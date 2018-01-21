Вслед за зарплатами канцелярию президента вынудили рассказать и о премиях(11)

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Виталий Вавилкин
11:45 20.01.2018
Политика / Правительство

Канцелярия президента Латвии Раймонда Вейониса в 2017 году выплатила денежных наград и доплат на сумму 92,118 тыс. евро, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь президента Янис Сикснис.

По итогам работы президентской канцелярии денежные награды выплачены 42 сотрудникам на общую сумму 57,202 тыс. евро.

 

В доплатах за дополнительную и сверхурочную работу и работу в праздничные дни и в ночные часы, а также за личный вклад и высокое качество работы работникам канцелярии выплачено 34,916 тыс. евро.

 

Премии в президентской канцелярии в прошлом году не выплачивались.

 

В 2016 году в президентской канцелярии в премиях, денежных наградах и доплатах было выплачено 128,792 тыс. евро.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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Latviešu patriots 12:24 20:01:2018

Normālas piemaksas, 100% atbalstu.

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KHARITON 12:30 20:01:2018

НУ ДА, ПЕНСИОНЕРАМ НА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ, УЧИТЕЛЯМ, ВРАЧАМ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ, ЗАТО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ И МИНИСТЕРСКИМ МАФИЯМ - ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ КАЖДЫЕ ПОЛГОДА + КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПРЕМИИ И ДЕНЕЖНЫЕ НАГРАДЫ, а ПОТОМ СЛОЖАТ ЭТУ ЗАРПЛАТУ С ЗАРПЛАТОЙ УБОРЩИЦЫ И ПОДЕЛЯТ НА ДВА И ПОЛУЧАТ СРЕДНЮЮЮ ЗАРПЛАТУ В СТРАНЕ - И ОТЧЕТ ГОТОВ И ПОКАЗАТЕЛИ ХОРОШИЕ. НУ ЧИСТАЯ ДЕМОКРАТИЯ.

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шери 17:48 20:01:2018

Нет, они хитрей поступили,приравняя свою зарплату к СРЕДНЕЙ, не ,,трогая,, уборщиц. Постоянно увеличивая себе зарплаты, средний ростет, а вместе с ним и их зарплаты.,,Подогнали,, закон под себя, впрочем так все годы ,,независимой-зависимости,,У нас за 15 лет работы КНАБ только одна ,,посадка,,была. Это о чем говорит,что все честные или рука руку моет?

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СОВЕТНИК БОГА 12:33 20:01:2018

Писец...
Во ВОРЬЁ даёт..
Палец о пелец не ударят..

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СОВЕТНИК БОГА 12:35 20:01:2018

Писец...
Во ВОРЬЁ даёт..
Палец о палец не ударят..

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ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 12:42 20:01:2018

Не зря на баррикадах Латыши
за такую "халяву" рубились под водку
у костров..

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (8)

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