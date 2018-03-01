Русские школы на конвейере голосования, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Вчера парламентская Комиссия по образованию, науке и культуре продолжила рассмотрение поправок к законам об образовании и об общем образовании, предусматривающим ликвидацию преподавания на языках нацменьшинств в средней школе и существенное сокращение (с 50% до 20%) преподавания соответственно в 1–6–м и 7–9–м классах.

Парламент — не место для дискуссий

На второе чтение был заявлен ряд поправок: 35 — к Закону об образовании и 11 — к Закону об общем образовании. Большинство подали представители «Согласия» Елена Лазарева, Игорь Пименов и Андрис Морозов, также Ингуна Судраба (80% с 1–го класса по–латышски!) и лично министр Карлис Шадурскис, вспомнивший про официальные языки ЕС, коим решил дать зеленый свет в высшей школе.

Представитель Консультационного совета по делам нацменьшинств при МОН Елизавета Кривцова заявила, что эта структура единогласной поддержки реформам Шадурскиса не оказывала: «Министру надо признать, что это была ложь.

Консультации с представителями родителей надо организовать в должном виде».

«Госпожа Кривцова вводит в заблуждение присутствующих», — упорствовал министр.

Ее мнение, «в отличие от всех прочих», было занесено в протокол заседания Консультационного совета. Но так как абсолютное большинство участников поддержало позицию МОН, то и голосование не потребовалось…

«Критически мало времени, чтобы разработать качественные предложения», — отозвался о ходе рассмотрения законов депутат А. Морозов. Зампред комиссии Райвис Дзинтарс (национальное объединение) счел такие доводы неубедительными и призвал в дискуссии не вступать, а голосовать по существу.

Депутат Е. Лазарева, в комиссию не входящая, но болеющая за школы, порекомендовала коллегам принять билингвальное образование как достижение Латвии, а не преходящий момент. «Если бы было принято это предложение, то образование можно было получить на любом языке», — воспротивился К. Шадурскис. Оппозиция, по его мнению, «системно создает другую картину».

Далее по очереди «прогнали сквозь строй» предложения оппозиции. Итог был фактически одинаковый — три депутата комиссии, Иван Клементьев, Андрис Морозов и Роман Милославский, голосовали за, остальные восемь присутствовавших парламентариев — против.

Учителей не хватает? Завезем!

— Вы не можете обеспечить выполнение этого закона, — сказал министру депутат И. Клементьев.

«У нас есть ресурсы», — ответил К. Шадурскис. Ведь всем известно, то педагогические кадры владеют языком на категорию C. К тому же «ставка педагога ныне 0,7. Преобразовав школьную сеть, мы получим приток учителей».

— Мы хотим, чтобы все школьники учились по одному содержанию, — сказал председатель комиссии Алдис Адамовичс (VienotIba).

— Молодежь, обучающаяся в билингвальных школах, хорошо знает латышский. Есть недостаток учителей. Методические средства будут доступны лишь в 2023 году, — продолжал дискуссию Андрис Морозов.

Министр ответил также на вопрос Е. Лазаревой о языковом регулировании в школах Эстонии. Шадурскис ответил, что эстонские коллеги Латвии завидуют. Ведь у них произошло «отступление». А. Морозов сказал, что в Эстонии в четырех городах действуют школы полностью на русском языке, с сильным преподаванием эстонского.

— В Бельгии в одной части говорят по–французски, во второй — по–фламандски, в–третьей — по–немецки. И школы на этих языках никого не беспокоят, — заметил И. Клементьев.

— Бельгия — неудачный пример, это федеративное государство, и там три официальных языка, — нашелся К. Шадурскис.

Игорь Пименов, защищая свою поправку о праве на образование на языках нацменьшинств, аргументировал ее возможностью выбора между билингвальным обучением и отправкой нелатышских детей в латышские школы уже сейчас. На его взгляд, Латвия нарушат нормы международных конвенций о правах нацменьшинств.

— Это очень странное предложение, — отозвался министр.

Омбудсмен: наказывать строже

Присутствовавший на комиссии омбудсмен Юрис Янсонс открыл тайну: в ЛР все еще есть администрации школ, выступающая против госязыка. «Надо усилить ответственность за то, что не выполняется написанное в законе», — призвал официальный правозащитник.

Привлекать, по его мнению, надо и самоуправления, потворствующие таким школам. Ю. Янсонс отверг «манипуляционный и спекулятивный» подход, коим пользуются, по его мнению, сторонники сохранения образования на русском. По его мнению, доля языка нацменьшинства не сокращается, а… расширяется!

— В самих школах не знают пропорций, а учреждения самоуправлений недостаточно активны, чтобы проверить, — отозвался Ю. Янсонс.

— Мониторинг ведется постоянно, — обиделся министр образования К. Шадурскис.

О частях детского мозга

И. Судраба свое предложение ввести 80% латышского языка уже с дошкольного уровня обосновала опытом иммигрантов в США. «В раннем детстве обучение родному и иностранному языку происходят в одной части мозга, а потом в разных», — совершила научное открытие лидер фракции «От сердца — Латвии».

— Многие родители уже сейчас хотят посылать детей в латышские садики, но возможности такой нет. Задача государства — обеспечить госязык в дошкольных учреждениях, — огласила вердикт Судраба.

Предложения лидера фракции «От сердца — Латвии» поддержаны, впрочем, не были. Точно так же, как и поправки А. Морозова расширить права школьных советов. «Тогда уж можно ликвидировать министерство», — забеспокоился К. Шадурскис.

Вчера парламентарии так и не смогли одолеть все поправки. Повторно собраться решили в четверг в перерыве пленарного заседания сейма. Впрочем, тренд заявлен: ничего, кроме генеральной линии МОН, не принимать.

Николай КАБАНОВ.

Фото автора.