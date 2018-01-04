Выборы нон–стоп

Наступивший год обещает быть еще более политически горячим, чем прошлый, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Трехлетний период бесконечных выборов продолжается. Если в минувшем году прошли муниципальные выборы, то в октябре этого года будут выборы в 13–й сейм. Ну а на десерт — в мае 2019–го — выборы в Европарламент. В 2020–м — короткая передышка перед муниципальными выборами лета 2021–го…

Нагнетание напряжённости

Конечно, из всех перечисленных выборов именно нынешние — в парламент — являются ключевыми. Они и определят политическую повестку дня наступившего года. Как обычно и происходит в Латвии в год выборов, правые политики вновь будут нагнетать межнациональную напряженность — прежде всего при помощи «языкового инструмента». Уже в январе–феврале сейм примет в окончательном чтении поправки в Кодекс административных правонарушений, которые резко увеличивают штрафы за нарушения языкового законодательства. Эти же поправки позволят за повторные (в течение года) нарушения языкового законодательства снимать должностных лиц с работы.

Ну а после принятия языковых поправок в парламент подоспеют поправки в Закон об образовании. Как можно ожидать, в феврале–марте начнутся горячие дебаты по реформе Карлиса Шадурскиса, которая предусматривает перевод старших классов школ нацменьшинств ТОЛЬКО на госязык, а с 7–го по 9–й классы введение языковой пропорции 80:20. Очевидно, что националисты попытаются подправить предложения министра Шадурскиса таким образом, чтобы вообще перевести все школы нацменьшинств только на латышский язык. Однако на сей раз это вряд ли удастся.

Кто тут самый непатриот?

Но наверняка сама реформа Шадурскиса будет принята — никто из правых партий накануне выборов не рискнет прослыть непатриотически настроенным. По этой же причине большинство парламента может и поддержать готовящиеся нацобъединением поправки в Закон о труде, которые дадут право наемным работникам при исполнении своих служебных обязанностей общаться с жителями Латвии ТОЛЬКО на госязыке. Фактически таким вот странным образом TB–Visu Latvijai! хочет вынудить работодателей принимать на работу, в том числе и в сферу обслуживания, людей, которые не владеют русским. Судя по всему, данные поправки поступят на обсуждение в сейм в феврале–марте, чтобы основные дискуссии по этой инициативе пришлись на разгар предвыборной кампании.

В год выборов наверняка с новой силой возобновятся нападки на памятники. TB–Visu Latvijai! уже готовится выйти с инициативой об установке возле памятников советской эпохи «разъяснительных табличек». Понятно, о каких разъяснениях идет речь — нацобъединение будет настаивать, что, например, возле монумента Освободителям следует написать, что вообще–то это памятник не освободителям, а советским оккупантам — и вообще виной всему пакт Молотова — Риббентропа.

Параллельно с националистическими инициативами правые силы продолжат раскручивать долгоиграющую тему «мешков КГБ». Скорее всего, будет принят закон о том, что, например, в 2019 году (то бишь после выборов в сейм) содержимое мешков перестанет быть секретным и можно будет публиковать картотеку агентов КГБ. Вероятно, перед публикацией часть карточек агентуры будет аккуратно изъята… Но в любом случае националисты, разогревая этот старый супчик про «чекистов», смогут получить определенные политические дивиденды.

Коалиция затрещит по швам?

Неужели в предвыборном году политики будут говорить только о языковых вопросах, памятниках и мешках КГБ? А как же экономика? Не исключено, что и об экономике политики будут вынуждены вспомнить — если вдруг выяснится, что налоговая реформа буксует, то есть не дает желаемого эффекта.

Трудно не согласиться с экс–министром финансов Андрисом Вилксом, давеча заявившим, что это вовсе не налоговая реформа, а налоговая «перегруппировка», которая только еще больше усложнит жизнь бухгалтерам. Если вместо налоговой реформы случится налоговый провал, то правящей коалиции предстоит срочно вносить коррективы в налоговое законодательство. И это тоже вызовет бурю политических эмоций, особенно учитывая, что правящая коалиция нынче, мягко говоря, не очень стабильна. Достаточно сказать, что четыре депутата от этой коалиции — из партии «Движение За!» — ищут любые способы, как громко заявить о себе, и наверняка будут раз за разом голосовать не так, как им приказано.

Новейшая история Латвии показывает, что чем ближе выборы, тем хуже коалиционная дисциплина. Депутаты начинают думать о собственном выживании — тут уж не до коалиционных договоров. Члены «Движения За!» уже, кстати, дважды пошли не в ногу — сперва они выступили против закона о финансировании здравоохранения, а потом не поддержали передачу комиссиям сейма нового закона о публикации мешков КГБ.

Ну как же без «руки Москвы»!

Очевидно, что по мере приближения выборов правящие партии в едином порыве будут раздувать антироссийскую истерию — уже сейчас из уст отдельных политиков звучат призывы и в Латвии принять свой вариант «списка Магнитского». Наверняка скоро появится и соответствующая законодательная инициатива.

При этом отдельные правые партии по традиции начнут пугать своих избирателей возможным приходом к власти «Согласия». Мол, если будете сидеть дома, проигнорируете выборы или не так проголосуете, то в правительство войдет «Согласие» — и тогда наступит конец света.

Разумеется, политики не станут раскрывать, что же случится, если «Согласие» и впрямь войдет в правительство. Неужели после этого Латвия вступит в СНГ, ОДКБ и выйдет из НАТО и ЕС? Конечно же нет! Но таких подробностей — а что, собственно, случится в случае прихода к власти «Согласия» — избирателям правых партий знать не нужно. Главное — бояться, дрожать от страха и правильно голосовать.

Выборы без скандалов

Стоит ли ожидать в этом году каких–то громких политических скандалов, разоблачений? Маловероятно. Если не считать, конечно, псевдоскандала с «делом олигархов». Но рискнем предположить, что эта история в наступившем году довольно быстро заглохнет. У прокуратуры, даже если бы она и очень захотела, практически нет шансов вновь возобновить уголовный процесс по материалам прослушки 7–летней давности. Едва ли в этих материалах найдутся какие–то новые, доселе неизвестные скандальные факты.

Зато сами фигуранты этого «дела олигархов» попытаются использовать скандал для сведения счетов со своими прошлыми политическими оппонентами. Так, Айнарс Шлесерс уже попросил прокуратуру проверить, не лгал ли Валдис Затлерс, когда на заседании парламентской следственной комиссии отрицал, что в преддверии президентских выборов звонил Шлесерсу и уговаривал поддержать его, Затлерса, кандидатуру.

Казнить нельзя помиловать

Гораздо интересней всех этих скандалов будет результат процесса века. Как ожидается, в этом году Рижский окружной суд наконец вынесет приговор в отношении мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Интриг две: во–первых, будет ли вынесен приговор до сеймовских выборов, то есть до октября, а во–вторых, будет ли этот приговор обвинительным. От этого во многом зависит и дальнейшая политическая судьба премьерского объединения — Союза зеленых и крестьян.

И снова Кучинскис

Кстати, в любом случае на грядущих выборах Лембергс более не будет кандидатом в премьеры от СЗК. «Зеленые крестьяне» уже объявили, что кандидатом на пост руководителя правительства будет нынешний премьер Марис Кучинскис. Он, вероятно, и станет локомотивом СЗК в предвыборном списке одного из избирательных регионов — скорее всего, в Риге, где традиционно позиции «зеленых крестьян» были не очень сильны.

Появятся ли на этих выборах в роли локомотивов партий новые лица?

Маловероятно. Во всяком случае, представленные в сегодняшнем сейме партии вряд ли будут рисковать и двигать в лидеры новичков.

В общем, как видите, год обещает быть в политическом смысле ну очень горячим. Ну, вы там держитесь…

Абик ЭЛКИН.