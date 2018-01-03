Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) впервые будет стартовать как правящая партия, ee «лицом» будут премьер-министр Марис Кучинскис и несколько молодых лидеров, что также свидетельствует о переменах.
«В предвыборной кампании я жду от партий предложений по будущему Латвии и вопросам, важным для каждого избирателя», — сказал газете «Diena» профессор Латвийского университета Янис Икстенс. Он упомянул не только уменьшение неравенства, перемены в образовании и медицине, но и процессы в Европе, где растет поддержка крайне правых политиков и сторонников федерализма.
Другой важный вопрос — будущее ЕС после выхода Великобритании. Латвии придется думать и над тем, как жить после окончания периода планирования в 2020 году.
В 13-й Сейм точно войдут «Согласие», СЗК и национальное объединение. Надежды есть у «Единства», Латвийского объединения регионов и Новой консервативной партии. Таковы прогнозы экспертов, которые совпадают с данными опросов общественного мнения.
Эту шваль убить мало. Какие выборы. За меня голосуйте« ответить
Так так бы и написал:"партия Х,,,Й",чего стесняешься?« ответить
Ни Блединства, ни нацыков сегодня не надо. Это уже отработанный материал, в Европе и в мире таких дегенератов уже не приветствуют, Так что убирайте идиотов из власти, иначе, вам кранты. ЕС вас затопчет за нацыстские выпады и правильно сделает. Пора кончать играться в нацызм.« ответить
Balsošu par Nacionālo Apvienību.« ответить
А кто бы сомневался.Где г ов но там и ты!« ответить
Koza. Kur tu, tur stervisms.« ответить
Немощный и ущербный" патриотс"-не чеши тут люядям пургу с дивана!ты никто.и зваь тебя никак!лузер-неудачник!!« ответить
Oleg. Tu to par sevi?« ответить