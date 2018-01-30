Встретились самый высокий в мире мужчина и самая маленькая женщина

Эта необычная пара встретилась у египетских пирамид по приглашению совета Египта по туризму, пишет Ridus.
Огромный рост Султана вызван гипофизарным гигантизмом. При этом заболевании организм производит слишком много гормонов роста. В истории зафиксировано всего 10 человек, которые вырастали до 8 футов — 243 см. Из-за аномального роста Султан не смог доучиться в школе и стал фермером. Но в этом есть и свои плюсы — мужчине легко работать с высокими деревьями.
За высоченным турком зафиксирован ещё один рекорд — самые большие кисти рук. «Я мечтал попасть в Книгу рекордов. Но новость об этом всё равно стала для меня огромным сюрпризом», — сказал порталу Mirror 35-летний мужчина.
24-летняя уроженка Индии Джоти Амджи стала рекордсменкой Книги Гиннесса в 18 лет. Тогда она весила 5 килограммов. Девушка страдает карликовостью, которая вызвана ахондроплазией. Сейчас её рост составляет 62 сантиметра и больше она не вырастет. Всю одежду и посуду для неё изготавливают на заказ. К слову, Амджи снималась в реалити-шоу Bigg Boss 6 и в четвёртом сезоне сериала «Американская история ужасов».
Совместная фотосессия двух рекордсменов поражает воображение. Разница в росте между ними — 189 сантиметров. На некоторых снимках кажется, что Амджи размером с ботинок Султана.
На других фотографиях можно увидеть контраст между человеком стандартных размеров и героями съёмки. Также для понимания масштабов можно посмотреть на айфон в руках у самой маленькой женщины в мире.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.