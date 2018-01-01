Вводится сниженная ставка НДС на латвийские овощи и фрукты(8)

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Владимир Бучельников
13:26 01.01.2018
Экономика / Финансы

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), которые предусматривают введение сниженной ставки налога в размере 5% на характерные для Латвии свежие фрукты, ягоды и овощи.

Сниженная ставка НДС будет применяться до 31 декабря 2020 года.

 

Пониженной ставкой НДС будут облагаться яблоки, груши, цидония, коринка, вишня, слива, клубника, малина, ежевика, черная и красная смородина, крыжовник, черника, брусника, клюква, черноплодная рябина, облепиха, рябина, бузина, жимолость, лимонник, калина, морошка и земляника, картофель, репчатый лук, чеснок, лук-порей, капуста, в том числе цветная, брокколи и еще некоторые ее виды, салат и цикорий, морковь, репа, брюква, хрен, топинамбур, редька, турнепс, петрушка, свекла, редис, огурцы, горох, фасоль и другие бобовые, сельдерей, шпинат, ревень, кабачки, тыква, фенхель, кукуруза, зеленый лук, базилик, укроп, мята, кинза и др.

 

5%-ная ставка налога не будет применяться к фруктам, ягодам и овощам, которые в Латвии не растут, например, к бананам и мандаринам, а также к тем, которые выращиваются в небольших объемах, например, к арбузам, дыням, винограду, паприке и грибам.

 

Как отмечает Минземледелия, снижение НДС будет способствовать развитию отрасли овощеводства и садоводства и легальному обороту этой продукции на рынке. Также овощи, фрукты и ягоды станут более доступны покупателям, что будет способствовать формированию привычек более здорового питания.

LETA / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 14:07 01:01:2018

Valdība malači, labs darbs. Paldies. 100% atbalstu.

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житель латвии 15:44 01:01:2018

Это хорошая новость. Поддержим латвийского производителя!

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23 16:39 01:01:2018

быдло жрёт что дадут. 100% поддерживай

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Par Eiropu bez kirilica 14:14 01:01:2018

Krievi atcerieties, ka šodien iedzerot jūs to dariet par godu Stepanam Banderam viņa jubilejā.
Slava Ukrainai un tās cīnītājiem par brīvību. Prozit!

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Latviešu patriots 14:21 01:01:2018

Atbalstu. Prozīt.

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СМЕРШ 14:29 01:01:2018

Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.

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Deutscher 14:33 01:01:2018

Латышские свиньи - вон из ЕС!

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Latviešu patriots 15:13 01:01:2018

Deucher. No tevis tāds vācietis, kā no cūkas astronauts. Krieveli.

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Николай КАБАНОВ
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