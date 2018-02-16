Выход новой части «Игры престолов» вновь отложен

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Владимир Бучельников
18:14 15.02.2018
Lifenews / Интересно

Американский писатель Джордж Мартин, автор знаменитой фэнтези-саги «Песнь льда и пламени», сообщил в комментариях к своему блогу о переносе планируемой даты выхода в свет новой книги.

Мартин указал, что не собирается выпускать шестую часть саги в 2018 году, как планировалось ранее — в этом году читателей ждет лишь первый том дилогии «Пламя и кровь».

 

Что касается шестой, предпоследней, книги саги «Песнь льда и пламени», которая получила название «Ветра зимы», она выйдет лишь после первого тома дилогии «Пламя и кровь». Конкретная дата не приводится.

Полит.Ру / Фото
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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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