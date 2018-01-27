Чтобы не набрать вес, полученные калории приходится сжигать с помощью физической нагрузки. И, к сожалению, это не единственный их минус.
Все дело в ингредиентах, из которых продукты состоят и с которыми наш организм познакомился вынужденно и сравнительно недавно. Один из них — трансжиры, которые присутствуют в большинстве продуктов гастрономической и кондитерской отрасли и которые не только калорийны, но и небезопасны для нашего здоровья.
Насыщенные жиры
Это группа жиров животного и растительного происхождения, состоящих только из насыщенных (одноосновных) жирных кислот (НЖК), в структуре которых вся углеродная цепочка «насыщена» атомами водорода (отсюда и название).
В животных жирах (говяжьем, свином, бараньем) этих кислот гораздо больше, чем в жирах растительных (пальмовом, кокосовом, масле какао и др.). Для своего расщепления НЖК требуют очень большого количества химических реакций (т. е. энергии) и дольше усваиваются организмом.
Главное отличие насыщенных жиров от ненасыщенных заключается в том, что они остаются твердыми при комнатной температуре (исключение — рыбий жир, в котором много ненасыщенных жирных кислот).
Чем больше в жире НЖК, тем выше его температура плавления. Это легко проверить, поместив на одну разогретую сковороду подсолнечное и сливочное масло. Пока сливочное еще будет плавиться, подсолнечное уже будет «гореть» и дымить.
Для чего нужны нашему организму жиры животного происхождения?
В небольших количествах эти жиры полезны и необходимы нам в качестве источника энергии, а также для:
— построения клеток абсолютно всех систем нашего организма,
— синтеза гормонов и постоянства их баланса (т. е. гормонального фона),
— транспортировки и усвоения витаминов и микроэлементов,
— поддержания иммунитета и способности к деторождению,
— повышения стрессоустойчивости,
— облегчения климактерических проявлений в зрелом возрасте.
Если продукты с насыщенными жирными кислотами из пищи исключить, организм сможет синтезировать их из другой пищи. Но для этой работы ему потребуется энергия, ежедневно необходимая организму для других его функций. И при нехватке НЖК они пострадают.
А вот избыток насыщенного жира со временем действительно негативно отражается на здоровье.
Как именно?
Регулярное и чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров способствует повышению уровня холестерина, накоплению лишнего жира и увеличению веса тела, развитию заболеваний сердца и сосудов и даже некоторых видов онкологии.
Трансизомеры жирных кислот, или трансжиры
Эту форму ненасыщенного твердого жира сегодня получают гидрированием (т. е. насыщением под давлением водородом) растительных масел. И именно такие твердые жиры сегодня широко используют в производстве многих традиционных продуктов — колбас, сыров, выпечки и сладостей, шоколада.
Трансжиры — плюс для производителей
Эти жиры изначально более жирные и дешевые, не содержат холестерина, устойчивы к окислению кислородом воздуха, имеют более длительные сроки хранения, чем обычные масла и жиры, содержат много веществ, которые «умеют» стабилизировать и загущать разные продуктовые среды и обладают рядом технологических преимуществ: пластичностью, взбиваемостью, плавлением.
Трансжиры — минус для потребителей
Во–первых, они придают продуктам сальный, даже восковой привкус.
Во–вторых, при процессе гидрирования, протекающем при высоких температурах (180–230 °С), полезные для здоровья природные цис–изомеры ненасыщенных жирных кислот преобразуются в трансизомеры, и образуются вещества с измененной структурой молекул. И это чревато для нашего организма, потому что транс–изомеры приводят к дефициту незаменимых жирных кислот в организме и к синтезу «бракованного» строительного материала для клеток всех систем. Участвуя в реакциях обмена веществ, такой материал рождает «брак». И вместо здоровых клеток возникают биологические структуры с различными дефектами, которые становятся причиной нарушений жизнедеятельности и функций организма и вызывают различные заболевания.
Видоизмененные жиры более губительны для нашего здоровья, чем курение, алкоголь и гиподинамия!
Как же воздействуют на организм трансжиры?
Плохо усваиваясь организмом, они:
1) Способствуют формированию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и постепенному развитию болезней сердца и сосудов.
Замена всего 2% углеводов (основного источника энергии) от общего числа калорий в день на трансжиры повышает риск развития ишемической болезни сердца в два, а внезапной смерти от болезней сердца и сосудов — в 1,5 раза.
2) Провоцируют образование веществ, которые незнакомы нашему организму, т. к. их не существует в природе, и поэтому наше тело не знает, как их перерабатывать и усваивать. И реагирует на них как умеет.
3) Меняют «химию» воспалительных процессов в организме и способствуют преобразованию их в хронические.
4) Повышают риск развития ожирения и атеросклероза, а также:
— бесплодия у женщин и мужчин, нарушая синтез нужных гормоноподобных веществ (простагландинов),
— диабета второго типа,
— болезни Альцгеймера и старческой слепоты.
ВАЖНО!
Трансизомеры жирных кислот накапливаются в организме и удаляются из него через молочные железы у женщин и через железы внутренней секреции у мужчин. И, оказывается, такие депо провоцируют риск возникновения и развития рака груди у женщин и рака простаты у мужчин.
Замена трансжирами всего 2% углеводов от общего числа калорий в день повышает риск развития этих заболеваний на 75%!
Накопившись в молоке матери, трансжиры, попадая в организм малыша, снижают его общий иммунитет, повышают восприимчивость к вирусным и простудным заболеваниям, тормозят его умственное развитие.
Надо знать
На этикетках состава кондитерских изделий и выпечки нередко встречается ингредиент кондитерский жир.
Раньше этот термин обозначал смалец (жир из топленого сала), а после — маргарин. Сегодня под этим названием скрывается гидрогенизированное (т. е. насыщенное под высоким давлением водородом) растительное масло, или трансжир.
* Маркировка трансжиров обязательно должна быть указана в таблице питательной ценности продукта!
Чем трансжиров меньше, тем выше качество продукта.
* В природных условиях натуральные трансжиры производят бактерии, живущие в желудке жвачных животных, в частности коров. Поэтому в натуральных молочных продуктах встречаются трансжиры естественного происхождения, но в безопасном для здоровья человека количестве.
* ВОЗ рекомендует полностью удалить из продуктов питания искусственно гидрогенизированные промышленные трансжиры. И во многих странах они либо уже запрещены, либо их доля в продуктах питания сильно ограничена. Например, в
Голландии их допускается не более 1%, а в США 21%.
Зачем в производстве продуктов питания используют гидрогенизированные масла (трансжиры)?
Это делают для того, чтобы максимально снизить себестоимость продукта и значительно продлить его «жизнь». Производители не заботятся о нашем здоровье, если на кону большая прибыль.
И, значит, потребитель сам должен о себе позаботиться. Каким образом?
Сократить потребление трансжиров. Как это сделать?
1. Прежде всего отказаться от различных маргаринов — все они сплошной трансжир.
2. Читать этикетки на выпечке (печенье, торты и т. д.), чипсах, майонезах, шоколаде и прочих содержащих жир продуктах. Если эта информация недоступна, от покупки продукта лучше отказаться.
Надо запомнить
Если в числе ингредиентов упомянут кондитерский жир, любое полностью или частично гидрогенизированное масло — это значит, что продукт содержит трансжиры.
3. Не соблазняться фастфудом, жаренными в масле продуктами «промышленного» производства: котлетами, рыбными палочками («фиш–фингерсами»), картофелем, пирожками и т. д.
И если вы всерьез заботитесь о своем здоровье, трансжиров лучше избегать вообще.
Ирина МАКАРОВА.
так вот почему такая фигня на украине происходит, они едят много САЛА !!!« ответить