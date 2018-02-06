До дня Х остается ровно восемь месяцев, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Время неумолимо, и вот уже до очередных сеймовских выборов рукой подать… Да, ровно через 8 месяцев, а именно — 6 октября, граждане ЛР будут выбирать 13–й сейм.

За год и не позже

Чтобы партии могли участвовать в выборах, они должны быть зарегистрированы (учреждены) не позднее чем за год до дня выборов. То есть в грядущих парламентских выборах смогут участвовать только те политические партии, которые были внесены в Регистр предприятий до 5 октября 2017 года. Это же требование относится и к партиям, вошедшим в предвыборные объединения.

Еще одно условие для участия в выборах — в партиях должно состоять не менее 500 человек! Если же создается объединение, то общее число членов этого объединения тоже не должно быть меньше 500.

Уже с 5 мая дипломатические представительства Латвии за рубежом начинают принимать заявки от граждан ЛР, проживающих за пределами страны, на участие в выборах по почте.

От 21 года и старше

Официальный день начала предвыборной кампании — 9 июня. С этого момента Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) приступает к отслеживанию финансовых затрат партий и представителей этих партий на предвыборную агитацию.

С 18 июля ЦИК начинает прием списков кандидатов в депутаты.

Общее число кандидатов от партий или объединений не должно превышать 103 человека. Кандидат в депутаты на день выборов не может быть моложе 21 года. Кандидатом в депутаты не может быть человек, который после 1991 года состоял в КПСС, был активистом Интерфронта. Также права баллотироваться по–прежнему лишены бывшие штатные работники КГБ.

Прием кандидатских списков завершается 7 августа, а уже 10 августа проходит жеребьевка номеров кандидатских списков. В соответствии с вытянутым номером бюллетень с той или иной партией кладется в стопку, которая выдается избирателю.

Изгнание из телевизоров

Ровно за месяц до выборов, то бишь с 6 сентября, запрещено размещение агитационных материалов на ТВ.

Избирательные участки в день выборов, 6 октября, будут работать с семи утра до восьми вечера. Примечательно, что на выборах в сейм, в отличие от муниципальных выборов, граждане ЛР могут голосовать на любом участке по всей стране независимо от задекларированного места жительства.

Также можно голосовать и предварительно — в определенные часы 3, 4 и 5 октября. Это сделано для удобства тех граждан ЛР, которые или 6 октября не будут находиться в стране, или они работают и в субботу, или не могут голосовать в субботу по религиозным соображениям.

Предварительные результаты выборов станут известны уже в ночь с 6 на 7 октября. Новый же сейм приступит к своей работе 6 ноября.

Абик ЭЛКИН.