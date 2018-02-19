Все, что будущей маме нужно знать о шевелениях ребенка в животе

Ожидание — ну когда же малыш впервые «выйдет на связь»! — порождает у мамы тревоги и сомнения. Развеем их!

Каждая будущая мама с нетерпением ждет, когда появится первое шевеление ребенка в животе. Особенно этот вопрос волнует женщин во время первой беременности. И затем на протяжении всех оставшихся до родов месяцев она внимательно прислушивается к ощущениям, следит: как там маленький? В основном это приятно и радостно, — ведь это реальная возможность пообщаться с малышом, почувствовать крепкую связь еще до его рождения.

Но поводы для некоторых волнений все равно возникают. На каком сроке должны быть ощутимы первые шевеления ребенка? Как точно распознать первые толчки малыша? Могут ли они меняться и как? Почему малыш двигается активно или, наоборот, затихает? Эти и многие другие вопросы задают себе мамы. Постараемся ответить на самые важные и распространенные.

На что похожи ощущения? Как точно понять, что это именно они?

Обычно и доктора, и сами беременные с некоторым трудом могут описать, на что же похожи первые шевеления. Все говорят по-разному: кто-то сравнивает их с подрагиванием крыльев бабочки, кто-то — с деликатной вибрацией. Другие говорят про нечто вроде «бульканья» в животе или про ощущения, схожие с перистальтикой кишечника (кстати, именно с этим явлением часто путают шевеления на ранних сроках). Некоторые же будущие мамы сравнивают их с плесканием маленькой рыбки. В любом случае, когда эти ощущения начинают повторяться, их уже невозможно ни с чем спутать. Первые шевеления безболезненны, но вызывают наиболее сильные эмоции: надо же, малыш на самом деле существует!

Когда мама должна их почувствовать?

Плод начинает двигаться уже на восьмой неделе беременности, но почувствовать это будущая мама еще не может. Ведь малыш еще крошечный, и, свободно плавая в околоплодных водах, стенок матки не касается. Но по мере того, как он растет и развивается, его нервная система становится более сложной, а движения — более скоординированными и энергичными. И когда он дотрагивается до стенок матки, это уже можно распознать. Как правило, при первой беременности движения можно отчетливо почувствовать на сроке в 18–20 недель, а при второй, третьей — на пару недель раньше.

Запомните и запишите дату, когда впервые почувствовали движения малыша внутри. Эти данные необходимо будет сообщить врачу, который ведет беременность. Они помогут ему точнее рассчитать дату родов.

Как быть, если время пришло, но внутри нет никакого движения

Если вы переживаете, что ничего не чувствуете, хотя по срокам уже должны, можно для собственного успокоения сделать дополнительное ультразвуковое исследование. Скорее всего, с малышом все в полном порядке, просто пока он ведет себя очень деликатно по отношению к вам, но вот-вот даст о себе знать. Сроки все же довольно приблизительны и зависят от индивидуальных особенностей человека.

Худые женщины, те, у кого плацента расположена по задней стенке матки, или опытные мамы обычно различают шевеления раньше полных дам, у которых подкожно-жировая клетчатка больше, а также раньше беременных впервые или тех, у кого плацента находится на передней стенке. То есть будет вполне нормальным, если вы почувствуете шевеления где-то между 16 и 22 неделями беременности.

Ощущения должны меняться по мере роста ребенка?

Примерно до 24 недель движения будут ощущаться не сильно: ребенок еще очень мал. А вот с 24 по 33 неделю вас ожидает период наибольшей активности. Это время стремительного роста плода, который при этом еще не испытывает недостатка в пространстве: место в матке позволяет ему свободно двигаться. С 25 недели ребенок может шевелиться около 10–15 раз за час. То, насколько сильно вы ощущаете его движения, зависит от массы факторов: толщины брюшной стенки, количества околоплодных вод, собственной чувствительности, расположения малыша в матке, плаценты и т.д.

Совершенно нормально, если вы не чувствуете движений в животе, когда ходите, занимаетесь делами, в общем, ведете себя активно. В это время ребенок может укачиваться и вести себя спокойно. Но как только вы присядете или приляжете, он способен устроить настоящие пляски, вынуждая вас менять положение тела. Кстати, если вас беспокоят ритмичные подергивания, не волнуйтесь: так ребенок икает, это нормально.

С 32–33 недель у малыша может установиться цикл «активность—покой»: после энергичной «разминки» следует период полной тишины на протяжении 2–3 часов. Также на этом сроке беременности можно по шевелениям определить, как расположен ребенок. Например, при тазовом предлежании вы будете чувствовать удары внизу живота, а вот если толчки приходятся на верхнюю область живота, значит, предлежание головное.

За характером шевелений обязательно нужно следить, ведь они могут сообщить вам о том, как малыш себя чувствует. Слишком вялые и редкие или чересчур буйные, судорожные движения должны насторожить и стать поводом для обследования: проведения УЗИ, допплерографии, кардиотокографии (КТГ) плода. Такие симптомы могут свидетельствовать о гипоксии — кислородном голодании малыша, а это состояние нуждается в коррекции и наблюдении. Если же мама вообще не чувствует никаких шевелений больше 10 часов подряд, необходимо немедленно обратиться к врачу!

Что делать, если подросший малыш больно толкается, «дерется»?

Поводом для беспокойства должны стать непривычно активные, хаотичные, бурные движения, не наблюдавшиеся ранее. В этом случае нужна комплексная диагностика и при обнаружении отклонений от нормы — специализированное лечение.

Если же вы просто время от времени ощущаете сильные толчки, то так, скорее всего, ребенок «просит» вас поменять положение: встать, походить, или, наоборот, прилечь на бок. Сильные шевеления ночью могут быть связаны со сдавливанием крупных сосудов матки из-за длительного пребывания в одной позе, особенно на спине. Так плод сигнализирует вам, что ему некомфортно: мама, постарайся лечь как-нибудь по-другому, повертись в кровати! Бывает так, что уже большой и сильный малыш просто то и дело задевает стенки матки возле ваших чувствительных мест. В таком случае остается только терпеть, искать более удобные позы, гладить живот и разговаривать с ребенком. Очень скоро он родится — и все эти переживания станут всего лишь воспоминанием.