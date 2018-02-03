1 февраля на пропускном в Польше на дороге А2 водитель грузового автомобиля из Латвии въехал в ряд стоящих в очереди машин, ранив 10 человек. В общей сложности в аварии были повреждены 5 автомобилей. В результате проверки в крови у латвийца было обнаружено почти 3 промилле.

По словам очевидцев, подъезжая к пропускному пункту на полной скорости водитель даже не притормозил, въехав в группу автомобилей.

На фотографиях видно, что более прочих от столкновения пострадал белый микроавтобус, который от удара “полетел” в другие машины.

После аварии пять человек были госпитализированы, остальные пять пострадавших от госпитализации отказались. По словам сотрудников польской полиции, грузовик двигался со скоростью 90 км/ч. Стражи порядка допускают, что водитель ехал со включенным круиз контролем.

Очевидцы рассказывают, что после аварии на лице латвийца была видна кровь – он шатался, в виду чего люди подумали, что он сильно пострадал. Оказалось, что он был смертельно пьян.