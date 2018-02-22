Выпущенный из тюрьмы под залог в 500 тысяч евро "светский лев" Спрудс посещает концерты и ездит на арестованном эксклюзивном автомобиле Bentley Bentayga, фото LETA

После освобождения из-под ареста бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс продолжает ездить на своем эксклюзивном автомобиле Bentley Bentayga, хотя на машину, как и на ряд другого имущества, наложен арест. Спрудс также посетил концерт британской группы Depeche Mode, который прошел в Риге 20 февраля.

Бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс, фигурирующий в уголовном деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича, посетил концерт британской группы Depeche Mode, который прошел в Риге 20 февраля, сообщает корреспондент Mixnews. Марис Спрудс также продолжает ездить на своем эксклюзивном автомобиле Bentley Bentayga, хотя на машину, как и на ряд другого имущества, наложен арест, передаёт Delfi.

Интересная складывается картина: находящийся в статусе обвиняемого в громком уголовном деле человек, выпущенный под залог в полмиллиона (!) евро ездит по Риге на арестованном эсклюзивном «бэнтли» на публичные мероприятия вроде концертов зарубежных групп, и, похоже, ни в чём себе не отказывает!

Фото: kompromat

Как отметил адвокат Спрудса Янис Розенбергс, ни на авто, ни на какую-то другую собственность его клиента арест пока не сняли, однако экс-администратор неплатежеспособности имеет право ездить на арестованной машине.

Напомним, 16 февраля Спрудс, обвиняемый в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств, был освобожден из-под стражи и покинул Рижскую центральную тюрьму. Он был задержан Госполицией 8 июня прошлого года. 14 февраля суд Видземского предместья Риги постановил освободить Спрудса из-под ареста под залог в 500 тысяч евро. Спустя два дня Спрудс внес указанную сумму.

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

Спрудс был выпущен под залог в 500 тысяч евро. И также считает себя невиновным.