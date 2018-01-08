Депортированная из Латвии журналистка российского телеканала «Россия-24» Ольга Курлаева планировала снимать фильм о Латвии, главной героиней которого, вероятно, должна была стать бывший президент Вайра Вике-Фрейберга, сообщает передача телеканал TV3 «Ничего личного».

Курлаева с супругом приехали в Ригу по туристическим визам. Пара заявила, что собирались встретить Новый год в латвийской столице. Однако, на самом деле Ольга Курлаева планировала снимать фильм про Латвию.

Курлаева уже снимала сюжеты про Молдавию, Черногорию, Польшу и Литву для канала «Россия-24». В фильмах указано, что все эти страны «не получились» как государства и их политики являются грязными и коррумпированными. Один из таких сюжетов посвящен президенту Литвы Дале Грибаускайте.

Российскому телевидению журналист рассказала, что только после того как был арестован и депортирован ее муж, она решила снимать фильм про «процветающую латвийскую русофобию». Однако передаче «Ничего личного» известно, что Курлаева заранее планировала интервью со многими людьми в Риге для своей новой картины.

Давший интервью российской журналистке бывший министр иностранных дел Янис Юрканс рассказал передаче «Ничего личного», что Курлаева приехала в Латвию снимать фильм о Вайре Вике-Фрейберге. Интервью ей также согласились дать бывший член «Согласия» и экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов и общественный активист Александр Гапоненко. Также был запланирован разговор с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом («Согласие»).

Перед депортацией Курлаевой журналисты «Ничего личного» заметили, что журналист и съемочная группа встретились в Риге около «Дома Москвы» с евродепутатом Андреем Мамыкиным. Интервью Курлаевой и Мамыкина проходило в баре, который находится на той же улице. После интервью Курлаева пояснила передаче «Ничего личного», что она турист.

На следующий день журналист была депортирована из Латвии, поскольку тоже была занесена в «черный список».

Между тем, евродепутат Андрей Мамыкин на своей странице в Facebook раскритиковал сюжет телеканала TV3. Политик указал на неточности в передаче «Ничего личного», например, журналисты телеканала TV3 назвали Андрея Мамыкина Александром.

«Даже и после старательного монтажа количество ляпов — зашкаливает. Ну, например, что мое имя — Александр. То есть Саша. Он же Шура. Он же Санёк. Это будет большим откровением для великого и ужасного ТВ-расследователя Кревицса, но меня зовут Андрей», — написал евродепутат.

Также телеканал ошибся, когда назвал бар, где проходило интервью Курлаевой и Мамыкина «9 промилле» — на самом деле место называется «9 градусов».

«Второй прокол. Место, где я давал интервью, журналист назвал «9 промилле», хотя на самом деле оно называется «9 градусов»", — заявил Мамыкин.

Напомним, 4 января журналист телеканала «Россия-24» Ольга Курлаева была задержана, ей были предъявлены те же обвинения, что и мужу. 5 января Курлаева вернулась в Россию.