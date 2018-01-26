«Все равно будете учиться на латышском…» (10)

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газета Сегодня
15:30 25.01.2018
газета Сегодня / Образование

Досрочный ответ президента правозащитникам, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Еще на этапе подготовки языковой реформы Шадурскиса президент русской общины Латвии Владимир Соколов обратился с призывом к президенту направить поправки минобраза в Венецианскую комиссию. 

 

В этой комиссии собраны очень авторитетные юристы Европы, которые дают свою оценку спорным (с точки зрения соблюдения прав человека) законопроектам или даже уже принятым законам. 

 

Также к главе государства позднее (в случае принятия соответствующих поправок сеймом) собираются обратиться и представители других общественных организаций. 

 

Президент не заметил нацменьшинств 

 

Но вчера Раймондс Вейонис сыграл на опережение и фактически заранее дал понять, что в вопросе о реформе Шадурскиса нацменьшинствам на его, президента, защиту рассчитывать особо не стоит. 

 

«Нам нужно постепенно переходить на образование на латышском, поскольку латышский — это государственный язык. В какой–то момент все обучение должно происходить на латышском. Когда это случится — вопрос дискуссий», — отрезал глава государства и при этом ни словом не обмолвился о гарантиях нацменьшинствам на изучение своего языка и культуры. 

 

Президент не вспомнил и о тех международных документах — в частности, о Рамочной конвенции, — которые защищают права нацменьшинств и которые обязательны для Латвии. 

 

Отсюда можно предположить, что если большинство сейма поддержит поправки Шадурскиса, то президент их с удовольствием провозгласит. 

 

Иесалниексу не терпится  

 

Между тем националы уже ликуют по поводу реформы Шадурскиса. 

 

А один из идеологов ТВ — Visu Latvijai, парламентский секретарь минюста Янис Иесалниекс жестко отреагировал на заявление вентспилсского мэра А. Лемберга по поводу необходимости провести исследование ситуации, перед тем как вводить реформу. 

 

«Как долго еще нужно «оценивать»? 27 лет уже «оценивают». Всем школам нужно было перейти на госязык уже тогда, когда Латвия восстановила независимость. А не заниматься вечным «исследованием», — заявил Я. Иесалниекс. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (10)
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10 дюймов 15:39 25:01:2018

вейониса отправить послом в Папуа-Новую Гвинею-----пусть там устраивает свою жизнь, среди папуасов.

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русский 15:40 25:01:2018

Только война может поставить лотышей на место Только война

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kauns! 15:45 25:01:2018

Зря Вы его лечили всем миром, он ведь, оказывается, президент только для латышей. Стыд и позор!

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Читатель 16:15 25:01:2018

Иесалниекс-нам не авторитет!Бред-его людям- -не интересен!!Это только начала.Рано радуются нацкадры!Люди , и родители деток-не дадут в обиду своих детей!Поживем и увидим!Всех не запугают своей"нелояльностью",ПБ и др.спецслужбы!

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Vika 17:12 25:01:2018

Вот так прививается ненависть к языку.Всё возвратится бумерангом!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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