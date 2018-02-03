По словам очевидцев, подъезжая к пропускному пункту на полной скорости водитель даже не притормозил, въехав в группу автомобилей.
На фотографиях видно, что более прочих от столкновения пострадал белый микроавтобус, который от удара “полетел” в другие машины.
После аварии пять человек были госпитализированы, остальные пять пострадавших от госпитализации отказались. По словам сотрудников польской полиции, грузовик двигался со скоростью 90 км/ч. Стражи порядка допускают, что водитель ехал со включенным круиз контролем.
Очевидцы рассказывают, что после аварии на лице латвийца была видна кровь – он шатался, в виду чего люди подумали, что он сильно пострадал. Оказалось, что он был смертельно пьян.
smilujsja! znaju ,kak rabotujut voditeli etih fur, čto bi zarabotat ! ustalost valit s nog! nužna programma,razrabotannaja,možet, psiholagami , .pomoš voditeļām ,kak osvoboditsja ot ustalosti v rejse! mnogije ne vinovati!« ответить
пьянку за рулём категорически осуждаю,про условия в которых пашут латвийские дальнобойщики это очень тажёлая тема, правительство не хочет решать подобные проблемы, и поэтому такое случается« ответить