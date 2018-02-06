Время неумолимо, и вот уже до очередных сеймовских выборов рукой подать… Да, ровно через 8 месяцев, а именно — 6 октября, граждане ЛР будут выбирать 13–й сейм.
За год и не позже
Чтобы партии могли участвовать в выборах, они должны быть зарегистрированы (учреждены) не позднее чем за год до дня выборов. То есть в грядущих парламентских выборах смогут участвовать только те политические партии, которые были внесены в Регистр предприятий до 5 октября 2017 года. Это же требование относится и к партиям, вошедшим в предвыборные объединения.
Еще одно условие для участия в выборах — в партиях должно состоять не менее 500 человек! Если же создается объединение, то общее число членов этого объединения тоже не должно быть меньше 500.
Уже с 5 мая дипломатические представительства Латвии за рубежом начинают принимать заявки от граждан ЛР, проживающих за пределами страны, на участие в выборах по почте.
От 21 года и старше
Официальный день начала предвыборной кампании — 9 июня. С этого момента Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) приступает к отслеживанию финансовых затрат партий и представителей этих партий на предвыборную агитацию.
С 18 июля ЦИК начинает прием списков кандидатов в депутаты.
Общее число кандидатов от партий или объединений не должно превышать 103 человека. Кандидат в депутаты на день выборов не может быть моложе 21 года. Кандидатом в депутаты не может быть человек, который после 1991 года состоял в КПСС, был активистом Интерфронта. Также права баллотироваться по–прежнему лишены бывшие штатные работники КГБ.
Прием кандидатских списков завершается 7 августа, а уже 10 августа проходит жеребьевка номеров кандидатских списков. В соответствии с вытянутым номером бюллетень с той или иной партией кладется в стопку, которая выдается избирателю.
Изгнание из телевизоров
Ровно за месяц до выборов, то бишь с 6 сентября, запрещено размещение агитационных материалов на ТВ.
Избирательные участки в день выборов, 6 октября, будут работать с семи утра до восьми вечера. Примечательно, что на выборах в сейм, в отличие от муниципальных выборов, граждане ЛР могут голосовать на любом участке по всей стране независимо от задекларированного места жительства.
Также можно голосовать и предварительно — в определенные часы 3, 4 и 5 октября. Это сделано для удобства тех граждан ЛР, которые или 6 октября не будут находиться в стране, или они работают и в субботу, или не могут голосовать в субботу по религиозным соображениям.
Предварительные результаты выборов станут известны уже в ночь с 6 на 7 октября. Новый же сейм приступит к своей работе 6 ноября.
Абик ЭЛКИН.
Надоело выбирать из всех кучек , кучку поменьше.« ответить
Всех этих зажравшихся и засидевшихся пора менять. Эта власть ничего не делает для народа, а только решает личные меркантильные интересы. На народ им плевать.« ответить
Надо полностью менять всю систему власти и все партии, которые против народа.
Надо голосовать всем против всех. Не должны эти присосавшиеся к корыту дармоеды сидеть и опять ничего не делать, а только повышать налоги. Голосуем против всех.
smisl v etih viborov?« ответить
vse rovno russkie hackeri naznacjat kogo zahocet kuda zahocet.
oni ne smogut? smogut! esce kak! von v Amerike naznacili Trampa i necego.
a tut kakaja to Latvija. raz pljunutj russkim hackeram.
Latviešu Patrioti par Nacionālo Apvienību!« ответить