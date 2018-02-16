Так, латвийский сегмент социальных сетей вновь широко обсуждает интервью главы государства, которое президент дал на английском в олимпийском Пхенчане.
“Я не понимаю, почему столько вакансий в стране требуют идеальные знания английского языка, когда у чиновников такого ранга этих знаний нет вообще”, — написала одна из пользователей.
“Стыдно. Президент зоопарка”, — написал другой.
«Не так уж и страшно. Контекст: 1. Его способность изъясняться на родном латышском и русском языках примерно такого же уровня. 2. Такой «английский» совершенно точно выше среднего, если подсчитать всех, кто получает зарплаты в госуправлении. 3. Если бы «дернуть», пошло бы более гладко», — написал еще один.
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Русский мир готов к выборам президента
дурик тебя из психушки уже выпустили? Рановато. Ты и с таблетками пишешь хреново,а без- и не всклад и не в лад,поцелуй кобылу взад! Кыш в свой свинарник к своим свиноматкам а то повизгивают,своего кобанчика ждут.« ответить
А почему президенту должно быть стыдно за то что плолхо говорит на английском? Государственный язык латышский, а для разговора с иностранцами у него должен быть переводчик! Слава Богу в ЕС нет языково карающих инспекций как в Латвии,а то бы вся зарплата уходила на штрафы!« ответить