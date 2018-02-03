Кошмар: вусмерть пьяный дальнобойщик из Латвии ранил в Польше 10 человек(2)

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Виталий Вавилкин
12:30 03.02.2018
В мире

1 февраля на пропускном в Польше на дороге А2 водитель грузового автомобиля из Латвии въехал в ряд стоящих в очереди машин, ранив 10 человек. В общей сложности в аварии были повреждены 5 автомобилей. В результате проверки в крови у латвийца было обнаружено почти 3 промилле.

По словам очевидцев, подъезжая к пропускному пункту на полной скорости водитель даже не притормозил, въехав в группу автомобилей.

 

На фотографиях видно, что более прочих от столкновения пострадал белый микроавтобус, который от удара “полетел” в другие машины.

 

После аварии пять человек были госпитализированы, остальные пять пострадавших от госпитализации отказались. По словам сотрудников польской полиции, грузовик двигался со скоростью 90 км/ч. Стражи порядка допускают, что водитель ехал со включенным круиз контролем.

 

Очевидцы рассказывают, что после аварии на лице латвийца была видна кровь – он шатался, в виду чего люди подумали, что он сильно пострадал. Оказалось, что он был смертельно пьян.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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gospodi 12:55 03:02:2018

smilujsja! znaju ,kak rabotujut voditeli etih fur, čto bi zarabotat ! ustalost valit s nog! nužna programma,razrabotannaja,možet, psiholagami , .pomoš voditeļām ,kak osvoboditsja ot ustalosti v rejse! mnogije ne vinovati!

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cinik 13:41 03:02:2018

пьянку за рулём категорически осуждаю,про условия в которых пашут латвийские дальнобойщики это очень тажёлая тема, правительство не хочет решать подобные проблемы, и поэтому такое случается

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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