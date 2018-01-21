По итогам работы президентской канцелярии денежные награды выплачены 42 сотрудникам на общую сумму 57,202 тыс. евро.
В доплатах за дополнительную и сверхурочную работу и работу в праздничные дни и в ночные часы, а также за личный вклад и высокое качество работы работникам канцелярии выплачено 34,916 тыс. евро.
Премии в президентской канцелярии в прошлом году не выплачивались.
В 2016 году в президентской канцелярии в премиях, денежных наградах и доплатах было выплачено 128,792 тыс. евро.
Normālas piemaksas, 100% atbalstu.« ответить
НУ ДА, ПЕНСИОНЕРАМ НА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ, УЧИТЕЛЯМ, ВРАЧАМ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ, ЗАТО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ И МИНИСТЕРСКИМ МАФИЯМ - ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ КАЖДЫЕ ПОЛГОДА + КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПРЕМИИ И ДЕНЕЖНЫЕ НАГРАДЫ, а ПОТОМ СЛОЖАТ ЭТУ ЗАРПЛАТУ С ЗАРПЛАТОЙ УБОРЩИЦЫ И ПОДЕЛЯТ НА ДВА И ПОЛУЧАТ СРЕДНЮЮЮ ЗАРПЛАТУ В СТРАНЕ - И ОТЧЕТ ГОТОВ И ПОКАЗАТЕЛИ ХОРОШИЕ. НУ ЧИСТАЯ ДЕМОКРАТИЯ.« ответить
Нет, они хитрей поступили,приравняя свою зарплату к СРЕДНЕЙ, не ,,трогая,, уборщиц. Постоянно увеличивая себе зарплаты, средний ростет, а вместе с ним и их зарплаты.,,Подогнали,, закон под себя, впрочем так все годы ,,независимой-зависимости,,У нас за 15 лет работы КНАБ только одна ,,посадка,,была. Это о чем говорит,что все честные или рука руку моет?« ответить
Писец...« ответить
Во ВОРЬЁ даёт..
Палец о пелец не ударят..
Писец...« ответить
Во ВОРЬЁ даёт..
Палец о палец не ударят..
Не зря на баррикадах Латыши« ответить
за такую "халяву" рубились под водку
у костров..