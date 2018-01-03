Выборы в Сейм: надежды есть у шести партий(8)

Лента новостей
Дождь в январском лесу Многомиллионная система э-здравоохранения обвалилась в первый день работы В Латвии наблюдается бум фальшивых метеоритов «Человек выше своих творений…» Место, где всё меняется к лучшему Дар благодарности Чудовищный рост Риги и планы экспансии в регионы Бриедис против Усика: пока только слова Прогноз: в Латвии начнется стремительный рост зарплат
Eще в разделе
ПБ нашла в Латвии сторонников ИГИЛ «Согласие» просит президента пересмотреть статус участника Второй мировой Депутат: благодаря налоговой реформе латвийцы смогут жить тут как в Германии В 2018 ЕС продолжит распадаться на части. Что делать Латвии? Как Затлерс профукал союз с Путиным
Владимир Бучельников
18:43 03.01.2018
Политика / Партии

В выборах 13-го Сейма 6 октября впервые будут участвовать только партии, учрежденные по крайней мере за год до выборов. Никогда ранее партии не вели между собой столь интенсивные консультации о возможном объединении, чтобы уменьшить раздробленность.

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) впервые будет стартовать как правящая партия, ee «лицом» будут премьер-министр Марис Кучинскис и несколько молодых лидеров, что также свидетельствует о переменах. 

 

«В предвыборной кампании я жду от партий предложений по будущему Латвии и вопросам, важным для каждого избирателя», — сказал газете «Diena» профессор Латвийского университета Янис Икстенс. Он упомянул не только уменьшение неравенства, перемены в образовании и медицине, но и процессы в Европе, где растет поддержка крайне правых политиков и сторонников федерализма. 

 

Другой важный вопрос — будущее ЕС после выхода Великобритании. Латвии придется думать и над тем, как жить после окончания периода планирования в 2020 году. 

 

В 13-й Сейм точно войдут «Согласие», СЗК и национальное объединение. Надежды есть у «Единства», Латвийского объединения регионов и Новой консервативной партии. Таковы прогнозы экспертов, которые совпадают с данными опросов общественного мнения.

LETA / Фото
Комментарии (8)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
1 18:53 03:01:2018

Эту шваль убить мало. Какие выборы. За меня голосуйте

« ответить
Profile_default
KOZA 18:56 03:01:2018

Так так бы и написал:"партия Х,,,Й",чего стесняешься?

« ответить
Profile_default
нацыков в отстой! 20:18 03:01:2018

Ни Блединства, ни нацыков сегодня не надо. Это уже отработанный материал, в Европе и в мире таких дегенератов уже не приветствуют, Так что убирайте идиотов из власти, иначе, вам кранты. ЕС вас затопчет за нацыстские выпады и правильно сделает. Пора кончать играться в нацызм.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 19:47 03:01:2018

Balsošu par Nacionālo Apvienību.

« ответить
Profile_default
KOZA 19:59 03:01:2018

А кто бы сомневался.Где г ов но там и ты!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:08 03:01:2018

Koza. Kur tu, tur stervisms.

« ответить
Profile_default
олег 22:12 03:01:2018

Немощный и ущербный" патриотс"-не чеши тут люядям пургу с дивана!ты никто.и зваь тебя никак!лузер-неудачник!!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:28 03:01:2018

Oleg. Tu to par sevi?

« ответить

Мнение
F9087644e3db-col15
Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV