SpaceX

SpaceX предлагала НАСА и ВВС США использовать первый пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy для бесплатного запуска научной или военной полезной нагрузки, сообщает в своей колонке на The Hill бывший заместитель администратора НАСА Лори Гарвер.

По ее словам, НАСА усмотрело в коммерческом использовании Falcon Heavy конкуренцию и отказалось от предложения SpaceX. В своем Twitter Гарвер сообщила, что ранее, беседуя с представителями НАСА, она часто слышала скептические высказывания о Falcon Heavy.

По ее словам, вместо сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) НАСА целесообразнее использовать Falcon Heavy, которая в десять раз дешевле первой. «SpaceX и НАСА рассматривают миссии на Марс в качестве своих целей, но только один может реально добраться туда по устойчивой цене», — полагает бывший заместитель администратора.

В комментариях к посту Гарвер пользователи сети отмечают, что в истории Motor Trend о том, как в SpaceX выбрали Tesla Roadster в качестве полезной нагрузки для первого запуска Falcon Heavy, нет упоминания о НАСА и ВВС США.

В GeekWire предполагают, что НАСА и ВВС США отказались от предложения главы компании Илона Маска, поскольку не хотели рисковать собственными спутниками в ходе экспериментального запуска либо не имели в своем распоряжении подходящих космических аппаратов. Немецкий инженер Михаэль Хан полагает, что использованная на Falcon Heavy вторая ступень вообще не была рассчитана на точное выведение космического аппарата.

SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила 6 февраля сверхтяжелый носитель. Стоимость запуска Falcon Heavy, в максимальной конфигурации способного выводить на низкую околоземную орбиту до 63,8 тонны грузов, начинается с 90 миллионов долларов.

В 2018 году запланировано еще два пуска Falcon Heavy, ракета должна вывести на околоземную орбиту телекоммуникационный спутник для заказчика из Саудовской Аравии и космический аппарат в интересах Пентагона. Ранее американские военные неоднократно заявляли о заинтересованности в Falcon Heavy.

В настоящее время НАСА в качестве носителя для отправки астронавтов к Луне и Марсу рассматривает создаваемую сверхтяжелую ракету SLS.