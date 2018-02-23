За этот вопрос кандидат в президенты России Ксения Собчак едва не набросилась на журналиста «СЕГОДНЯ» с кулаками. К счастью, кругом стояли охранники, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Все ближе судьбоносный день для Российской Федерации: 18 марта состоятся очередные выборы президента. Впервые в них принимает участие бывшая ведущая скандальной телепередачи «Дом–2», а ныне новоявленный политический деятель Ксения Собчак. И хотя на своих предвыборных митингах она призывает голосовать за «молодую Россию», все же стоит сказать, что Ксении Анатольевне уже 36 лет.

Если не я, то кто?

В минувший вторник в государственном российском агентстве ТАСС состоялась большая пресс–конференция кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак. Целый час она без остановки рассказывала о собственной оппозиционной программе, подробно перечисляя спонсоров, которые поддержали ее избирательную кампанию. На сегодняшний день команда Собчак потратила уже свыше 30 миллионов рублей. Это порядка полумиллиона долларов США. А впереди еще масса других расходов.

Ксения Анатольевна с удовольствием рассказывала о том, на что ушли спонсорские денежки. Мол, по всей России стоят многочисленные рекламные щиты с ее портретом. Во многих регионах созданы десятки штабов. Правда, общую сумму, которую удалось саккумулировать, Собчак так и не назвала. Мол, иначе у этих людей могут возникнуть неприятности.

На пресс–конференцию прибыла сотня–другая журналистов, в том числе иностранных. Зарубежные СМИ меньше всего интересовали обстановка в стране, Навальный и прочее. Самый главный вопрос тут был такой: «Ксения, вы действительно проект Кремля?». Ага, так она вам и сказала! Тем не менее Собчак в очередной раз с нескрываемым удовольствием ответила на данный вопрос, который уже давным–давно набил оскомину.

— Меня постоянно упрекают в том, что я намеренно разбиваю оппозицию. Но если бы я не пошла, то что бы случилось с демократическим движением? Оно как–то бы консолидировалось? Вокруг кого? Вокруг какого кандидата? Вокруг Титова? Или вокруг Сурайкина? Может быть, вокруг Явлинского? Ну, конечно же, нет. Все было бы то же самое, но только не без реальной оппозиции. Были бы опять эти люди, которые по 30 лет изображают из себя оппозиционные силы. Что касается продукта Кремля, то я понимаю, что это уже стало общим местом для либеральной части общественности. Я надеюсь, что та поддержка, которую я получу на этих выборах, даст мне возможность остаться в политике, продолжить политическую деятельность, сформировать движение и за шесть лет — до следующих президентских выборов — выстроить уже серьезную силу. Я не скрываю, что мечтаю свое будущее связать с политической деятельностью.

А как квартирка?

Во время «Новой волны — 2009», когда конкурс молодых исполнителей еще проходил в юрмальском концертном зале «Дзинтари», местным журналистам сообщили ошеломляющую новость: Ксения Собчак прикупила на Рижском взморье 5–комнатную квартиру в новом жилом комплексе. Представителей СМИ даже позвали посмотреть на роскошное гнездышко. Я тоже приехал. Нас встречала сама Ксения, будущий кандидат в президенты России. Она откровенно поведала, что давно мечтает жить за границей. Вот и решила переехать на постоянное место жительство в Латвию.

«Да, я купила квартиру площадью 180 квадратных метров, выложив за нее 270 тысяч евро. Конечно, тут есть и свои финансовые соображения: Латвия переживает очень тяжелый экономический кризис, так что сейчас самое время для инвестиций. Пройдет пять лет, и в Латвии все изменится к лучшему. Кризис пройдет, и моя квартира будет стоить в разы дороже», — полагала тогда Ксения Анатольевна.

Конечно, интересно было выяснить, какова судьба квартиры на Рижском взморье. Однако мой вопрос кандидат в президенты России встретила в штыки. Ксения Анатольевна едва не набросилась на меня с кулаками. К счастью, участников пресс–конференции охраняли могучие секьюрити. В какой–то момент Собчак почти что перешла на визг, так сильно ей не понравились мои вопросы.

Я, в частности, спросил напрямую: «Ксения, поскольку вы до сих пор постоянно приезжаете в Латвию, то не являетесь ли вы агентом влияния страны, в которой многие другие россияне попали в черный список? Странно, что вы никогда не критикуете Ригу, где менее через месяц планируется очередной марш в память легионеров СС».

На курорт к дедушке

— Я — гражданка России, и у меня нет вида на жительство в Латвии, а также в какой–либо другой стране. Мой муж Максим — тоже гражданин России. Как и наш сын Платон. Никакой недвижимости у меня сейчас в Латвии или где–либо еще за рубежами России нет. При этом я очень люблю Юрмалу, очень люблю Ригу, очень люблю латышей. И тех русских, которые живут в Латвии, я тоже очень люблю. У меня очень много друзей в Латвии.

Я считаю, что вопросы взаимоотношений между латышами и русскими — это внутреннее дело Латвии. Я в эти дела не лезу. Более того, я считаю, что и Россия в эти дела лезть не должна. Я за то, чтобы уважали суверенное право любого государства решать его внутренние проблемы.

Я считаю, что вы должны гордиться, что я, Ксения Собчак, отдыхаю в Юрмале. Мы действительно отдыхали там всей семьей в прошлом году у бабушки и дедушки в их собственном доме. Надеюсь, вы не против, чтобы народный артист Российской Федерации Эммануил Виторган жил в Юрмале?

Далее Ксения Анатольевна заверила меня, что она точно не является агентом влияния Латвии. А наша республика ее интересует исключительно в плане туризма. Увы, поскольку микрофон у меня отобрали, я больше не смог продолжать беседу.

ЦИТАТА

«Вопросы взаимоотношений между латышами и русскими — это внутреннее дело Латвии. Я в эти дела не лезу. Более того, я считаю, что и Россия в эти дела лезть не должна».

«Я очень люблю Юрмалу, очень люблю Ригу, очень люблю латышей. И тех русских, которые живут в Латвии, я тоже очень люблю».

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.

Фото ТАСС — Предоставлено Фондом ВАРП.