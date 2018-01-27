Сегодняшнее продуктовое изобилие способно удовлетворить все потребности любого покупателя, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ». Но многие современные продукты, доставив нам гастрономическое удовольствие, требуют и «расплаты».

Чтобы не набрать вес, полученные калории приходится сжигать с помощью физической нагрузки. И, к сожалению, это не единственный их минус.

Все дело в ингредиентах, из которых продукты состоят и с которыми наш организм познакомился вынужденно и сравнительно недавно. Один из них — трансжиры, которые присутствуют в большинстве продуктов гастрономической и кондитерской отрасли и которые не только калорийны, но и небезопасны для нашего здоровья.

Насыщенные жиры

Это группа жиров животного и растительного происхождения, состоящих только из насыщенных (одноосновных) жирных кислот (НЖК), в структуре которых вся углеродная цепочка «насыщена» атомами водорода (отсюда и название).

В животных жирах (говяжьем, свином, бараньем) этих кислот гораздо больше, чем в жирах растительных (пальмовом, кокосовом, масле какао и др.). Для своего расщепления НЖК требуют очень большого количества химических реакций (т. е. энергии) и дольше усваиваются организмом.

Главное отличие насыщенных жиров от ненасыщенных заключается в том, что они остаются твердыми при комнатной температуре (исключение — рыбий жир, в котором много ненасыщенных жирных кислот).

Чем больше в жире НЖК, тем выше его температура плавления. Это легко проверить, поместив на одну разогретую сковороду подсолнечное и сливочное масло. Пока сливочное еще будет плавиться, подсолнечное уже будет «гореть» и дымить.

Для чего нужны нашему организму жиры животного происхождения?

В небольших количествах эти жиры полезны и необходимы нам в качестве источника энергии, а также для:

— построения клеток абсолютно всех систем нашего организма,

— синтеза гормонов и постоянства их баланса (т. е. гормонального фона),

— транспортировки и усвоения витаминов и микроэлементов,

— поддержания иммунитета и способности к деторождению,

— повышения стрессоустойчивости,

— облегчения климактерических проявлений в зрелом возрасте.

Если продукты с насыщенными жирными кислотами из пищи исключить, организм сможет синтезировать их из другой пищи. Но для этой работы ему потребуется энергия, ежедневно необходимая организму для других его функций. И при нехватке НЖК они пострадают.

А вот избыток насыщенного жира со временем действительно негативно отражается на здоровье.

Как именно?

Регулярное и чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров способствует повышению уровня холестерина, накоплению лишнего жира и увеличению веса тела, развитию заболеваний сердца и сосудов и даже некоторых видов онкологии.

Трансизомеры жирных кислот, или трансжиры

Эту форму ненасыщенного твердого жира сегодня получают гидрированием (т. е. насыщением под давлением водородом) растительных масел. И именно такие твердые жиры сегодня широко используют в производстве многих традиционных продуктов — колбас, сыров, выпечки и сладостей, шоколада.

Трансжиры — плюс для производителей

Эти жиры изначально более жирные и дешевые, не содержат холестерина, устойчивы к окислению кислородом воздуха, имеют более длительные сроки хранения, чем обычные масла и жиры, содержат много веществ, которые «умеют» стабилизировать и загущать разные продуктовые среды и обладают рядом технологических преимуществ: пластичностью, взбиваемостью, плавлением.

Трансжиры — минус для потребителей

Во–первых, они придают продуктам сальный, даже восковой привкус.

Во–вторых, при процессе гидрирования, протекающем при высоких температурах (180–230 °С), полезные для здоровья природные цис–изомеры ненасыщенных жирных кислот преобразуются в трансизомеры, и образуются вещества с измененной структурой молекул. И это чревато для нашего организма, потому что транс–изомеры приводят к дефициту незаменимых жирных кислот в организме и к синтезу «бракованного» строительного материала для клеток всех систем. Участвуя в реакциях обмена веществ, такой материал рождает «брак». И вместо здоровых клеток возникают биологические структуры с различными дефектами, которые становятся причиной нарушений жизнедеятельности и функций организма и вызывают различные заболевания.

Видоизмененные жиры более губительны для нашего здоровья, чем курение, алкоголь и гиподинамия!

Как же воздействуют на организм трансжиры?

Плохо усваиваясь организмом, они:

1) Способствуют формированию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и постепенному развитию болезней сердца и сосудов.

Замена всего 2% углеводов (основного источника энергии) от общего числа калорий в день на трансжиры повышает риск развития ишемической болезни сердца в два, а внезапной смерти от болезней сердца и сосудов — в 1,5 раза.

2) Провоцируют образование веществ, которые незнакомы нашему организму, т. к. их не существует в природе, и поэтому наше тело не знает, как их перерабатывать и усваивать. И реагирует на них как умеет.

3) Меняют «химию» воспалительных процессов в организме и способствуют преобразованию их в хронические.

4) Повышают риск развития ожирения и атеросклероза, а также:

— бесплодия у женщин и мужчин, нарушая синтез нужных гормоноподобных веществ (простагландинов),

— диабета второго типа,

— болезни Альцгеймера и старческой слепоты.

ВАЖНО!

Трансизомеры жирных кислот накапливаются в организме и удаляются из него через молочные железы у женщин и через железы внутренней секреции у мужчин. И, оказывается, такие депо провоцируют риск возникновения и развития рака груди у женщин и рака простаты у мужчин.

Замена трансжирами всего 2% углеводов от общего числа калорий в день повышает риск развития этих заболеваний на 75%!

Накопившись в молоке матери, трансжиры, попадая в организм малыша, снижают его общий иммунитет, повышают восприимчивость к вирусным и простудным заболеваниям, тормозят его умственное развитие.

Надо знать

На этикетках состава кондитерских изделий и выпечки нередко встречается ингредиент кондитерский жир.

Раньше этот термин обозначал смалец (жир из топленого сала), а после — маргарин. Сегодня под этим названием скрывается гидрогенизированное (т. е. насыщенное под высоким давлением водородом) растительное масло, или трансжир.

* Маркировка трансжиров обязательно должна быть указана в таблице питательной ценности продукта!

Чем трансжиров меньше, тем выше качество продукта.

* В природных условиях натуральные трансжиры производят бактерии, живущие в желудке жвачных животных, в частности коров. Поэтому в натуральных молочных продуктах встречаются трансжиры естественного происхождения, но в безопасном для здоровья человека количестве.

* ВОЗ рекомендует полностью удалить из продуктов питания искусственно гидрогенизированные промышленные трансжиры. И во многих странах они либо уже запрещены, либо их доля в продуктах питания сильно ограничена. Например, в

Голландии их допускается не более 1%, а в США 21%.

Зачем в производстве продуктов питания используют гидрогенизированные масла (трансжиры)?

Это делают для того, чтобы максимально снизить себестоимость продукта и значительно продлить его «жизнь». Производители не заботятся о нашем здоровье, если на кону большая прибыль.

И, значит, потребитель сам должен о себе позаботиться. Каким образом?

Сократить потребление трансжиров. Как это сделать?

1. Прежде всего отказаться от различных маргаринов — все они сплошной трансжир.

2. Читать этикетки на выпечке (печенье, торты и т. д.), чипсах, майонезах, шоколаде и прочих содержащих жир продуктах. Если эта информация недоступна, от покупки продукта лучше отказаться.

Надо запомнить

Если в числе ингредиентов упомянут кондитерский жир, любое полностью или частично гидрогенизированное масло — это значит, что продукт содержит трансжиры.

3. Не соблазняться фастфудом, жаренными в масле продуктами «промышленного» производства: котлетами, рыбными палочками («фиш–фингерсами»), картофелем, пирожками и т. д.

И если вы всерьез заботитесь о своем здоровье, трансжиров лучше избегать вообще.

Ирина МАКАРОВА.