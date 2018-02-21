Семья российского коммуниста не чурается частной собственности в стране НАТО, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Кандидата в президенты России от Коммунистической партии РФ Павла Грудинина упрекают в том, что его семья владеет недвижимостью в Латвии. КПРФ видит во всем происки российских властей.

Особняк под Ригой

Ранее российские СМИ сообщали, что младший сын Грудинина Антон владеет трехэтажным особняком площадью более 200 кв. м в испанском курортном городе Салоу. Теперь выяснилось, что у семейства имеется собственность и в нашей стране.

Старший сын Артем и его жена владеют домом в Марупе. Двухэтажный особняк находится в поселке Сели. Он был куплен в декабре 2009 года за 129 тыс. латов. Сам поселок представляет собой серию малоэтажных жилых домов, выдержанных в едином стиле, на берегу небольшого искусственного озера.

Кстати, надел, на котором расположен водоем, также отчасти принадлежит Артему Гудинину. Как свидетельствует выписка из Земельной книги ЛР, продавцом выступало местное кооперативное общество АСВ. Доля сына кандидата в президенты составила чуть более 5,5 тыс. евро. Иными словами, возможность купаться и загорать на данной территории имеют только участники кооператива.

И домик в деревне

На этом латвийские активы семьи не заканчиваются. У супруги Артема Натальи Грудининой есть особняк стоимостью 110 тыс. евро на побережье в поселке Кестерциемс, в котором живет всего 250 человек. Рижане знают, что это красивые и живописные места. Дом Грудининой находится в самом центре поселка. В паре сотен метров от него плещется Балтийское море. С другой стороны его скрывает лес. Им тоже, к слову, владеет Наталья. Этот участок был приобретен за 24 тыс. евро, в кадастре он значится, как Safiri, его площадь 0,6 га.

Еще один надел, принадлежащий г–же Грудининой, расположен неподалеку от дома мужа в Марупе. Он пока пустой. Возможно, молодая пара будет строить там еще один дом.

По информации российских СМИ, помимо приобретенных домов и земельных участков, чета Грудининых получила в Латвии и вид на жительство.

Атака на кандидата?

Как объясняют в КПРФ, на Павла Грудинина в последние дни резко усилилась информационная атака. И кампания якобы инициирована властью — для ослабления потенциального конкурента. «Сейчас колеблющиеся путинцы уходят к Грудинину, вот власть и старается это предотвратить», — говорят коммунисты.

Ряд российских аналитиков утверждает, что П. Грудинин является единственным из кандидатов, способным бросить вызов действующему президенту РФ В. Путину. Но последние рейтинги кандидата–коммуниста не очень обнадеживающие. По опросу фонда «Общественное мнение», рейтинг Грудинина сравнялся с уровнем лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,4%. По данным ВЦИОМ, у Грудинина 7,3%, у Жириновского — 5,5%.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.