Вы творческая личность? Тогда вам помогут деньгами(1)

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Поэмбук
Тимур Пушкарев
14:03 02.02.2018
Наша Латвия / Социум

Кратковременное отсутствие доходов, болезнь или частичное покрытие пенсионерам лечебных или коммунальных расходов — вот три случая, когда можно подавать заявки по программе поддержки творческих личностей.

Уже сейчас два-три человека в день звонят и интересуются этой возможностью, заявила в четверг председатель Латвийского совета творческих союзов Даце Блуке.

 

По мнению министра культуры Даце Мелбарде, закон о поддержке творческих личностей принимался непростительно долго — более 20 лет. Прогнозировать, сколько человек будет претендовать на поддержку, сейчас никто не берется.

 

«Человек творческой профессии может не иметь доходов в течение года, между гонорарами есть периоды, когда выживать очень сложно», — напомнил руководитель Государственного фонда капитала культуры Эдгар Верпе. В случае такого простоя можно будет не дольше шести месяцев получать стипендию в размере не выше минимальной зарплаты. У людей, которые подают заявку на программу, брутто-доход должен быть не более 215 евро или 645 евро за три месяца. 

LETA / Фото
Комментарии (1)
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ммм 14:43 02:02:2018

Офигенно,то есть:если ты дармоед,но,"творческой" профессиии,то -только благодаря бумажке о каком то "творческом" образовании у тебя есть возможность три месяца посидеть на шее работающих людей!?
ЭтО,что? за наш счёт фашистский режим продолжает содержать свой электорат!?Это нонсенс-оплачивать машину,которая нас же грабит,унижает,издевается...

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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