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Кратковременное отсутствие доходов, болезнь или частичное покрытие пенсионерам лечебных или коммунальных расходов — вот три случая, когда можно подавать заявки по программе поддержки творческих личностей.

Уже сейчас два-три человека в день звонят и интересуются этой возможностью, заявила в четверг председатель Латвийского совета творческих союзов Даце Блуке.

По мнению министра культуры Даце Мелбарде, закон о поддержке творческих личностей принимался непростительно долго — более 20 лет. Прогнозировать, сколько человек будет претендовать на поддержку, сейчас никто не берется.

«Человек творческой профессии может не иметь доходов в течение года, между гонорарами есть периоды, когда выживать очень сложно», — напомнил руководитель Государственного фонда капитала культуры Эдгар Верпе. В случае такого простоя можно будет не дольше шести месяцев получать стипендию в размере не выше минимальной зарплаты. У людей, которые подают заявку на программу, брутто-доход должен быть не более 215 евро или 645 евро за три месяца.