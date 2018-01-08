Выдворенная журналистка планировала снять фильм про Вике-Фрейбергу(12)

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Тимур Пушкарев
13:55 08.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Депортированная из Латвии журналистка российского телеканала «Россия-24» Ольга Курлаева планировала снимать фильм о Латвии, главной героиней которого, вероятно, должна была стать бывший президент Вайра Вике-Фрейберга, сообщает передача телеканал TV3 «Ничего личного».

Курлаева с супругом приехали в Ригу по туристическим визам. Пара заявила, что собирались встретить Новый год в латвийской столице. Однако, на самом деле Ольга Курлаева планировала снимать фильм про Латвию.

 

Курлаева уже снимала сюжеты про Молдавию, Черногорию, Польшу и Литву для канала «Россия-24». В фильмах указано, что все эти страны «не получились» как государства и их политики являются грязными и коррумпированными. Один из таких сюжетов посвящен президенту Литвы Дале Грибаускайте.

 

Российскому телевидению журналист рассказала, что только после того как был арестован и депортирован ее муж, она решила снимать фильм про «процветающую латвийскую русофобию». Однако передаче «Ничего личного» известно, что Курлаева заранее планировала интервью со многими людьми в Риге для своей новой картины.

 

Давший интервью российской журналистке бывший министр иностранных дел Янис Юрканс рассказал передаче «Ничего личного», что Курлаева приехала в Латвию снимать фильм о Вайре Вике-Фрейберге. Интервью ей также согласились дать бывший член «Согласия» и экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов и общественный активист Александр Гапоненко. Также был запланирован разговор с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом («Согласие»).

 

Перед депортацией Курлаевой журналисты «Ничего личного» заметили, что журналист и съемочная группа встретились в Риге около «Дома Москвы» с евродепутатом Андреем Мамыкиным. Интервью Курлаевой и Мамыкина проходило в баре, который находится на той же улице. После интервью Курлаева пояснила передаче «Ничего личного», что она турист.

 

На следующий день журналист была депортирована из Латвии, поскольку тоже была занесена в «черный список».

 

Между тем, евродепутат Андрей Мамыкин на своей странице в Facebook раскритиковал сюжет телеканала TV3. Политик указал на неточности в передаче «Ничего личного», например, журналисты телеканала TV3 назвали Андрея Мамыкина Александром.

 

«Даже и после старательного монтажа количество ляпов — зашкаливает. Ну, например, что мое имя — Александр. То есть Саша. Он же Шура. Он же Санёк. Это будет большим откровением для великого и ужасного ТВ-расследователя Кревицса, но меня зовут Андрей», — написал евродепутат.

 

Также телеканал ошибся, когда назвал бар, где проходило интервью Курлаевой и Мамыкина «9 промилле» — на самом деле место называется «9 градусов».

 

«Второй прокол. Место, где я давал интервью, журналист назвал «9 промилле», хотя на самом деле оно называется «9 градусов»", — заявил Мамыкин.

 

Напомним, 4 января журналист телеканала «Россия-24» Ольга Курлаева была задержана, ей были предъявлены те же обвинения, что и мужу. 5 января Курлаева вернулась в Россию.

mixnews.lv / Фото ТВц
Комментарии (12)
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Latviešu patriots 14:02 08:01:2018

Ну и надо было снять, потому как экс столько "хорошего" для Латвии сделала, что уже миллион слинял куда по дальше от такого "счастья.

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22 14:16 08:01:2018

Мне кажется слишком много чести этой канадской шлюшке

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ин-на 14:23 08:01:2018

Ну, почему же? Я думаю, всем было бы интересно, как Вобла выбивала себе место на кладбище, как писала "научные" работы, а точнее, толкла воду в ступе, за тысячи евро, как часы прикарманила дорогие, как пирожные жрала на сотни тысяч - одним словом, прохиндейка и мелкая воровка

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Да какая разница где и как стащить 15:39 08:01:2018

Она же самая обыкновенная старая клептоманка, которая не может пройти мимо, чтобы что-нибудь не положить себе в карман.
Это болезнь, она не лечится и в старости принимает форму шизофренической мании.

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777 18:48 08:01:2018

Vi cto to pereputali -etu kisel tv potaskuhu olku Kanada k sebe ne vpustjat . Posmotrite na foto Fashistskaja vatnica !!!!

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И в Латвии есть НОД 15:12 08:01:2018

Хочется пожелать удачи в дальнейшим создании фильма. Данный инцидент только подстегнёт желание донести до мира суть, на что, конечно, дегенераты из ПБ даже и не ставили.

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Вот ведь как 15:17 08:01:2018

Сколько же раз можно вытаскивать из шкафа этот нафталин?

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:) 15:30 08:01:2018

Надо же узнать правду!

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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