо просто отдыхает.ну недолго уже.

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zoja 12:56 04:03:2018

nash prazdnik 9maja-bezplatno:tancujem i pojom ot dushi (s vodochkoi i ribkoi)URRA!!!

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Latviešu patriots 10:59 04:03:2018

Būs skaisti dvēseles un gara svētki! Esmu ļoti apmierināts! Dzīve izdevusies! Visā Mežaparka estrādē apkārt tikai Latvieši,. Neviena krieva! Super!

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Ты болен? 11:08 04:03:2018

Или ты здесь выступаешь для разогрева ?

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 11:12 04:03:2018

Neviena krieva! Super! ===>Смело можно отправить подарок - «Калибр»! Super!))))))))))

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Latviešu patriots 11:14 04:03:2018

Tev untermenšam okupantam nesaprast!

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Латыши перевели Камасутру 11:23 04:03:2018

Все равно получилось про оккупацию.
Лечись, patriotsos!!!

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Гордись, patriots! 11:28 04:03:2018

Работники "Латвийского центра аутизма" украли у больных детей тысячи евро
А, главное, neviena krieva! Super !!!

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Latviešu patriots 12:33 04:03:2018

Skaisti dvēseliski un sirsnīgi svētki Latvijas simtgadei! Esmu gandarīts!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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