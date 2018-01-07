Рост акциза на бензин еще не повлиял на цены на автозаправочных станциях в Эстонии, поскольку пока еще имеются запасы с более низкой ставкой акциза. Но это не будет продолжаться долго.

«Как и во всей розничной торговле, топливо в предпраздничные дни очень активно покупается, и в условиях жесткой конкуренции предлагаются различные скидки. Произошедшее в среду изменение цен было вызвано окончанием периода скидок на рынке», — приводит rus.err.ee слова руководителя по коммуникациям компании Neste Ристо Сюллусте.

«Учитывая тот факт, что цены на мировом рынке остаются на нынешнем уровне, а топливо с более низкой ставкой акциза на бензозаправочных станциях заканчивается, цены на бензин на следующей неделе могут превысить 1,3 евро», — считает Сюллусте.

Член правления Alexela Алан Вахт сказал ERR, что повышение цены топлива в связи с ростом ставки акцизного налога — это вопрос нескольких дней. «Ждем с напряжением, кто первым это сделает, начнет реализовывать топливо с учетом новой ставки акциза. Думаю, это вопрос ближайших дней. Это может произойти и завтра».

Вахт отметил, что в Латвии топливо с новой акцизной ставкой продавалось уже с первых дней нового года. «То, что наш рынок ведет себя пассивно, вызвано только конкуренцией. У кого первого сдадут нервы, тот сделает это первым. За ним последуют и другие».

Цены на бензин из-за роста акциза, по мнению Вахта, вырастут примерно на 6 центов. Дело этим не ограничится, так как цены на мировом рынке растут с рождественских праздников.

«Если взять за основу мировые цены, которые были весной 2012 года, и сегодняшнюю ставку акциза, то стоимость топлива на заправочных станциях должна быть больше, чем 1,6 евро. Если цены на мировом рынке вырастут, то и цены будут расти», — отметил Вахт.

Цены на бензин и дизельное топливо были в Эстонии выше нынешнего уровня цен в период с января 2012 года по октябрь 2014 года, доходя иногда до 1,46 евро.