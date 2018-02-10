По ее словам, НАСА усмотрело в коммерческом использовании Falcon Heavy конкуренцию и отказалось от предложения SpaceX. В своем Twitter Гарвер сообщила, что ранее, беседуя с представителями НАСА, она часто слышала скептические высказывания о Falcon Heavy.
По ее словам, вместо сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) НАСА целесообразнее использовать Falcon Heavy, которая в десять раз дешевле первой. «SpaceX и НАСА рассматривают миссии на Марс в качестве своих целей, но только один может реально добраться туда по устойчивой цене», — полагает бывший заместитель администратора.
В комментариях к посту Гарвер пользователи сети отмечают, что в истории Motor Trend о том, как в SpaceX выбрали Tesla Roadster в качестве полезной нагрузки для первого запуска Falcon Heavy, нет упоминания о НАСА и ВВС США.
В GeekWire предполагают, что НАСА и ВВС США отказались от предложения главы компании Илона Маска, поскольку не хотели рисковать собственными спутниками в ходе экспериментального запуска либо не имели в своем распоряжении подходящих космических аппаратов. Немецкий инженер Михаэль Хан полагает, что использованная на Falcon Heavy вторая ступень вообще не была рассчитана на точное выведение космического аппарата.
SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила 6 февраля сверхтяжелый носитель. Стоимость запуска Falcon Heavy, в максимальной конфигурации способного выводить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонны грузов, начинается с 90 миллионов долларов.
В 2018 году запланировано еще два пуска Falcon Heavy, ракета должна вывести на околоземную орбиту телекоммуникационный спутник для заказчика из Саудовской Аравии и космический аппарат в интересах Пентагона. Ранее американские военные неоднократно заявляли о заинтересованности в Falcon Heavy.
В настоящее время НАСА в качестве носителя для отправки астронавтов к Луне и Марсу рассматривает создаваемую сверхтяжелую ракету SLS.
secas pridet Latvesu patriots i skazet cto Ilon Mask genij a vse vokrug duraki.« ответить
Сейчас Latviešu patriots промолчит в тряпочку)))))))))))« ответить
uhahaha samomu masku obrubili konci Omerikanci, a tut kastrjulegolovie soglasni pjatki lizatj. Rosskosmos srazu skazal eto fejk« ответить
А где Рагозин, с его "батутом" для пиндосов, высказался на тему эту, или зализывает раны после утопления 19 спутников?:))« ответить
Ilons Masks ir ģēnijs, savukārt riskēt ar reāliem pavadoņiem pirmajā startā nevajag. Toties nākošajos cita lieta. Tik labas nesējraķetes nevienai citai valstij nav! Krievijā nervozi stāv kaktiņā un pīpē benčikus!« ответить
Удивительно, какой пиар ход придумал Пентагон - мирный полёт на Марс, да ещё с помощью "частной" компании :) Скромно умолчав при этом сколько сами вложились в компанию Алана, а эта сумма многократно превосходят частные инвестиции. Ну и не сильно афишируя что за сверхтяжёлые военные спутники они будут запускать до того как наконец мирно полетят заселять Марс. А весь мир смотрит на это многомиллиардное представление не замечая нового витка милитаризации космоса самой "демократической" страной на свете...« ответить
Kad Krievija militarizē kosmosu, tas jau nekas!« ответить