Канцелярия президента Латвии Раймонда Вейониса в 2017 году выплатила денежных наград и доплат на сумму 92,118 тыс. евро, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь президента Янис Сикснис.

По итогам работы президентской канцелярии денежные награды выплачены 42 сотрудникам на общую сумму 57,202 тыс. евро.

В доплатах за дополнительную и сверхурочную работу и работу в праздничные дни и в ночные часы, а также за личный вклад и высокое качество работы работникам канцелярии выплачено 34,916 тыс. евро.

Премии в президентской канцелярии в прошлом году не выплачивались.

В 2016 году в президентской канцелярии в премиях, денежных наградах и доплатах было выплачено 128,792 тыс. евро.