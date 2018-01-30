Агрессивные неонацистские западные политики чувствуют себя в Латвии как у себя дома, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Очевидно, что латвийская политика за последние годы резко радикализировалась. Характерный пример — желание министра Шадурскиса покончить с русским образованием. Робкие возражения со стороны здравомыслящих политиков тонут в общем радикальном хоре тех, кто придерживается крайне националистических взглядов.

Как отметил в эксклюзивном интервью газете «СЕГОДНЯ» известный российский журналист и политолог Дмитрий Бабич, Латвия попала в общий тренд: власть в Евросоюзе захватили как раз ультрарадикалы, которые совершенно нетерпимы к иному мнению.

Неолибералы XXI века

— Это особая форма современного неолиберализма, — говорит Дмитрий Бабич. — Представители этого идеологического течения берут традиционные ценности XX века и доводят их до абсурда. Например, в прошлом столетии шла упорная борьба за то, чтобы женщины получили избирательные права, могли осваивать те профессии, которые раньше им были недоступны. Никто тогда с этим особо и не спорил, было совершенно очевидно, что так и должно быть.

Но сегодня ультралибералам этого уже мало. Скажем, тех же женщин они пытаются выделить в какие–то особые, привилегированные группы населения. Они заявляют о том, что женщины создают некую особую литературу, которая, конечно же, лучше мужской. Почему? Да просто потому, что она женская. Еще они говорят, что женщины — самые лучшие политики на свете, которые гарантируют мир во всем мире. Понятное дело, в отличие от мужчин, которые стремятся к войне. Никакие возражения тут не принимаются. Нельзя сказать, что, например, в США три дамы были госсекретарями (Мадлен Олбрайт, Кондолиза Райс и Хиллари Клинтон) и каждая из них начала какую–то отвратительную войну. Тебя никто не слышит! Любая жалоба на сексуальное домогательство (даже если прошло 30, а то и 40 лет) воспринимается на веру. Мужчина априори уже виновен.

Особые ценности

— Где штаб–квартира неолибералов? Наверное, в Вашингтоне?

— Не только. Центры силы ультралиберализма находятся как в Америке, так и в Европе. Хотя в США еще немало сторонников вполне традиционных ценностей. А самые большие радикалы сконцентрировались в Евросоюзе. Мы видим, что ради своих жестких идеологических целей они готовы на все. И приносить немалый экономический ущерб своим жителям, и ввязываться в военные конфликты, и пр.

Сегодня ООН оценивает потери России от западных санкций в 55 миллиардов долларов США, тогда как потери ЕС в два раза больше. И что? А ничего! Такое ощущение, что властям Евросоюза наплевать на это. Подумаешь, люди страдают. Зато идеи–то их процветают! Хотя ясно, что, например, последствия Майдана в Киеве не были выгодны ни Польше, которая граничит с Украиной, ни республикам Прибалтики, ни другим членам ЕС.

— Однако все дружно одобряют решения своих центральных властей.

— Правильно. Потому что ультралибералы сегодня у власти и на местах. Несмотря на экономические потери и военные конфликты, населению постоянно внушается, что политика Запада — единственно верная. А особые западные ценности объявлены благодетельными для всего человечества. Мол, только Запад идет по единственно возможному пути прогресса. А значит, чем сильнее и быстрее его ценности распространятся по планете, тем лучше для всех.

Ну, а тот, кто с этим не согласен, по мнению ультралибералов, сопротивляется самому ходу истории. Потому что альтернативы западным ценностям попросту нет. Если же враг не сдастся, то ему попросту нет места на земле. В общем, кто не с нами, тот против нас.

Возвращение на круги своя

— А что хотят нынешние ультралибералы?

— Сегодня на Западе господствуют весьма примитивные конструкции. Там ведь вполне искренне считали, что после госпереворота на Украине тут же наступит процветание.

Такой же примитивный ультралиберальный проект готовился и для России. В Евросоюзе думали так: вот русские увидят, как прекрасно живет Украина после свержения Виктора Януковича, и тут же скинут Владимира Владимировича Путина у себя в Москве. Еще недавно об этом сценарии трубили все западные СМИ. А население Донбасса как только они не называли. И хомо советикусами, и балластом, и вредной частью современной Украины. Очевидно, что ни ЕС, ни США все эти годы никакой жалости к людям Донбасса не испытывают.

Такое же ультралиберальное пренебрежительное отношение и к русскоязычному населению Прибалтики, которое тоже очень сильно демонизировано.

Предполагается, что эти люди могут стать опорой для российской агрессии, которая якобы готовится в Кремле. А чтобы их нейтрализовать, на них нужно натравить националистов. Что, собственно говоря, и происходит уже которое десятилетие. Мы видим, как на русских в Прибалтике ловко натравливают латышей, литовцев и эстонцев.

Схожую тактику применяли во время Второй мировой войны, когда латышских или украинских националистов натравливали на мирное население. Это вовсе не было проявлением особой симпатии к латышам или украинцам. Сами немецкие нацисты их откровенно презирали. Они и своих–то, немцев, не очень любили. Это видно по многим высказываниям того же Адольфа Гитлера, который в конце войны высказывал разочарование в собственном народе. Тогда существовал мифический проект построения счастливого нацистского общества. Вот гитлеровцы и убирали нежелательные группы населения — евреев, русских, белорусов, поляков и других.

Сейчас ультралиберальная западная элита строит новое счастливое общество. Видно, что демократия ей сильно мешает. Если на выборах побеждает их противник, то выборы объявляются плохими. Якобы недемократичными и т. д. А значит, надо осуществить какую–нибудь очередную цветную революцию. Если побеждает свой, то, что бы он ни делал, он всячески поддерживается.

— Как вы оцениваете ситуацию в Латвии?

— Думаю, не все латыши такие уж приверженцы ультрарадикальной идеологии. Они вряд ли поддерживают агрессивный феминизм или считают священной коровой представителей сексуальных меньшинств. Тем не менее латышская элита сделала ставку на ультралиберализм. Она считает, что эта сила убережет и позволит обогатиться. Ну а если не повезет, то можно будет сбежать на Запад — как когда–то в 1945–м…

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.