Вся правда о пищевых жирах(1)

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газета Сегодня
11:00 27.01.2018
газета Сегодня / Здоровье

Сегодняшнее продуктовое изобилие способно удовлетворить все потребности любого покупателя, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ». Но многие современные продукты, доставив нам гастрономическое удовольствие, требуют и «расплаты».

Чтобы не набрать вес, полученные калории приходится сжигать с помощью физической нагрузки. И, к сожалению, это не единственный их минус.

 

Все дело в ингредиентах, из которых продукты состоят и с которыми наш организм познакомился вынужденно и сравнительно недавно. Один из них — трансжиры, которые присутствуют в большинстве продуктов гастрономической и кондитерской отрасли и которые не только калорийны, но и небезопасны для нашего здоровья.

 

Насыщенные жиры

 

Это группа жиров животного и растительного происхождения, состоящих только из насыщенных (одноосновных) жирных кислот (НЖК), в структуре которых вся углеродная цепочка «насыщена» атомами водорода (отсюда и название).

 

В животных жирах (говяжьем, свином, бараньем) этих кислот гораздо больше, чем в жирах растительных (пальмовом, кокосовом, масле какао и др.). Для своего расщепления НЖК требуют очень большого количества химических реакций (т. е. энергии) и дольше усваиваются организмом.

 

Главное отличие насыщенных жиров от ненасыщенных заключается в том, что они остаются твердыми при комнатной температуре (исключение — рыбий жир, в котором много ненасыщенных жирных кислот).

 

Чем больше в жире НЖК, тем выше его температура плавления. Это легко проверить, поместив на одну разогретую сковороду подсолнечное и сливочное масло. Пока сливочное еще будет плавиться, подсолнечное уже будет «гореть» и дымить.

 

Для чего нужны нашему организму жиры животного происхождения?

 

В небольших количествах эти жиры полезны и необходимы нам в качестве источника энергии, а также для:

 

— построения клеток абсолютно всех систем нашего организма,

 

— синтеза гормонов и постоянства их баланса (т. е. гормонального фона),

 

— транспортировки и усвоения витаминов и микроэлементов,

 

— поддержания иммунитета и способности к деторождению,

 

— повышения стрессоустойчивости,

 

— облегчения климактерических проявлений в зрелом возрасте.

 

Если продукты с насыщенными жирными кислотами из пищи исключить, организм сможет синтезировать их из другой пищи. Но для этой работы ему потребуется энергия, ежедневно необходимая организму для других его функций. И при нехватке НЖК они пострадают.

 

А вот избыток насыщенного жира со временем действительно негативно отражается на здоровье.

 

Как именно?

 

Регулярное и чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров способствует повышению уровня холестерина, накоплению лишнего жира и увеличению веса тела, развитию заболеваний сердца и сосудов и даже некоторых видов онкологии.

 

Трансизомеры жирных кислот, или трансжиры

 

Эту форму ненасыщенного твердого жира сегодня получают гидрированием (т. е. насыщением под давлением водородом) растительных масел. И именно такие твердые жиры сегодня широко используют в производстве многих традиционных продуктов — колбас, сыров, выпечки и сладостей, шоколада.

 

Трансжиры — плюс для производителей

 

Эти жиры изначально более жирные и дешевые, не содержат холестерина, устойчивы к окислению кислородом воздуха, имеют более длительные сроки хранения, чем обычные масла и жиры, содержат много веществ, которые «умеют» стабилизировать и загущать разные продуктовые среды и обладают рядом технологических преимуществ: пластичностью, взбиваемостью, плавлением.

 

Трансжиры — минус для потребителей

 

Во–первых, они придают продуктам сальный, даже восковой привкус.

 

Во–вторых, при процессе гидрирования, протекающем при высоких температурах (180–230 °С), полезные для здоровья природные цис–изомеры ненасыщенных жирных кислот преобразуются в трансизомеры, и образуются вещества с измененной структурой молекул. И это чревато для нашего организма, потому что транс–изомеры приводят к дефициту незаменимых жирных кислот в организме и к синтезу «бракованного» строительного материала для клеток всех систем. Участвуя в реакциях обмена веществ, такой материал рождает «брак». И вместо здоровых клеток возникают биологические структуры с различными дефектами, которые становятся причиной нарушений жизнедеятельности и функций организма и вызывают различные заболевания.

 

Видоизмененные жиры более губительны для нашего здоровья, чем курение, алкоголь и гиподинамия!

 

Как же воздействуют на организм трансжиры?

 

Плохо усваиваясь организмом, они:

 

1) Способствуют формированию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и постепенному развитию болезней сердца и сосудов.

 

Замена всего 2% углеводов (основного источника энергии) от общего числа калорий в день на трансжиры повышает риск развития ишемической болезни сердца в два, а внезапной смерти от болезней сердца и сосудов — в 1,5 раза.

 

2) Провоцируют образование веществ, которые незнакомы нашему организму, т. к. их не существует в природе, и поэтому наше тело не знает, как их перерабатывать и усваивать. И реагирует на них как умеет.

 

3) Меняют «химию» воспалительных процессов в организме и способствуют преобразованию их в хронические.

 

4) Повышают риск развития ожирения и атеросклероза, а также:

 

— бесплодия у женщин и мужчин, нарушая синтез нужных гормоноподобных веществ (простагландинов),

 

— диабета второго типа,

 

— болезни Альцгеймера и старческой слепоты.

 

ВАЖНО!

 

Трансизомеры жирных кислот накапливаются в организме и удаляются из него через молочные железы у женщин и через железы внутренней секреции у мужчин. И, оказывается, такие депо провоцируют риск возникновения и развития рака груди у женщин и рака простаты у мужчин.

 

Замена трансжирами всего 2% углеводов от общего числа калорий в день повышает риск развития этих заболеваний на 75%!

 

Накопившись в молоке матери, трансжиры, попадая в организм малыша, снижают его общий иммунитет, повышают восприимчивость к вирусным и простудным заболеваниям, тормозят его умственное развитие.

 

Надо знать

 

На этикетках состава кондитерских изделий и выпечки нередко встречается ингредиент кондитерский жир.

 

Раньше этот термин обозначал смалец (жир из топленого сала), а после — маргарин. Сегодня под этим названием скрывается гидрогенизированное (т. е. насыщенное под высоким давлением водородом) растительное масло, или трансжир.

 

* Маркировка трансжиров обязательно должна быть указана в таблице питательной ценности продукта!

 

Чем трансжиров меньше, тем выше качество продукта.

 

* В природных условиях натуральные трансжиры производят бактерии, живущие в желудке жвачных животных, в частности коров. Поэтому в натуральных молочных продуктах встречаются трансжиры естественного происхождения, но в безопасном для здоровья человека количестве.

 

* ВОЗ рекомендует полностью удалить из продуктов питания искусственно гидрогенизированные промышленные трансжиры. И во многих странах они либо уже запрещены, либо их доля в продуктах питания сильно ограничена. Например, в 

 

Голландии их допускается не более 1%, а в США 21%.

 

Зачем в производстве продуктов питания используют гидрогенизированные масла (трансжиры)?

 

Это делают для того, чтобы максимально снизить себестоимость продукта и значительно продлить его «жизнь». Производители не заботятся о нашем здоровье, если на кону большая прибыль.

 

И, значит, потребитель сам должен о себе позаботиться. Каким образом?

 

Сократить потребление трансжиров. Как это сделать?

 

1. Прежде всего отказаться от различных маргаринов — все они сплошной трансжир.

 

2. Читать этикетки на выпечке (печенье, торты и т. д.), чипсах, майонезах, шоколаде и прочих содержащих жир продуктах. Если эта информация недоступна, от покупки продукта лучше отказаться.

 

Надо запомнить

 

Если в числе ингредиентов упомянут кондитерский жир, любое полностью или частично гидрогенизированное масло — это значит, что продукт содержит трансжиры.

 

3. Не соблазняться фастфудом, жаренными в масле продуктами «промышленного» производства: котлетами, рыбными палочками («фиш–фингерсами»), картофелем, пирожками и т. д.

 

И если вы всерьез заботитесь о своем здоровье, трансжиров лучше избегать вообще.

 

Ирина МАКАРОВА.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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вот оно чооо! 12:55 27:01:2018

так вот почему такая фигня на украине происходит, они едят много САЛА !!!

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Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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