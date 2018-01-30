Встретились самый высокий в мире мужчина и самая маленькая женщина

Султан Кёсен (Sultan Kosen) из Турции считается самым высоким человеком в мире, его рост составляет 251 сантиметр. Крохотная Джоти Амджи (Jyoti Amge) из Индии получила титул самой маленькой женщины в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса за рост в 62 сантиметра.

Эта необычная пара встретилась у египетских пирамид по приглашению совета Египта по туризму, пишет Ridus.

Огромный рост Султана вызван гипофизарным гигантизмом. При этом заболевании организм производит слишком много гормонов роста. В истории зафиксировано всего 10 человек, которые вырастали до 8 футов — 243 см. Из-за аномального роста Султан не смог доучиться в школе и стал фермером. Но в этом есть и свои плюсы — мужчине легко работать с высокими деревьями.

За высоченным турком зафиксирован ещё один рекорд — самые большие кисти рук. «Я мечтал попасть в Книгу рекордов. Но новость об этом всё равно стала для меня огромным сюрпризом», — сказал порталу Mirror 35-летний мужчина.

24-летняя уроженка Индии Джоти Амджи стала рекордсменкой Книги Гиннесса в 18 лет. Тогда она весила 5 килограммов. Девушка страдает карликовостью, которая вызвана ахондроплазией. Сейчас её рост составляет 62 сантиметра и больше она не вырастет. Всю одежду и посуду для неё изготавливают на заказ. К слову, Амджи снималась в реалити-шоу Bigg Boss 6 и в четвёртом сезоне сериала «Американская история ужасов».

Совместная фотосессия двух рекордсменов поражает воображение. Разница в росте между ними — 189 сантиметров. На некоторых снимках кажется, что Амджи размером с ботинок Султана.

На других фотографиях можно увидеть контраст между человеком стандартных размеров и героями съёмки. Также для понимания масштабов можно посмотреть на айфон в руках у самой маленькой женщины в мире.