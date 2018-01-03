В выборах 13-го Сейма 6 октября впервые будут участвовать только партии, учрежденные по крайней мере за год до выборов. Никогда ранее партии не вели между собой столь интенсивные консультации о возможном объединении, чтобы уменьшить раздробленность.

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) впервые будет стартовать как правящая партия, ee «лицом» будут премьер-министр Марис Кучинскис и несколько молодых лидеров, что также свидетельствует о переменах.

«В предвыборной кампании я жду от партий предложений по будущему Латвии и вопросам, важным для каждого избирателя», — сказал газете «Diena» профессор Латвийского университета Янис Икстенс. Он упомянул не только уменьшение неравенства, перемены в образовании и медицине, но и процессы в Европе, где растет поддержка крайне правых политиков и сторонников федерализма.

Другой важный вопрос — будущее ЕС после выхода Великобритании. Латвии придется думать и над тем, как жить после окончания периода планирования в 2020 году.

В 13-й Сейм точно войдут «Согласие», СЗК и национальное объединение. Надежды есть у «Единства», Латвийского объединения регионов и Новой консервативной партии. Таковы прогнозы экспертов, которые совпадают с данными опросов общественного мнения.