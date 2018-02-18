Выгнать русских ради процветания Латвии(74)

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Анатолий Тарасов
17:44 17.02.2018
Политика / Рига

Латвийский инвестиционный банкир заявил, что его страну необходимо сделать одним из европейских центров образования и культуры, а для этого необходимо отказаться от образования на русском языке, передаёт Dienas Bizness.

На состоявшейся в пятницу конференции «Внешние факторы развития Латвии» латвийский инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис заявил, что Латвии стоит прекратить тратить деньги на образование на русском языке, для того чтобы обеспечить процветание страны, сообщает Dienas Bizness.

 

«Потому что русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета», — приводит издание слова Рунгайниса.

 

Кроме того, банкир выразил мнение, что для процветания страны необходимо отказаться от старых форм экономики, «особенно если они связаны с Россией». По его мнению, Китай уже контролирует и будет продолжать контролировать Сибирь в геополитическом аспекте, а «Россия сегодня является европейским стационарным бандитом, и это единственное, что они могут предложить».

 

Вместе с тем Рунгайнис выступает против приезда в страну «дикарей», которые не хотят ни учиться, ни работать, и предлагает «высасывать людей из Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии».

 

Главной проблемой Латвии Рунгайнис считает Ригу, жители которой, по его мнению, вместо того, чтобы работать, предпочитают жить на пособия, а сам город не располагает ничем, что могло бы успешно привлекать инвестиции.

 

При этом именно столица страны, по его словам, обладает наибольшим потенциалом. Он предложил повысить инвестиционную привлекательность Риги и Латвии в целом, сделав их более интересными для студентов, тех, кто ищет для себя хорошее качество жизни и безопасность, а также для любителей вкусной пищи и культуры. «Это значит, у нас должны быть хорошие гостиницы, качественное жильё по приемлемым ценам и хорошие рестораны, где человек не отравится», — поясняет он, добавляя, что Рига должна стать городом, привлекательным для гурманов, и одним из европейских центров образования и культуры, передаёт Dienas Bizness.

RT / Фото
Комментарии (74)
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BAC 17:50 17:02:2018

Латышню - ПОРА ВЕШАТЬ НА ВАНТАХ ВАНТОВОГО МОСТА и НЕ СНИМАТЬ лет так СЕМЬДЕСЯТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 17:57 17:02:2018

Izaudzē ar ko parunāt, krievu uts! Ha Ha Ha Ha Ha

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Latviešu patriots сооосал хуууй 18:00 17:02:2018

золотые слова!

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ВОШЬ ЭТО ТЫ 18:06 17:02:2018

50 летний ЛАТЫШ-ПЕДЕРАСТ Lat.patriots - KOTOPAЯ ПОЛЗАЕТ ПО ЧЁРНОМУ XyЮ ОБЕЗЬЯНЫ, лобатый ye6eнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Пророк 19:51 17:02:2018

+1000Горьковский мост, крепкий, выдержит, строили на совесть

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Эльдар 20:37 17:02:2018

Латвиешу патриота утс,ха,ха и профукал независимость Латвии.акупанты землю топчут,геи жопа тук,тук тебе в жопу стучит.латвиешу патриотас где твоя гордость?где ,где в ж...

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Правда тут 20:38 17:02:2018

Стране нужны герои а второсортная пи-да рожает дураков.

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ин-на 23:11 17:02:2018

жирная свинья в тренде, не хочет быть отодвинутой от кормушки

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Latviešu patriots 17:50 17:02:2018

Rungaiņa kungam ir 100% taisnība! Atbalstu katru viņa vārdu!

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A тебя 18:00 17:02:2018

Lat.patriotsa - ЛАТЫША - ПЕДЕРАСТА и ФИЛОЛОГА,ОКОНЧИВШЕГО ОБОСРАННЫЙ ЧЁРНОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ LU,УЖЕ ПОРА и ГРОХНУТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 18:10 17:02:2018

Ā tu okupantiņ pamēģini Ha Ha Ha Ha Ha

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Безграмотному Рунгайлису 18:12 17:02:2018

«Потому что русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета», — приводит издание слова Рунгайниса.
Рунгайлис, дурачёк, язык является языком науки, языком культуры, языком искусства, а ещё русский язык 5-й язык в мире по значимости и общению!
А на каком месте латышский?
Иди подучись, ростовщик!

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Да тебя 18:19 17:02:2018

CyKy patriotsa - KAK ДBA ПAЛЬЦA OБOCЦATЬ!!! Ты же ОТ СТРАХА СДОХНЕШЬ,КОГДА РУССКОГО УВИДИШЬ,на ПОРОГЕ СВОЕГО ДОМА,лобатый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 18:33 17:02:2018

Gaidu ar nepacietību, nebūs pēdējais krievs, kam purnu dauzīšu! Ha Ha Ha Ha ha

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Марис 19:11 17:02:2018

Ничего подобного! Всякий образованный человек знает, что русский язык - третьесортный. Многие понятия, грамконструкции являются кальками с немецкого и французского. Лексикон заимствован у болгар, белорусов и из церковнослаявянского языка. Число владеющих им падает. Поскребсти российских ученых, окажутся не титульные.

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Правда тут 19:27 17:02:2018

Собачий не просто так собачий хоть один писатель или ученый у второсортных есть мирового уровня не было и не будет собачий пригоден только для примитивной коммуникации принеси подай иди на куй не мешай.

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Читатель 19:55 17:02:2018

""Латвиешу педриотсу""-если поробуем -памперс старикашка менять будешь.а тролль-эльф старый,,,,хахахаха

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Доброжелатель 19:57 17:02:2018

Марису-ты очень глупый и необразованный чудила!жаль тебя пассажира!неудачник тролль-элтф.лузер диванный!!хахаха

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Arturs 00:51 18:02:2018

Марис все открытия за последние 200лет зделали люди говорящие на русском языке и даже первый учебник лотышскова языка был на русском языке В 1816 г иди учись майта габалс

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123 01:06 18:02:2018

Это неполный список только учёных. Ксати , русский это второй из только двух языков на МКС. Непонятно , какую "културу" может принести эта толстая необразованная латышская свинья рунгайнис. Но это и хотошо , пусть у латышей будут такие "учёные" как рунгайнис.

Михаил Ломоносов

Николай Лобачевский

Пафнутий Чебышев

Софья Ковалевская

Александр Столетов

Дмитрий Менделеев

Николай Пирогов

Иван Павлов

Илья Мечников

Александр Можайский

Николай Жуковский

Владимир Зворыкин

Павел Черенков
Автор фундаментальных открытий в физической оптике, ядерной физике, физике частиц высоких энергий. Нобелевский лауреат (1958 год).

Николай Вавилов

Лев Ландау

Николай Басов

Александр Прохоров

Петр Капица

Андрей
Богданов
Леонид Канторович

Николай Семенов

Игорь Курчатов

Андрей Сахаров

Сергей Королев

Михаил Миль

Андрей Туполев

Святослав Федоров

Жорес Алферов

Григорий Перельман

Андрей Гейм и Константин Новосёлов

Юрий Оганесян

Алексей Старобинский

Рашид Сюняев

Один из создателей теории Сюняева-Зельдовича,

Михаил Лукин
Сергей
Ковалев
Артем Оганов

Дмитрий Свергун

Владимир Краснопольский

Александр Холево

Евгений Касперский

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Русский язык первый в мире ! Был и будет ! 02:39 18:02:2018

Вы ошиблись ! Русский язык первый в мире ! Был и будет !

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Латгол 17:58 17:02:2018

что рунгайнис,что ринька все одно дибилы и пидарасы. Этот вороватый пастол не знает ни слова культура,ни слова наука. Он знает одно-хрюкать и брызгать дерьмом. Пусть берет своего педриота,риньку,саньку и остальных дибилов и вперед- с дакшами убирать дерьмо за себе подобными!

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star 03:06 18:02:2018

этот неграмотный банкирщик даже не знает Менделеева

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дед 17:59 17:02:2018

латышская мафия решила попиариться. Что вы будете делать когда ваши хозяева вас бросят? А они бросят, слишком небольшой актив при серьезных ставках

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Хурра! 17:59 17:02:2018

Скоро весь мир заговорит на латышском! )))) И тогда ему уже ничего не будет угрожать ... Черт! А чем же тогда займутся латыши ? Ведь они только и умеют что защищать валоду.

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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