Уже сейчас два-три человека в день звонят и интересуются этой возможностью, заявила в четверг председатель Латвийского совета творческих союзов Даце Блуке.
По мнению министра культуры Даце Мелбарде, закон о поддержке творческих личностей принимался непростительно долго — более 20 лет. Прогнозировать, сколько человек будет претендовать на поддержку, сейчас никто не берется.
«Человек творческой профессии может не иметь доходов в течение года, между гонорарами есть периоды, когда выживать очень сложно», — напомнил руководитель Государственного фонда капитала культуры Эдгар Верпе. В случае такого простоя можно будет не дольше шести месяцев получать стипендию в размере не выше минимальной зарплаты. У людей, которые подают заявку на программу, брутто-доход должен быть не более 215 евро или 645 евро за три месяца.
Офигенно,то есть:если ты дармоед,но,"творческой" профессиии,то -только благодаря бумажке о каком то "творческом" образовании у тебя есть возможность три месяца посидеть на шее работающих людей!?« ответить
ЭтО,что? за наш счёт фашистский режим продолжает содержать свой электорат!?Это нонсенс-оплачивать машину,которая нас же грабит,унижает,издевается...