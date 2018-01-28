«После подсчета результатов на 100% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,36% голосов избирателей, за него проголосовали 2,85 миллиона сограждан. Драгош набрал 48,63% голосов, за него проголосовали 2,7 миллиона человек. В выборах приняли участие 66,6% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей», — говорится в сообщении.
После победы Земан в эфире республиканского телевидения напомнил, что пять лет назад за него проголосовало меньшее число избирателей. «Так что я иду на следующие пять лет с еще более усиленным мандатом и обещаю не разочаровывать в своей деятельности граждан Чешской Республики», — подчеркнул он.
Драгош, в свою очередь, заявил, что показанный им результат нельзя назвать проигрышем. Тем не менее он признал поражение и поздравил своего соперника с победой.
«Я горжусь тем, что мы своим участием в выборах подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не исчезнет», — отметил бывший председатель Академии наук Чехии.
Инаугурация Милоша Земана состоится в Пражском Граде 8 марта 2018 года.
Старый конь борозды не испортит. В Чехии уже солидный уровень жизни.« ответить
в америке это только все и обсуждают. америка проигрывает европу.« ответить
Земан - алкаш, Окурок - импотент. Старость не радость.« ответить
Поверю наслово . Похоже, тебе все это очень близкО.« ответить
какой информированный человек,про алкашей и импотентов все знает. Он или из стукачей КГБ или эта тема ему настолько близка и болезненна что не может молчать. Ну ты держись,все эти признаки плюс дебилизм постоянно будут рядом с твоей гавненной жизнью.« ответить