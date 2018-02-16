Как известно, помимо прочих качеств, президент Латвии Раймонд Вейонис известен своими спорными навыками владения английским языком. Причем, похоже, ситуация с годами не меняется в лучшую сторону.

Так, латвийский сегмент социальных сетей вновь широко обсуждает интервью главы государства, которое президент дал на английском в олимпийском Пхенчане.

“Я не понимаю, почему столько вакансий в стране требуют идеальные знания английского языка, когда у чиновников такого ранга этих знаний нет вообще”, — написала одна из пользователей.

“Стыдно. Президент зоопарка”, — написал другой.

«Не так уж и страшно. Контекст: 1. Его способность изъясняться на родном латышском и русском языках примерно такого же уровня. 2. Такой «английский» совершенно точно выше среднего, если подсчитать всех, кто получает зарплаты в госуправлении. 3. Если бы «дернуть», пошло бы более гладко», — написал еще один.