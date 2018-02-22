Выпущенный из тюрьмы Спрудс ездит на концерты на арестованном Bentley(15)

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Выпущенный из тюрьмы под залог в 500 тысяч евро "светский лев" Спрудс посещает концерты и ездит на арестованном эксклюзивном автомобиле Bentley Bentayga, фото LETA
Герман Бергер
22:40 21.02.2018
Политика / Политики

После освобождения из-под ареста бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс продолжает ездить на своем эксклюзивном автомобиле Bentley Bentayga, хотя на машину, как и на ряд другого имущества, наложен арест. Спрудс также посетил концерт британской группы Depeche Mode, который прошел в Риге 20 февраля.

Бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс, фигурирующий в уголовном деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича, посетил концерт британской группы Depeche Mode, который прошел в Риге 20 февраля, сообщает корреспондент Mixnews. Марис Спрудс также продолжает ездить на своем эксклюзивном автомобиле Bentley Bentayga, хотя на машину, как и на ряд другого имущества, наложен арест, передаёт Delfi.

 

Интересная складывается картина: находящийся в статусе обвиняемого в громком уголовном деле человек, выпущенный под залог в полмиллиона (!) евро ездит по Риге на арестованном эсклюзивном «бэнтли» на публичные мероприятия вроде концертов зарубежных групп, и, похоже, ни в чём себе не отказывает!

 

Фото: kompromat 

 

Как отметил адвокат Спрудса Янис Розенбергс, ни на авто, ни на какую-то другую собственность его клиента арест пока не сняли, однако экс-администратор неплатежеспособности имеет право ездить на арестованной машине.

 

Напомним, 16 февраля Спрудс, обвиняемый в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств, был освобожден из-под стражи и покинул Рижскую центральную тюрьму. Он был задержан Госполицией 8 июня прошлого года. 14 февраля суд Видземского предместья Риги постановил освободить Спрудса из-под ареста под залог в 500 тысяч евро. Спустя два дня Спрудс внес указанную сумму.

 

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

 

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

 

Спрудс был выпущен под залог в 500 тысяч евро. И также считает себя невиновным.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (15)
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Ха! 21:48 21:02:2018

Это Латвия, детка.)))

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Александр Шерстобитов 22:08 21:02:2018

У Спруджа уже давно новый bentley. Не надо завыдовать. А деньни он накопил на фабрике рибных консервов. Работал в три смена без сна. Если закусить банку шпротов в день, не надо спать, дай только поработать. За год заработал 500 000, чтобы заплатить залог, а bentley заработал за месяц. Шпроты делают чудеса.

Ну а ленивый ванька лежит на печке, не работает, завыдует.

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никко 21:56 21:02:2018

Вот это и есть латвийское "правосудие", насквозь продажное и коррумпированное.. Забил этот Спрудж на всякие там юридические формальности.. имеет право и всё тут. Начхать на остальное.. А нахапал этит колхозник немало, надо заметить..

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Знак Зодиака 06:22 22:02:2018

Жульё рулит по всей Латвии, на Bentley ветер рассекает.
Платит из наворованных денег малую толику под залог и плюя на всех, в том числе и на мнение народа живёт припеваючи?
ДА - ЭТО ЛАТВИЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ!

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ПЕДУАРДАМ 21:56 21:02:2018

ШЕФ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ "ЛАТЭНЕРГО" МИКЕЛЬСОНС
ТОЖЕ
ОБВИНЯЕТСЯ В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ 5-ТИ МИЛЛИОНОВ ЕВРО
У
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ЗА ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ
РАБОТ НА ТЭЦ-1.ТЭЦ-2,ТЭЦ-3...
И ЧТО ХАРАКТЕРНО,НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СЛЕДСТВИЯ.
ОН
ТОЖЕ СЧИТАЛ СЕБЯ НЕВИНОВНЫМ....
ЩА ЭТИХ "НЕВИНОВНЫХ"ВЫПУСТИЛИ ЛАТЫШЕЙ....
ВО ЛАТЫШИ ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ!!!!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 21:57 21:02:2018

Машинку он бросит, а сам смоется... Запомните этот твит.

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ДТТ 22:03 21:02:2018

ЗАЧЕМ ЧТО-ТО БРОСАТЬ...И СМЫВАТЬСЯ.КОГДА В ЛАТВИИ ФСЕ СВОИ...
ДАЖЕ АМЕРИКАКИ МОЖУТ ДОБРО ЕМУ ЖОПУ ПРИКРЫТЬ....

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Плевок в народ 22:06 21:02:2018

Это уже просто не смешно. Это плевок на правосудие!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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