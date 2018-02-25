Высказывания известных моделей о красоте, которые изменят ваше отношение к себе

На подиумах сезонных Недель моды все чаще можно увидеть девушек не только с разным цветом волос и кожи, но и с разным размером одежды. Мы собрали цитаты Эшли Грэм, Джиджи Хадид, Кэндис Свейнпол, Карли Клосс, Эмили Ратажковски и других известных моделей о том, насколько разной может быть красота, и как к этому относиться.

Эшли Грэм:

— Я знаю, что у меня соблазнительные формы, и хочу, чтобы каждый знал, что его фигура тоже привлекательна. Нет причин скрывать ее. Мир готов к разным формам в бикини.

Джоан Смоллс:

— Я хочу продолжать ломать барьеры и показывать индустрии моды и миру, что красота разнообразна, поэтому совсем не нужно соответствовать одному эталону, чтобы быть красивой. Когда смотрите на мир, понимаете, что он не ограничивается одной палитрой. Это прекрасная радуга.

Джиджи Хадид:

— Если сравнивать мой тип фигуры с другими моделями, то мы все очень разные. Злые комментарии не заставят меня изменить свое тело и не заставят отказать дизайнерам, приглашающим участвовать в их шоу. И точно не поменяют мнение дизайнеров обо мне. Если бы у меня не было такой фигуры, не было бы и карьеры. Мне нравится быть привлекательной.

Крисси Тейген:

— Я была на съемках, в том числе и с участием обнаженных людей, поэтому заявляю, что растяжки есть у всех. Когда вижу растяжки, говорю: «Девочка, да». Это придает мне уверенность. Если бы больше людей участвовало в подобных фотосессиях, увеличилось бы число тех среди нас, кто чувствует себя лучше!

Винни Харлоу:

— Настоящая разница не в моей коже. Дело в том, что я не ищу подтверждение собственной красоты в чужих мнениях. Я прекрасна, потому что знаю это. Радуйтесь своей неповторимой красоте сегодня (и каждый день)!

Карли Клосс:

— За десять лет работы моделью моя фигура изменилась и продолжит меняться, потому что это естественный процесс. Важно принять это и постараться стать самой здоровой версией себя, какой вы только можете быть.

Эмили Ратажковски:

— Поиск собственной сексуальности помог мне как в личном плане, так и в профессиональном. Ощущение женственности и уверенности в себе укрепило меня и сделало менее сложной жизнь в женоненавистническом обществе, помогло в отношениях с мужчинами, с друзьями, с другими женщинами и с коллегами.

Тара Линн:

— Когда становишься взрослым, понимаешь, что к сверстникам не нужно приспосабливаться. Ты не должен выглядеть и думать, как все остальные. Конечно, было время, когда я чувствовала себя несчастной из-за фигуры. Начала контролировать себя и спустя несколько лет, в колледже, стала сильной и красивой. У меня хватило мужества пойти в агентство и понять, что в своем теле чувствую себя хорошо.

Тесс Холлидей:

— Хочу видеть больше разнообразия в мире моды – лиц, которые можно встретить на улице. Реальность такова – мы все разные.

Кэндис Свейнпол:

— Ваше тело, как машина. Мы все разные.

Искра Лоуренс:

— Если ваша девушка в отчаянии говорит: «Посмотри на мои растяжки и ягодицы!», – не отвечай ей: «Да, я тоже ненавижу свои бедра». Лучше скажи: «Нет, ты выглядишь очень хорошо сегодня, и я чувствую себя хорошо».

Жасмин Тукс:

— Мне нравится делиться с людьми знаниями о том, как заботиться о здоровье и красоте. Многие поклонники отвечают так: «Спасибо, я начал работать над собой из-за вас». Люблю мотивировать.

Кейт Уэсли:

— Мой главный совет заключается в том, что не стоит сравнивать себя ни с кем, особенно в соцсетях. Просто помните, что вы достойны любви вне зависимости от внешнего вида. Есть люди, которые любят вас не за внешность. Таких людей нужно беречь.

Маркита Принг:

— Не вижу ничего плохого в слове «пышная». Мне не нужно использовать его для самоопределения, но я соблазнительная и сексуальная женщина, в отношении которой слово «пышная» имеет более позитивное значение. Вы можете носить 4-й или 14-й размер и при этом ощущать себя «пышной».

Джордин Вудс:

— О теле нужно заботиться – пить воду, заниматься спортом… Помню, как однажды опубликовала в соцсети снимок из тренажерного зала. В ответ получила удивленные комментарии вроде «Если пропагандируете бодипозитив, почему тренируетесь?!» Если не заботитесь о своем теле, то не любите его.