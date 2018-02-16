Выход новой части «Игры престолов» вновь отложен

Мартин указал, что не собирается выпускать шестую часть саги в 2018 году, как планировалось ранее — в этом году читателей ждет лишь первый том дилогии «Пламя и кровь».
Что касается шестой, предпоследней, книги саги «Песнь льда и пламени», которая получила название «Ветра зимы», она выйдет лишь после первого тома дилогии «Пламя и кровь». Конкретная дата не приводится.
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