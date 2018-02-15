С вечера небо вызвездилось, стал крепчать мороз. Выпавший снег хотя и нетолстым слоем, но укрыл землю, заждавшуюся нормальной зимы — такой, какую помню с далекого детства: когда снег по колено, мороз — такой, что деревья в лесу рвет с пушечным выстрелом.

Бывало, идешь по дороге, а под ногами даже не скрип — настоящий взвизг. И идти под такой аккомпанемент одно удовольствие. Да и быстрее бежится в такой холод.

Ночью несколько раз подходил к окну — все в порядке: мороз подкрался к десятке, на небе — звездный ковер. Так что спозаранок выбираюсь в леса.

Ах, как долго там не бывал! То погоды подходящей не случалось, то здоровье не позволяло. Но вот все дела позади, а впереди — только та дорожка, которую еще предстоит протоптать. Но попробуй, отыщи ее под снежной порошей! Вот и получалось, что целый день рыскал по целине, изредка пересекая то путаный заячий след, то аккуратную лисью строчку.

В какое–то мгновение, оказавшись на пригорке, оглянулся и замер: на земле, словно это опрокинутое небо, тянулся мой след — как траектория самолета. Вокруг ни звука, ни ориентиров. Куда идти?

Взгляд упал на собственную тень. Под вечер она уже растянулась и казалась невероятно длинной и несуразной. Она была — как стрелка компаса, как указатель моего движения. Но там, куда она велела идти, было сумрачно. А мне хотелось света, яркости, бликов, сияния. И пошел под солнце, пытаясь догнать его.

Нет, я не хотел дотронуться до него, чтобы согреться. Мне просто нужно было идти вслед за уходящим днем! Идти в ином направлении уже не получится — времени мало.

Да, ничего не поделаешь, теперь остается лишь что–то догонять. Обгон уже не для меня. Закат близится, можно многого не успеть — что–то не увидеть, что–то потерять. Хотя бы не отстать от тех, кто впереди. И как тешит душу мысль, что в тот вечер я здесь совершенно один. Никакой конкуренции, ничьих укоряющих взглядов за медленный темп, за одышку, за необходимость остановиться и перевести дух.

Догнать уходящий день не удалось. Жаль. Наверное, теперь только и осталось, что тешить себя воспоминаниями о том, что когда–то со временем шел одним темпом. А теперь пусть оно бежит вперед, мне его уже не догнать. Значит, надо просто кому–то уступить дорогу.

Осознаю это и с грустью, и с надеждой. Таков закон природы. А я — просто ее крошечная часть.

Валерий САМОХВАЛОВ.