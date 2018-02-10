ВВС США и НАСА отказались от Falcon Heavy(7)

Лента новостей
Ринкевичс напомнил о недемократичности России Армия Латвии закупает семейные автомобили Политики втихую грабят Латвию Любовь обретает смысл только будучи взаимной Лучшие направления для путешествий из фильмов Вуди Аллена Солист группы «Звери» сыграл в фильме Серебренникова Путин может лишить США будущего Голландские конькобежки заняли весь пьедестал Украина застряла в лихих 90-х
Eще в разделе
Ученые бьют тревогу: землян ждет засуха и страшная жажда Европу пугают новым оружием России США ударят по ПВО России бомбардировщиками B-21 Raider Увидев это, ты больше никогда не будешь использовать сушилки для рук в туалетах (+ВИДЕО) В Китае создали секс-куклу, умеющую мыть посуду
SpaceX
Герман Бергер
09:44 10.02.2018
Техно / Наука

SpaceX предлагала НАСА и ВВС США использовать первый пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy для бесплатного запуска научной или военной полезной нагрузки, сообщает в своей колонке на The Hill бывший заместитель администратора НАСА Лори Гарвер.

По ее словам, НАСА усмотрело в коммерческом использовании Falcon Heavy конкуренцию и отказалось от предложения SpaceX. В своем Twitter Гарвер сообщила, что ранее, беседуя с представителями НАСА, она часто слышала скептические высказывания о Falcon Heavy.

 

По ее словам, вместо сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) НАСА целесообразнее использовать Falcon Heavy, которая в десять раз дешевле первой. «SpaceX и НАСА рассматривают миссии на Марс в качестве своих целей, но только один может реально добраться туда по устойчивой цене», — полагает бывший заместитель администратора.

 

В комментариях к посту Гарвер пользователи сети отмечают, что в истории Motor Trend о том, как в SpaceX выбрали Tesla Roadster в качестве полезной нагрузки для первого запуска Falcon Heavy, нет упоминания о НАСА и ВВС США.

 

В GeekWire предполагают, что НАСА и ВВС США отказались от предложения главы компании Илона Маска, поскольку не хотели рисковать собственными спутниками в ходе экспериментального запуска либо не имели в своем распоряжении подходящих космических аппаратов. Немецкий инженер Михаэль Хан полагает, что использованная на Falcon Heavy вторая ступень вообще не была рассчитана на точное выведение космического аппарата.

 

SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила 6 февраля сверхтяжелый носитель. Стоимость запуска Falcon Heavy, в максимальной конфигурации способного выводить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонны грузов, начинается с 90 миллионов долларов.

 

В 2018 году запланировано еще два пуска Falcon Heavy, ракета должна вывести на околоземную орбиту телекоммуникационный спутник для заказчика из Саудовской Аравии и космический аппарат в интересах Пентагона. Ранее американские военные неоднократно заявляли о заинтересованности в Falcon Heavy.

 

В настоящее время НАСА в качестве носителя для отправки астронавтов к Луне и Марсу рассматривает создаваемую сверхтяжелую ракету SLS.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Janka 10:18 10:02:2018

secas pridet Latvesu patriots i skazet cto Ilon Mask genij a vse vokrug duraki.

« ответить
Profile_default
СМЕРШ >>Janka 10:18 11:03 10:02:2018

Сейчас Latviešu patriots промолчит в тряпочку)))))))))))

« ответить
Profile_default
narod 13:09 10:02:2018

uhahaha samomu masku obrubili konci Omerikanci, a tut kastrjulegolovie soglasni pjatki lizatj. Rosskosmos srazu skazal eto fejk

« ответить
Profile_default
Хе-хе 11:51 10:02:2018

А где Рагозин, с его "батутом" для пиндосов, высказался на тему эту, или зализывает раны после утопления 19 спутников?:))

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 12:44 10:02:2018

Ilons Masks ir ģēnijs, savukārt riskēt ar reāliem pavadoņiem pirmajā startā nevajag. Toties nākošajos cita lieta. Tik labas nesējraķetes nevienai citai valstij nav! Krievijā nervozi stāv kaktiņā un pīpē benčikus!

« ответить
Profile_default
Dolma 13:02 10:02:2018

Удивительно, какой пиар ход придумал Пентагон - мирный полёт на Марс, да ещё с помощью "частной" компании :) Скромно умолчав при этом сколько сами вложились в компанию Алана, а эта сумма многократно превосходят частные инвестиции. Ну и не сильно афишируя что за сверхтяжёлые военные спутники они будут запускать до того как наконец мирно полетят заселять Марс. А весь мир смотрит на это многомиллиардное представление не замечая нового витка милитаризации космоса самой "демократической" страной на свете...

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 13:13 10:02:2018

Kad Krievija militarizē kosmosu, tas jau nekas!

« ответить

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV