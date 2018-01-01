Сниженная ставка НДС будет применяться до 31 декабря 2020 года.
Пониженной ставкой НДС будут облагаться яблоки, груши, цидония, коринка, вишня, слива, клубника, малина, ежевика, черная и красная смородина, крыжовник, черника, брусника, клюква, черноплодная рябина, облепиха, рябина, бузина, жимолость, лимонник, калина, морошка и земляника, картофель, репчатый лук, чеснок, лук-порей, капуста, в том числе цветная, брокколи и еще некоторые ее виды, салат и цикорий, морковь, репа, брюква, хрен, топинамбур, редька, турнепс, петрушка, свекла, редис, огурцы, горох, фасоль и другие бобовые, сельдерей, шпинат, ревень, кабачки, тыква, фенхель, кукуруза, зеленый лук, базилик, укроп, мята, кинза и др.
5%-ная ставка налога не будет применяться к фруктам, ягодам и овощам, которые в Латвии не растут, например, к бананам и мандаринам, а также к тем, которые выращиваются в небольших объемах, например, к арбузам, дыням, винограду, паприке и грибам.
Как отмечает Минземледелия, снижение НДС будет способствовать развитию отрасли овощеводства и садоводства и легальному обороту этой продукции на рынке. Также овощи, фрукты и ягоды станут более доступны покупателям, что будет способствовать формированию привычек более здорового питания.
Valdība malači, labs darbs. Paldies. 100% atbalstu.« ответить
Это хорошая новость. Поддержим латвийского производителя!« ответить
быдло жрёт что дадут. 100% поддерживай« ответить
Krievi atcerieties, ka šodien iedzerot jūs to dariet par godu Stepanam Banderam viņa jubilejā.« ответить
Slava Ukrainai un tās cīnītājiem par brīvību. Prozit!
Atbalstu. Prozīt.« ответить
Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.« ответить
Латышские свиньи - вон из ЕС!« ответить
Deucher. No tevis tāds vācietis, kā no cūkas astronauts. Krieveli.« ответить