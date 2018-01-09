Высшая мера для Кайминьша(12)

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газета Сегодня
15:00 09.01.2018
газета Сегодня / Политика

Валдис Калнозолс очень обиделся на своего коллегу по парламенту, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Депутат сейма от Союза зеленых и крестьян Валдис Калнозолс зла не помнит, он его записывает. А именно: фиксирует все случаи выпадов в свой адрес со стороны коллеги по парламенту — независимого депутата Артусса Кайминьша. И таких случаев за последнее время набралось много. В результате терпение Калнозолса лопнуло, и он решил пожаловаться на независимого депутата в комиссию сейма по мандатам и этике. 

 

По всей строгости кодекса

 

В. Калнозолс в своем заявлении в комиссию привел только некоторые особо обидные высказывания депутата Кайминьша в его адрес: «Сходи к врачу, если хочется», «Ты — болен!», «Я понял, Валдис Калнозолс, вы действительно сумасшедший», «Когда ты последний раз бил свою жену?». 

 

Да, эти высказывания никак нельзя признать политкорректными. Депутат Калнозолс напоминает, что Кайминьш уже неоднократно с трибуны сейма поливал грязью не только его, но и других коллег. «Когда депутат переходит все красные линии и начинает затрагивать членов семьи другого депутата, то подобные выступления нужно незамедлительно прерывать и сразу же наказывать такого парламентария», — уверен В. Калнозолс. 

 

Как именно наказывать? В. Калнозолс призывает применить к А. Кайминьшу «высшую меру наказания». Нет, не пугайтесь, это вовсе не расстрел. Речь идет о высшей мере наказания применительно к нарушениям кодекса депутатской этики. Самым жестким наказанием за нарушение этических норм является запрет депутату участвовать в ближайших пленарных заседаниях — от одного заседания до шести. При этом депутат еще и лишается части депутатского заработка. Так, за прогул, даже вынужденный (по решению сейма), хотя бы одного пленарного заседания оклад слуги народа уменьшается на 20 процентов. Если представить, что парламент решит запретить Кайминьшу участвовать в шести пленарных заседаниях, то за месяц работы он получит зарплату в размере минималки, то есть 430 евро до вычета налогов.

 

Уличен с поличным

 

Заметим, что до сих пор столь суровое наказание еще ни разу не применялось. Депутаты, нарушившие кодекс этики, обычно отделывались выговором со стороны комиссии по этике и публикацией соответствующего порицания в официальном интернет–издании Latvijas VEstnesis. 

 

Впрочем, не исключено, что на сей раз депутаты решат испытать в отношении Кайминьша самую строгую норму, поскольку за время работы этого парламента Кайминьш уже дважды был уличен в нарушении кодекса депутатской этики. Первый раз — за пьяный дебош в ночном клубе вскоре после начала работы 12–го сейма, а затем — уже за неэтичные высказывания с трибуны сейма. 

 

Кстати, и сама «жертва» Кайминьша Валдис Калнозолс частенько отличается, мягко говоря, странными заявлениями. Так, Калнозолс всякий раз, когда идет в сейме процесс утверждения новых судей, выбегает на трибуну с претензиями по поводу того, что в судейском корпусе слишком много женщин.

 

Так или иначе, но, как видите, им там в сейме очень даже не скучно. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (12)
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Ты суслика видишь? 15:21 09:01:2018

Эту всю сеймовскую шушеру и прочих госчиновников, давно пора ОБЯЗАТЬ пройти проверку у независимых психиатров, пересдать экзамены хотя бы средней школы, пройти Ай-Кью тест и проверку на полиграфе! И толко после этого их можно будет допускать до занимаемых должностей!
Уверен, что 99,9% этой комарильи такие проверки бы не прошли! :)

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Latviešu patriots 15:47 09:01:2018

Susļikkopējam. A pats esi pārbaudījies?

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Ты суслика видишь? 16:10 09:01:2018

Ты за меня не беспокойся, при моих многочисленных допусках к различной информации, в том или ином виде, меня уже тысячу раз перепроверили! И ещё одно - я не госчиновник! :)

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Александр Шерстобитов 15:42 09:01:2018

Букашки и грязь под ногтями на вести, и каймишь и озолкалнс депутаты страны. Их выбирали жители страны. А вы кто? Кто за вас не то что голос, хоть цент отдаст? Завыдуйте молча! :)))))

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3 15:57 09:01:2018

А именно это и было отработано на Латвии - отсеять от тупых националистов всех остальных грамотных и образованных людей .

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олег 16:50 09:01:2018

Сиди ,и не вякай дуринда туполрылая ,Шерстобтая!!Ты всем здесь противен, страшилка диванная!

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Бучень 19:47 09:01:2018

А ты казявка наверное за ДННЛ голосовал раз такой активный. Ну-ную

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21 15:44 09:01:2018

ДА НЕ ТРАТЬТЕ СВОЕ ВРЕЯ И ВНИМАНИЕ НА ЭТИХ СВИНЕЙ. НАДО ЕХАТЬ ОТСЮДА И ВСЕ

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Latviešu patriots 15:49 09:01:2018

21. Ko tu vēl gaidi? Čemodāns, stacija...

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ja , ja pareizi 16:00 09:01:2018

Так латышей из Англии и отправляют - чемодан-аэропорт-латвия

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шери 16:11 09:01:2018

уличен в нарушении кодекса депутатской этики. =============Справедливость, честность, порядочность входят в эту ,,этику,,? А как-то не чувствуется....на деле

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ha-ha-ha! 16:11 09:01:2018

Руки надо рубить за воровство, а языки - за болтовню. Кроме того, еще и без мозгов.

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Мнение
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Павел Кириллов
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