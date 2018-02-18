На состоявшейся в пятницу конференции «Внешние факторы развития Латвии» латвийский инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис заявил, что Латвии стоит прекратить тратить деньги на образование на русском языке, для того чтобы обеспечить процветание страны, сообщает Dienas Bizness.
«Потому что русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета», — приводит издание слова Рунгайниса.
Кроме того, банкир выразил мнение, что для процветания страны необходимо отказаться от старых форм экономики, «особенно если они связаны с Россией». По его мнению, Китай уже контролирует и будет продолжать контролировать Сибирь в геополитическом аспекте, а «Россия сегодня является европейским стационарным бандитом, и это единственное, что они могут предложить».
Вместе с тем Рунгайнис выступает против приезда в страну «дикарей», которые не хотят ни учиться, ни работать, и предлагает «высасывать людей из Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии».
Главной проблемой Латвии Рунгайнис считает Ригу, жители которой, по его мнению, вместо того, чтобы работать, предпочитают жить на пособия, а сам город не располагает ничем, что могло бы успешно привлекать инвестиции.
При этом именно столица страны, по его словам, обладает наибольшим потенциалом. Он предложил повысить инвестиционную привлекательность Риги и Латвии в целом, сделав их более интересными для студентов, тех, кто ищет для себя хорошее качество жизни и безопасность, а также для любителей вкусной пищи и культуры. «Это значит, у нас должны быть хорошие гостиницы, качественное жильё по приемлемым ценам и хорошие рестораны, где человек не отравится», — поясняет он, добавляя, что Рига должна стать городом, привлекательным для гурманов, и одним из европейских центров образования и культуры, передаёт Dienas Bizness.
Латышню - ПОРА ВЕШАТЬ НА ВАНТАХ ВАНТОВОГО МОСТА и НЕ СНИМАТЬ лет так СЕМЬДЕСЯТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Izaudzē ar ko parunāt, krievu uts! Ha Ha Ha Ha Ha« ответить
золотые слова!« ответить
50 летний ЛАТЫШ-ПЕДЕРАСТ Lat.patriots - KOTOPAЯ ПОЛЗАЕТ ПО ЧЁРНОМУ XyЮ ОБЕЗЬЯНЫ, лобатый ye6eнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
+1000Горьковский мост, крепкий, выдержит, строили на совесть« ответить
Латвиешу патриота утс,ха,ха и профукал независимость Латвии.акупанты землю топчут,геи жопа тук,тук тебе в жопу стучит.латвиешу патриотас где твоя гордость?где ,где в ж...« ответить
Стране нужны герои а второсортная пи-да рожает дураков.« ответить
жирная свинья в тренде, не хочет быть отодвинутой от кормушки« ответить
Rungaiņa kungam ir 100% taisnība! Atbalstu katru viņa vārdu!« ответить
Lat.patriotsa - ЛАТЫША - ПЕДЕРАСТА и ФИЛОЛОГА,ОКОНЧИВШЕГО ОБОСРАННЫЙ ЧЁРНОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ LU,УЖЕ ПОРА и ГРОХНУТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Ā tu okupantiņ pamēģini Ha Ha Ha Ha Ha« ответить
«Потому что русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета», — приводит издание слова Рунгайниса.« ответить
Рунгайлис, дурачёк, язык является языком науки, языком культуры, языком искусства, а ещё русский язык 5-й язык в мире по значимости и общению!
А на каком месте латышский?
Иди подучись, ростовщик!
CyKy patriotsa - KAK ДBA ПAЛЬЦA OБOCЦATЬ!!! Ты же ОТ СТРАХА СДОХНЕШЬ,КОГДА РУССКОГО УВИДИШЬ,на ПОРОГЕ СВОЕГО ДОМА,лобатый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Gaidu ar nepacietību, nebūs pēdējais krievs, kam purnu dauzīšu! Ha Ha Ha Ha ha« ответить
Ничего подобного! Всякий образованный человек знает, что русский язык - третьесортный. Многие понятия, грамконструкции являются кальками с немецкого и французского. Лексикон заимствован у болгар, белорусов и из церковнослаявянского языка. Число владеющих им падает. Поскребсти российских ученых, окажутся не титульные.« ответить
Собачий не просто так собачий хоть один писатель или ученый у второсортных есть мирового уровня не было и не будет собачий пригоден только для примитивной коммуникации принеси подай иди на куй не мешай.« ответить
""Латвиешу педриотсу""-если поробуем -памперс старикашка менять будешь.а тролль-эльф старый,,,,хахахаха« ответить
Марису-ты очень глупый и необразованный чудила!жаль тебя пассажира!неудачник тролль-элтф.лузер диванный!!хахаха« ответить
Марис все открытия за последние 200лет зделали люди говорящие на русском языке и даже первый учебник лотышскова языка был на русском языке В 1816 г иди учись майта габалс« ответить
Это неполный список только учёных. Ксати , русский это второй из только двух языков на МКС. Непонятно , какую "културу" может принести эта толстая необразованная латышская свинья рунгайнис. Но это и хотошо , пусть у латышей будут такие "учёные" как рунгайнис.« ответить
Михаил Ломоносов
Николай Лобачевский
Пафнутий Чебышев
Софья Ковалевская
Александр Столетов
Дмитрий Менделеев
Николай Пирогов
Иван Павлов
Илья Мечников
Александр Можайский
Николай Жуковский
Владимир Зворыкин
Павел Черенков
Автор фундаментальных открытий в физической оптике, ядерной физике, физике частиц высоких энергий. Нобелевский лауреат (1958 год).
Николай Вавилов
Лев Ландау
Николай Басов
Александр Прохоров
Петр Капица
Андрей
Богданов
Леонид Канторович
Николай Семенов
Игорь Курчатов
Андрей Сахаров
Сергей Королев
Михаил Миль
Андрей Туполев
Святослав Федоров
Жорес Алферов
Григорий Перельман
Андрей Гейм и Константин Новосёлов
Юрий Оганесян
Алексей Старобинский
Рашид Сюняев
Один из создателей теории Сюняева-Зельдовича,
Михаил Лукин
Сергей
Ковалев
Артем Оганов
Дмитрий Свергун
Владимир Краснопольский
Александр Холево
Евгений Касперский
Вы ошиблись ! Русский язык первый в мире ! Был и будет !« ответить
что рунгайнис,что ринька все одно дибилы и пидарасы. Этот вороватый пастол не знает ни слова культура,ни слова наука. Он знает одно-хрюкать и брызгать дерьмом. Пусть берет своего педриота,риньку,саньку и остальных дибилов и вперед- с дакшами убирать дерьмо за себе подобными!« ответить
этот неграмотный банкирщик даже не знает Менделеева« ответить
латышская мафия решила попиариться. Что вы будете делать когда ваши хозяева вас бросят? А они бросят, слишком небольшой актив при серьезных ставках« ответить
Скоро весь мир заговорит на латышском! )))) И тогда ему уже ничего не будет угрожать ... Черт! А чем же тогда займутся латыши ? Ведь они только и умеют что защищать валоду.« ответить