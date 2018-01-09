Валдис Калнозолс очень обиделся на своего коллегу по парламенту, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Депутат сейма от Союза зеленых и крестьян Валдис Калнозолс зла не помнит, он его записывает. А именно: фиксирует все случаи выпадов в свой адрес со стороны коллеги по парламенту — независимого депутата Артусса Кайминьша. И таких случаев за последнее время набралось много. В результате терпение Калнозолса лопнуло, и он решил пожаловаться на независимого депутата в комиссию сейма по мандатам и этике.

По всей строгости кодекса

В. Калнозолс в своем заявлении в комиссию привел только некоторые особо обидные высказывания депутата Кайминьша в его адрес: «Сходи к врачу, если хочется», «Ты — болен!», «Я понял, Валдис Калнозолс, вы действительно сумасшедший», «Когда ты последний раз бил свою жену?».

Да, эти высказывания никак нельзя признать политкорректными. Депутат Калнозолс напоминает, что Кайминьш уже неоднократно с трибуны сейма поливал грязью не только его, но и других коллег. «Когда депутат переходит все красные линии и начинает затрагивать членов семьи другого депутата, то подобные выступления нужно незамедлительно прерывать и сразу же наказывать такого парламентария», — уверен В. Калнозолс.

Как именно наказывать? В. Калнозолс призывает применить к А. Кайминьшу «высшую меру наказания». Нет, не пугайтесь, это вовсе не расстрел. Речь идет о высшей мере наказания применительно к нарушениям кодекса депутатской этики. Самым жестким наказанием за нарушение этических норм является запрет депутату участвовать в ближайших пленарных заседаниях — от одного заседания до шести. При этом депутат еще и лишается части депутатского заработка. Так, за прогул, даже вынужденный (по решению сейма), хотя бы одного пленарного заседания оклад слуги народа уменьшается на 20 процентов. Если представить, что парламент решит запретить Кайминьшу участвовать в шести пленарных заседаниях, то за месяц работы он получит зарплату в размере минималки, то есть 430 евро до вычета налогов.

Уличен с поличным

Заметим, что до сих пор столь суровое наказание еще ни разу не применялось. Депутаты, нарушившие кодекс этики, обычно отделывались выговором со стороны комиссии по этике и публикацией соответствующего порицания в официальном интернет–издании Latvijas VEstnesis.

Впрочем, не исключено, что на сей раз депутаты решат испытать в отношении Кайминьша самую строгую норму, поскольку за время работы этого парламента Кайминьш уже дважды был уличен в нарушении кодекса депутатской этики. Первый раз — за пьяный дебош в ночном клубе вскоре после начала работы 12–го сейма, а затем — уже за неэтичные высказывания с трибуны сейма.

Кстати, и сама «жертва» Кайминьша Валдис Калнозолс частенько отличается, мягко говоря, странными заявлениями. Так, Калнозолс всякий раз, когда идет в сейме процесс утверждения новых судей, выбегает на трибуну с претензиями по поводу того, что в судейском корпусе слишком много женщин.

Так или иначе, но, как видите, им там в сейме очень даже не скучно.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.