Латвийский инвестиционный банкир заявил, что его страну необходимо сделать одним из европейских центров образования и культуры, а для этого необходимо отказаться от образования на русском языке, передаёт Dienas Bizness.

На состоявшейся в пятницу конференции «Внешние факторы развития Латвии» латвийский инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис заявил, что Латвии стоит прекратить тратить деньги на образование на русском языке, для того чтобы обеспечить процветание страны, сообщает Dienas Bizness.

«Потому что русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета», — приводит издание слова Рунгайниса.

Кроме того, банкир выразил мнение, что для процветания страны необходимо отказаться от старых форм экономики, «особенно если они связаны с Россией». По его мнению, Китай уже контролирует и будет продолжать контролировать Сибирь в геополитическом аспекте, а «Россия сегодня является европейским стационарным бандитом, и это единственное, что они могут предложить».

Вместе с тем Рунгайнис выступает против приезда в страну «дикарей», которые не хотят ни учиться, ни работать, и предлагает «высасывать людей из Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии».

Главной проблемой Латвии Рунгайнис считает Ригу, жители которой, по его мнению, вместо того, чтобы работать, предпочитают жить на пособия, а сам город не располагает ничем, что могло бы успешно привлекать инвестиции.

При этом именно столица страны, по его словам, обладает наибольшим потенциалом. Он предложил повысить инвестиционную привлекательность Риги и Латвии в целом, сделав их более интересными для студентов, тех, кто ищет для себя хорошее качество жизни и безопасность, а также для любителей вкусной пищи и культуры. «Это значит, у нас должны быть хорошие гостиницы, качественное жильё по приемлемым ценам и хорошие рестораны, где человек не отравится», — поясняет он, добавляя, что Рига должна стать городом, привлекательным для гурманов, и одним из европейских центров образования и культуры, передаёт Dienas Bizness.