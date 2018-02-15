Сегодня — Сретение Господне, один из 12 главных (двунадесятых) праздников православия.

Старинное славянское слово «сретение» означает «встреча». Кто и кого встретил в этот день?

По старинному ветхозаветному иудейскому обычаю ребенка следовало на 40–й день после рождения приносить в храм. И Пресвятая Богородица принесла своего Богомладенца в Иерусалимский храм, где их встретили старец Симеон, живший на земле 300 лет, и Анна Пророчица.

Праведный Симеон, один из образованнейших людей своего времени, по преданию, был одним из семидесяти переводчиков «Пятикнижия» с еврейского на греческий язык. Когда праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» — и усомнился: разве дева может родить? Он хотел уже вставить вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился Ангел и, удержав за руку, передал обещание от Бога, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества. За столь долгую жизнь он много видел и уже устал…

И вот они пришли… Пророк Симеон взял младенца Христа на руки со встречной песнью, поблагодарив Господа: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром. Яко видеста очи мои Спасение Твое…» То есть встретив младенца Спасителя, Симеон мог спокойно отойти ко Господу.

Сейчас красивейшая молитва «Ныне отпущаеши…» поется в наших храмах на каждом вечернем богослужении и в некоторые моменты утренней службы.

Праведный пророк Симеон благословил Младенца и Матерь Его, предрекая Пречистой Деве: «Се лежит Сей на падение и на восстание многим во Израиле и многих пререканий. Тебе же Самой оружие пройдет душу… Яко да открываются многих сердец помышления». Все правильно, так все потом и было… А для всех людей это была первая встреча с Богом.

Народ примечал об этом дне: «На Сретение зима с весной встречается», «Если на Сретение погода ясная и тихая, значит, год будет урожайный». «Если пойдет снег — всю весну будут лить дожди». «Если на Сретение закат ясный — морозы больше не ударят», «Если в ночь на 15 февраля небо будет звездное, то быть зиме еще долго».

На Сретение Господне в храмах служат две литургии.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.