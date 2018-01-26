Выставке-ярмарке туризма Balttour – 25 лет!

Среди участников Balttour 2018 будут туристические компании из Латвии, Литвы, Эстонии, Турции, Словакии, Дании, Таиланда, России, Венгрии, Польши, Чехии, Египта, Великобритании, Италии, Хорватии, Испании, Сейшельских островов и Португалии. После длительного перерыва к ним присоединятся представители Болгарии, Кипра и Исландии. В холле “Открой мир!” каждый посетитель сможет ознакомиться с достопримечательностями и культурой этих и других стран, услышать увлекательные истории и получить ценные советы о том, как извлечь максимум из каждого путешествия.
Ценители дальних странствий смогут не только узнать о возможностях туризма и отдыха более чем в 40 странах мира и выбрать приглянувшийся маршрут, но и тут же приобрести тур по лучшей цене. Именно на выставке Balttour 2018 с размахом пройдет распродажа весенних и летних путешествий, к которой свои лучшие предложения уже готовят такие туристические агентства и операторы Латвии как Tez Tour, Novatours, Alida Turs, Begonija, Kidy Tour, Jekaba agentura, Estravel и другие.
В холле “Путешествуй по Латвии!” увлеченные люди из всех регионов нашей страны с искренней радостью проинформируют о красотах родных краев. Прогулочные тропы и смотровые вышки, гостиницы и постоялые дворы, велосипедные и лодочные маршруты, старинные города и парки, дворцы и усадьбы, заповедники и музеи, а также новые объекты осмотра, увлекательные предложения активного отдыха и еще многое, многое другое. Здесь каждый найдет увлекательную конечную цель в Латгалии, Курземе, Видземе и Земгале. К тому же Balttour 2018 традиционно предложит базарчик ремесленных изделий и домашних лакомств, а также увлекательную сценическую программу на протяжении всех трех дней!
Форум Balttour для профессионалов
За два дня до выставки, 31 января, в отеле Grand Hotel Kempinski Riga состоится значимое мероприятие для профессионалов сферы туризма – бизнес-форум Balttour 2018, главной темой которого в этом году станет успешное достижение клиента в цифровой среде. Эксперты шаг за шагом пройдут все этапы цифрового маркетинга по привлечению клиентов и управлению их дальнейшим поведением именно в туристической отрасли, а также, основываясь на результатах исследования, дадут ответ на вопрос, как быть на шаг впереди умного клиента.
Выставку-ярмарку туризма Balttour проводит Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов (ALTA), проведение мероприятия обеспечивает Организатор международных выставок — компания ВТ 1.
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