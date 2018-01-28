Выборы в Чехии: переизбран действующий президент Земан(5)

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Анатолий Тарасов
21:33 27.01.2018
В мире / Политика

Действующий глава Чехии Милош Земан одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов избирателей, его соперник, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, получил 48,63% голосов. Окончательные результаты голосования обнародовало республиканское статистическое управление.

«После подсчета результатов на 100% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,36% голосов избирателей, за него проголосовали 2,85 миллиона сограждан. Драгош набрал 48,63% голосов, за него проголосовали 2,7 миллиона человек. В выборах приняли участие 66,6% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей», — говорится в сообщении.

После победы Земан в эфире республиканского телевидения напомнил, что пять лет назад за него проголосовало меньшее число избирателей. «Так что я иду на следующие пять лет с еще более усиленным мандатом и обещаю не разочаровывать в своей деятельности граждан Чешской Республики», — подчеркнул он.

 

Драгош, в свою очередь, заявил, что показанный им результат нельзя назвать проигрышем. Тем не менее он признал поражение и поздравил своего соперника с победой.

 

«Я горжусь тем, что мы своим участием в выборах подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не исчезнет», — отметил бывший председатель Академии наук Чехии.

 

Инаугурация Милоша Земана состоится в Пражском Граде 8 марта 2018 года.

РИА Новости / Фото
Комментарии (5)
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Желток 23:07 27:01:2018

Старый конь борозды не испортит. В Чехии уже солидный уровень жизни.

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dlz77 07:03 28:01:2018

в америке это только все и обсуждают. америка проигрывает европу.

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П у т и н 09:00 28:01:2018

Земан - алкаш, Окурок - импотент. Старость не радость.

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Алкаш, импотент, старость не радость 09:05 28:01:2018

Поверю наслово . Похоже, тебе все это очень близкО.

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вайра в.фройберга 11:59 28:01:2018

какой информированный человек,про алкашей и импотентов все знает. Он или из стукачей КГБ или эта тема ему настолько близка и болезненна что не может молчать. Ну ты держись,все эти признаки плюс дебилизм постоянно будут рядом с твоей гавненной жизнью.

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