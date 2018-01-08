Курлаева с супругом приехали в Ригу по туристическим визам. Пара заявила, что собирались встретить Новый год в латвийской столице. Однако, на самом деле Ольга Курлаева планировала снимать фильм про Латвию.
Курлаева уже снимала сюжеты про Молдавию, Черногорию, Польшу и Литву для канала «Россия-24». В фильмах указано, что все эти страны «не получились» как государства и их политики являются грязными и коррумпированными. Один из таких сюжетов посвящен президенту Литвы Дале Грибаускайте.
Российскому телевидению журналист рассказала, что только после того как был арестован и депортирован ее муж, она решила снимать фильм про «процветающую латвийскую русофобию». Однако передаче «Ничего личного» известно, что Курлаева заранее планировала интервью со многими людьми в Риге для своей новой картины.
Давший интервью российской журналистке бывший министр иностранных дел Янис Юрканс рассказал передаче «Ничего личного», что Курлаева приехала в Латвию снимать фильм о Вайре Вике-Фрейберге. Интервью ей также согласились дать бывший член «Согласия» и экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов и общественный активист Александр Гапоненко. Также был запланирован разговор с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом («Согласие»).
Перед депортацией Курлаевой журналисты «Ничего личного» заметили, что журналист и съемочная группа встретились в Риге около «Дома Москвы» с евродепутатом Андреем Мамыкиным. Интервью Курлаевой и Мамыкина проходило в баре, который находится на той же улице. После интервью Курлаева пояснила передаче «Ничего личного», что она турист.
На следующий день журналист была депортирована из Латвии, поскольку тоже была занесена в «черный список».
Между тем, евродепутат Андрей Мамыкин на своей странице в Facebook раскритиковал сюжет телеканала TV3. Политик указал на неточности в передаче «Ничего личного», например, журналисты телеканала TV3 назвали Андрея Мамыкина Александром.
«Даже и после старательного монтажа количество ляпов — зашкаливает. Ну, например, что мое имя — Александр. То есть Саша. Он же Шура. Он же Санёк. Это будет большим откровением для великого и ужасного ТВ-расследователя Кревицса, но меня зовут Андрей», — написал евродепутат.
Также телеканал ошибся, когда назвал бар, где проходило интервью Курлаевой и Мамыкина «9 промилле» — на самом деле место называется «9 градусов».
«Второй прокол. Место, где я давал интервью, журналист назвал «9 промилле», хотя на самом деле оно называется «9 градусов»", — заявил Мамыкин.
Напомним, 4 января журналист телеканала «Россия-24» Ольга Курлаева была задержана, ей были предъявлены те же обвинения, что и мужу. 5 января Курлаева вернулась в Россию.
Ну и надо было снять, потому как экс столько "хорошего" для Латвии сделала, что уже миллион слинял куда по дальше от такого "счастья.« ответить
Мне кажется слишком много чести этой канадской шлюшке« ответить
Ну, почему же? Я думаю, всем было бы интересно, как Вобла выбивала себе место на кладбище, как писала "научные" работы, а точнее, толкла воду в ступе, за тысячи евро, как часы прикарманила дорогие, как пирожные жрала на сотни тысяч - одним словом, прохиндейка и мелкая воровка« ответить
Она же самая обыкновенная старая клептоманка, которая не может пройти мимо, чтобы что-нибудь не положить себе в карман.« ответить
Это болезнь, она не лечится и в старости принимает форму шизофренической мании.
Vi cto to pereputali -etu kisel tv potaskuhu olku Kanada k sebe ne vpustjat . Posmotrite na foto Fashistskaja vatnica !!!!« ответить
Хочется пожелать удачи в дальнейшим создании фильма. Данный инцидент только подстегнёт желание донести до мира суть, на что, конечно, дегенераты из ПБ даже и не ставили.« ответить
Сколько же раз можно вытаскивать из шкафа этот нафталин?« ответить
Надо же узнать правду!« ответить