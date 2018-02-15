Активисты защиты школ национальных меньшинств практикуются в написании писем протеста… в сейм по–латышски, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Осваивать тонкости эпистолярного жанра им помогают адресаты — национальные парламентарии, поддержавшие на прошлой неделе передачу на рассмотрение законодательного собрания поправок к законам, предусматривающим скорую и почти полную латышизацию образования.

Атис Леиньш: «Мы очень даже заботимся о национальных меньшинствах»

Самым кратким ответом отметился депутат от Vienotība Атис Леиньш (на фото). Упреки в зажиме нацменьшинств он отрицает. «Хотелось бы все же возразить, — пишет он. — Мы в этом смысле одно из наиболее дружественных государств». «Однако государственный язык нужно знать в любой стране!» — экспрессивно добавляет А. Леиньш. «И этого можно достичь продуманной образовательной политикой. Могу это оценить также по своему примеру. В дошкольном возрасте учился в школе в Австралии, поначалу не зная ни одного слова по–английски, но уже вскоре научился хорошо говорить на этом языке. И это пошло в жизни только на пользу».

В социальных сетях ответ А. Леиньша вызвал реплики типа — а язык аборигенов–то австралийских он учил? Понятно, что от западного латыша другой позиции не ждали.

Ингмарс Лидака: «Я благодарен Советской армии»

Депутат сейма от Союза «зеленых» и крестьян, напротив, вызвал шквал эмоций — его–то считали порядочным человеком, а он позволил себе такое! Сославшись на то, что является педагогом с высшим образованием (преподавателем биологии), И. Лидака заявил:

«Могу утверждать, что качество образования детей, у которых латышский язык неродной, в результате реформы не пострадает, если к реформе будут готовы педагоги. Скорее существует риск, что пострадает качество образования латышских детей, так как учителя будут уделять непропорционально много времени на просвещение присутствующих в классе детей–нелатышей понятным им способом. Если есть опасения по поводу психического здоровья детей и качества полученного образования, могу рассказать об опыте моей знакомой, которая, будучи чиновницей Европейской комиссии, вынуждена посылать своих детей в брюссельскую школу, где учеба идет на французском языке, хотя дома говорят по–латышски. Младшие дети воспринимают смену языковой среды как игру и отличную перемену в повседневной жизни. Старшая дочь имеет отличную успеваемость и вовсе не забывает латышский.

Если уж Вы мне прислали это письмо, мне следует понять это так, что никакие мои доводы Вас не переубедят, и этот мой ответ Вам следует воспринимать как простое свидетельство уважения к человеку, убежденному в своей правоте. Я мог бы написать ответ и по–русски, но только от руки, так как мне приходится очень долго искать на компьютерной клавиатуре каждую букву кириллицы.

Я благодарен Советской армии, которая меня за два года выучила хорошо говорить и писать по–русски, не спрашивая, хочу я того или нет. Я убежден, что когда–нибудь Ваши дети будут так же благодарны Шадурскису за то, что они обучены отлично говорить и писать по–латышски, независимо от Вашей воли».

Несколько развязный тон парламентарию ваш автор лично прощает, ведь в октябре 2009 г. И. Лидака стал автором знаменитого выкрика: Aizver muti! («Закрой рот!») в сторону левой оппозиции. Боевой стиль пресс–секретаря зоопарка, однако, не должен мешать углубиться в суть вопроса. А она в том, что детей латышей и нацменьшинств отнюдь не собираются смешивать, о чем он пишет выше. Речь идет о «латышских школах для русских», т. е. чистом апартеиде!

Ингуна Судраба: «Повысить мотивацию к тому, чтобы выучить латышский»

Самый развернутый и витиеватый ответ сторонникам образования на русском языке написала глава фракции «От сердца — Латвии». Это, можно сказать, целый манифест. Во первых словах И. Судраба возвращает автору письма его месседж:

«Ваша любовь и желание инвестировать в развитие таланта дочери как время, так и средства, — это самое важное, что родители могут сделать, чтобы сделать будущее ребенка позитивным, творческим и успешным». «Ваша дочь — старательная и ответственная, хочет домашнее задание делать качественно».

Депутат считает, что полный перевод заданий с латышского на русский излишен: «Для ребенка это скучно, создает ненужный стресс и снижает интерес и желание учиться на латышском языке. С другой стороны, это может также создавать трудности при освоении других программ учебной подготовки… В действительности, для выполнения домашних заданий должно быть достаточно 1,5 часа. Остальное время для талантов и чувства любви в семье».

В идеальный мир «От сердца — Латвии» входят также «позитивная и благоприятная среда, профессионализм учителей, взаимное сотрудничество и личные отношения, с тем чтобы повысить мотивацию к тому, чтобы выучить латышский язык», «дополнение к языку в ходе факультативных сессий», «различные методы обучения и соответствующие учебные инструменты, в частности толкование концепций, решений, разъяснение выводов». «Имеются также возможности для того, чтобы крупные классы были разделены на группы, с тем чтобы поддержка была максимально эффективной». «На мой взгляд, проблема заключается в том, как каждая школа использует возможности, которые ведут к успеху учебного процесса, насколько успешно осуществляется сотрудничество школы, детей и родителей…»

Округлые и ничего по сути не несущие формулировки — это фирменный стиль фракции госпожи Судрабы. Да, это не высокомерие и не хамство — но и не ответ по существу. Тем не менее и она сама, и ее фракция голосовали за «реформы» Шадурскиса.

Николай КАБАНОВ.