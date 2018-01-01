С сегодняшнего дня вступают в силу поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), которые предусматривают введение сниженной ставки налога в размере 5% на характерные для Латвии свежие фрукты, ягоды и овощи.

Сниженная ставка НДС будет применяться до 31 декабря 2020 года.

Пониженной ставкой НДС будут облагаться яблоки, груши, цидония, коринка, вишня, слива, клубника, малина, ежевика, черная и красная смородина, крыжовник, черника, брусника, клюква, черноплодная рябина, облепиха, рябина, бузина, жимолость, лимонник, калина, морошка и земляника, картофель, репчатый лук, чеснок, лук-порей, капуста, в том числе цветная, брокколи и еще некоторые ее виды, салат и цикорий, морковь, репа, брюква, хрен, топинамбур, редька, турнепс, петрушка, свекла, редис, огурцы, горох, фасоль и другие бобовые, сельдерей, шпинат, ревень, кабачки, тыква, фенхель, кукуруза, зеленый лук, базилик, укроп, мята, кинза и др.

5%-ная ставка налога не будет применяться к фруктам, ягодам и овощам, которые в Латвии не растут, например, к бананам и мандаринам, а также к тем, которые выращиваются в небольших объемах, например, к арбузам, дыням, винограду, паприке и грибам.

Как отмечает Минземледелия, снижение НДС будет способствовать развитию отрасли овощеводства и садоводства и легальному обороту этой продукции на рынке. Также овощи, фрукты и ягоды станут более доступны покупателям, что будет способствовать формированию привычек более здорового питания.