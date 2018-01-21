Все украдено до нас(7)

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газета Сегодня
19:00 20.01.2018
газета Сегодня

Экс–госконтролер напомнила, что «кража государства» началась еще в 90–е годы, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Это захват государства» 

 

Парламентская следственная комиссия сейма по делу олигархов на этой неделе завершила свое «суперрасследование» и приступила к внутренним разборкам. Уже который день члены комиссии обсуждают проект заключительного доклада, который, по большому счету, интересен ну разве что им самим и, возможно, журналистам, освещающим это парламентское, с позволения сказать, расследование. 

 

Основные споры развернулись по формулировкам. Так, депутат Андрей Юдин, в частности, настаивает, чтобы в заключительном докладе говорилось о том, что олигархи планировали и, возможно, осуществили кражу (захват) государства. И хотя такого термина нет ни в Уголовном законе, ни в других нормативных актах, тем не менее определение «кража государства» имеет место быть. Под ним депутат Юдин подразумевает использование госинструментов в личных (корыстных) целях и для достижения этой цели (обогащения) — подкуп должностных лиц, торговлю влиянием и т. п.

 

Глава же комиссии по «делу олигархов» Ингуна Судраба резонно заметила, что вообще–то кража государства началась не вчера и не позавчера, а еще в 90–е годы: «Запущенные еще в начале 90–х процессы деления и перераспределения не закончились еще и сегодня». В общем, как говорил директор базы в фильме «Операция «Ы», «все уже украдено до нас».

 

Кстати, на этой неделе Судрабу ждали печальные новости: возглавляемую ею фракцию в сейме покинул еще один депутат — Ринголдс Балодис, и в результате фракция «От сердца — Латвии» вообще перестала существовать. С учетом ее рейтинга велика вероятность, что после грядущих выборов перестанет существовать и партия с одноименным названием.

 

Чемодан — аэропорт — Рига

 

А вот у другой политической силы — «Русский союз Латвии» — появился шанс на выживание. На этой неделе Татьяна Жданок громко напомнила о себе, отказавшись от мандата евродепутата ради того, чтобы вернуться в Латвию и возглавить предвыборную кампанию своей партии.

 

Честно говоря, не часто у нас политики отказываются от европарламентского мандата. Впрочем, при любом раскладе у Татьяны Аркадьевны будет возможность вернуться в Брюссель — на следующих выборах в Европарламент, которые пройдут в мае 2019–го. Что же касается сейма, то пока, по действующему законодательству, Жданок не имеет права баллотироваться в латвийский парламент. Но окончательное слово за Конституционным судом, куда Жданок уже подала иск, который, возможно, будет рассмотрен до выборов.

 

Хуже, чем мы думали 

 

На этой неделе в очередной раз состоялся разбор полетов в отношении печально известной системы э–здоровье. Первые две недели деятельности этой системы, когда ею стали пользоваться семейные врачи и фармацевты, показали, что э–здоровье находится в еще более плохом состоянии, чем мы могли себе представить. Один рецепт в этой системе семейные врачи вынуждены заполнять по 2–5 минут, и в результате прием одного пациента заметно затягивается. При этом зачастую система вообще на пару часов зависает и выписать документ становится невозможным.

 

Не успели медики и депутаты обсудить печальную ситуацию с системой э–здоровье, как эту систему постиг еще один удар — кибератака. В результате действий неизвестных пока хакеров (хакера) система вообще на несколько часов перестала работать. Правда, представители минздрава заверили, что реального взлома системы с кражей персональных данных пациентов не было.

 

Хакерская атака представляла собой массовую отправку в систему э–здоровье сотен запросов в секунду. Запросы поступали от компьютерных роботов из таких стран, как Ангола и Тринидад и Тобаго (недаром — бывшая колония Курляндии!). Но очевидно, что автор этой атаки наверняка проживает намного ближе, чем Ангола. Не исключено, что он здешний товарищ. Ведется следствие… 

 

Но латвийских жителей не столько волнуют компьютерные хулиганы, сколько те чиновники и представители компаний, которые разрабатывали и отвечали за реализацию проекта «э–здоровье». За этот провал виновные должны были ответить — и деньгами, и отсидкой на нарах. И хотя полиция пока не нашла в действиях организаторов э–здоровья состава преступления, прокуратура по своей инициативе решила еще раз проверить все обстоятельства. Неужели дело дойдет до уголовного расследования?

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (7)
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геноцыд латвийского народа 19:15 20:01:2018

Статья между прочим расстрельная. Только попробуйте всех этих заднеприводных Шкеле, Шлосеров и прочих блох переловить. Предлогаю отстреливать их на местах как Моссад нацыстских преступников отлавливал после войны по всей планете...

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001 19:29 20:01:2018

Вот бляха нация гнилая, всегда кто то виноват , а только не латыши, а кто все годы в сейме законы принимал, кто по этим законам дербанил страну

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Ваня 19:56 20:01:2018

Упоминание хрю хрю типо жданок сразу вызывает стойкую неприязнь к русскоязычным

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На ФОТО 20:09 20:01:2018

Ганcы собрались на ганcилиум.
,,Что бы еще такое в нашей помoйке слaтышuздuть ?,,

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 20:09 20:01:2018

В НАЧАЛЕ 1990-ТЫХ ГОДОВ ЛАТЫШИ РАЗВОРОВАЛИ
ЗАПАДНЫЙ КРЕДИТ G-24...ЭТО СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ...
ВИНОВАТЫХ НИ ПОЛИЦАИ,НИ ПРОКУРАТУРА ЛАТВИИ НЕ НАШЛА...
ПОТОМУ ЧТО ВОРОВАЛИ ИСТЕ ЛАТВИЕШИ,"САВИ ПУЙШИ"...
ИМЕННО ТЕ,КТО РУЛИТ ЛАТВИЕЙ...
ТОГДА
У
ЛАТЫШЕЙ - ВОРОВ,ПРОСТИТУТОК и ПЕДЕРАСТОВ.
НАЧИНАЛИСЬ "ЖИРНЫЕ ГОДЫ"...КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ И СЕЙЧАС...
БЛАГОДАРЯ ПРАВЯЩЕЙ ПРЕСТУПНОЙ БАНДЕ
ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ - ВОРОВ,ПРОСТИТУТОК
И
ПЕДЕРАСТОВ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЛАТВИИ 42 МИЛЛИАРДА ЕВРО!!!!
ПРИ ТАКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАСКЛАДЕ,
ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЛАТВИИ,
МАССОВО
УБЕГАЕТ В ДРУГИЕ СТРАНЫ,ЧТОБЫ НЕ СДОХНУТЬ С ГОЛОДУ
КАК
СТАРЫЕ,БОЛЬНЫЕ и НИЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ,
КОТОРЫЕ
В ТОТАЛЬНОЙ НИЩЕТЕ МАССОВО ДОХНУТ ОТ СЧАСТЬЯ...

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реальный патриотизм 21:36 20:01:2018

Таутиеши во всей красе продемонстрировали свой Реальный патриотизм. Как только получили власть на блюдечке, сразу стали разворовывать страну под истошные крики о вековой боли, о мигрантах-оккупантах, о валоде и об агрессивной России. Результат: страна в деградации и упадке, народ вымирает и бежит, в обществе невиданный раскол. Что не так?

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Ivan 21:46 20:01:2018

Вы как всегда абсолютно правы, но существует хорошая новость - смерть, вот она-то и рассудит ничтожных латышей голимых.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (8)