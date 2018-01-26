Выставке-ярмарке туризма Balttour – 25 лет!

Со 2 по 4 февраля на Кипсале пройдет 25-я международная выставка-ярмарка туризма Balttour 2018, где более 850 предприятий подготовили свои лучшие предложения для всех желающих открыть для себя мир или поближе узнать Латвию. Хорошие цены, широкий выбор, неповторимая атмосфера!

Среди участников Balttour 2018 будут туристические компании из Латвии, Литвы, Эстонии, Турции, Словакии, Дании, Таиланда, России, Венгрии, Польши, Чехии, Египта, Великобритании, Италии, Хорватии, Испании, Сейшельских островов и Португалии. После длительного перерыва к ним присоединятся представители Болгарии, Кипра и Исландии. В холле “Открой мир!” каждый посетитель сможет ознакомиться с достопримечательностями и культурой этих и других стран, услышать увлекательные истории и получить ценные советы о том, как извлечь максимум из каждого путешествия.

Ценители дальних странствий смогут не только узнать о возможностях туризма и отдыха более чем в 40 странах мира и выбрать приглянувшийся маршрут, но и тут же приобрести тур по лучшей цене. Именно на выставке Balttour 2018 с размахом пройдет распродажа весенних и летних путешествий, к которой свои лучшие предложения уже готовят такие туристические агентства и операторы Латвии как Tez Tour, Novatours, Alida Turs, Begonija, Kidy Tour, Jekaba agentura, Estravel и другие.

В холле “Путешествуй по Латвии!” увлеченные люди из всех регионов нашей страны с искренней радостью проинформируют о красотах родных краев. Прогулочные тропы и смотровые вышки, гостиницы и постоялые дворы, велосипедные и лодочные маршруты, старинные города и парки, дворцы и усадьбы, заповедники и музеи, а также новые объекты осмотра, увлекательные предложения активного отдыха и еще многое, многое другое. Здесь каждый найдет увлекательную конечную цель в Латгалии, Курземе, Видземе и Земгале. К тому же Balttour 2018 традиционно предложит базарчик ремесленных изделий и домашних лакомств, а также увлекательную сценическую программу на протяжении всех трех дней!

Форум Balttour для профессионалов

За два дня до выставки, 31 января, в отеле Grand Hotel Kempinski Riga состоится значимое мероприятие для профессионалов сферы туризма – бизнес-форум Balttour 2018, главной темой которого в этом году станет успешное достижение клиента в цифровой среде. Эксперты шаг за шагом пройдут все этапы цифрового маркетинга по привлечению клиентов и управлению их дальнейшим поведением именно в туристической отрасли, а также, основываясь на результатах исследования, дадут ответ на вопрос, как быть на шаг впереди умного клиента.

Выставку-ярмарку туризма Balttour проводит Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов (ALTA), проведение мероприятия обеспечивает Организатор международных выставок — компания ВТ 1.

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