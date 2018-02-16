Реди фор медалс: соцсети вновь потешаются над английским Вейониса (+ВИДЕО)(3)

Лента новостей
Русский язык без нервного срыва Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников США тихо развязывают мировую войну Чем запомнилась неделя? Меркель убеждена — труба Путина безопасна Первые псы Америки Латвиец отличился на Олимпиаде в Корее Сухой закон: как правильно сушить волосы NASA уберёт с МКС «робота-убийцу»
Eще в разделе
Судьба: внук латвийских беженцев из США вернулся в Латвию защищать родину Скончался известный телеведущий и издатель Александр Шаталов Брейвик раскаялся в убийстве 77 человек Валмиера признана одним из европейских “городов будущего” Выход новой части «Игры престолов» вновь отложен
Виталий Вавилкин
16:50 16.02.2018
Lifenews / Курьезы

Как известно, помимо прочих качеств, президент Латвии Раймонд Вейонис известен своими спорными навыками владения английским языком. Причем, похоже, ситуация с годами не меняется в лучшую сторону.

Так, латвийский сегмент социальных сетей вновь широко обсуждает интервью главы государства, которое президент дал на английском в олимпийском Пхенчане.

“Я не понимаю, почему столько вакансий в стране требуют идеальные знания английского языка, когда у чиновников такого ранга этих знаний нет вообще”, — написала одна из пользователей.

 

“Стыдно. Президент зоопарка”, — написал другой.

 

«Не так уж и страшно. Контекст: 1. Его способность изъясняться на родном латышском и русском языках примерно такого же уровня. 2. Такой «английский» совершенно точно выше среднего, если подсчитать всех, кто получает зарплаты в госуправлении. 3. Если бы «дернуть», пошло бы более гладко», — написал еще один.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
П у т и н 16:57 16:02:2018

В Нижнем Тагиле досрочно выпустят на свободу сотрудника ГИБДД, который изнасиловал почти 30 девочек
----------------------
Русский мир готов к выборам президента

« ответить
Profile_default
Вейонис 17:35 16:02:2018

дурик тебя из психушки уже выпустили? Рановато. Ты и с таблетками пишешь хреново,а без- и не всклад и не в лад,поцелуй кобылу взад! Кыш в свой свинарник к своим свиноматкам а то повизгивают,своего кобанчика ждут.

« ответить
Profile_default
экономист 17:40 16:02:2018

А почему президенту должно быть стыдно за то что плолхо говорит на английском? Государственный язык латышский, а для разговора с иностранцами у него должен быть переводчик! Слава Богу в ЕС нет языково карающих инспекций как в Латвии,а то бы вся зарплата уходила на штрафы!

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV