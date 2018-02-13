Выстрелы в «молоко», рекорд Крамера и землетрясение

Биатлон, шорт–трек и санный спорт — в этих видах спорта была представлена Латвия в первые три дня Олимпийских игр в Южной Корее. Увы, ни одному из латвийских спортсменов пока что не удалось попасть в первую десятку: у саночника Кристерса Апарьодса и шорт–трекиста Роберто Пукитиса 11–е места.

На данный момент в Пхенхчане тон задают сборные Германии и Голландии.

У биатлонистов — мимо цели

Главное внимание латвийских болельщиков было приковано к нашим сильнейшим биатлонистам, которые вышли на старт спринтерских гонок. Увы, вновь приходится констатировать, что со стрельбой у наших спортсменов большие проблемы. У Бендики на дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами четыре промаха и 39–е место, у Андрея Расторгуева днем позже на дистанции 10 км — три промаха и 24–е место. Оба они квалифицировались в гонку преследования. Но, согласитесь, в отношении Расторгуева мы все же рассчитывали на другой результат.

У женщин первенствовала немка Лаура Дальмайер, которая стреляла без промахов и выиграла свое первое олимпийское золото в карьере. 24 секунды ей уступила норвежка Марте Олсбю, бронзовая награда у чешки Вероники Витковой. Представляющие Россию Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева стали 20–й и 33–й соответственно.

У мужчин — сенсация. И не потому, что лучшим на финише был немец Арнд Пайффер. А потому, что главные претенденты на победу — норвежец Йоханнес Бе и француз Мартен Фуркад, которые также напромахивались, из–за чего не смогли побороться даже за призовые места (Йоханнес Бе с четырьмя незакрытыми мишенями занял 31–е место, Мартен Фуркад — восьмое с тремя промахами). Зато на пьедестал почета весьма неожиданно поднялись чех Михал Крчмарж и итальянец Доминик Виндиш. Наш Расторгуев уступил безупречно стрелявшему Пайфферу 56 секунд, Оскар Муйжниекс показал 66–е время (в гонку преследования он не отобрался). Лучший из россиян Антон Бабиков — только 57–й.

И еще два слова о 30–летнем Пайффере, который здесь принес Германии второе золото в биатлоне. До этого он мог похвастаться титулом чемпиона мира 2011 года в спринте в Ханты–Мансийске и олимпийским серебром Сочи в эстафете. Он стал пятым немецким биатлонистом, кто выиграл спринт на Олимпиаде. До него подобного успеха не было. Начиная с 80–х годов добивались Франк Ульрих, Франк–Петер Реч, Марк Кирхнер и Свен Фишер.

Кристерсу Апарьодсу — зачет

Больше всего, если честно, удивил наш саночник Кристерс Апарьодс, который на этой Олимпиаде выступает вместе со своей сестрой Кендией (их мать Айва Апарьоде выступала в составе сборной Латвии по санному спорту на Играх–2006 в Турине). После первых двух заездов у дебютанта Олимпийских игр, которому 19 лет и который фактически еще является юниором, было высокое седьмое место. Причем с неплохими шансами на призовую тройку. Но, увы, третий и четвертый заезды он проехал менее стабильно и в первой десятке не остался. А вот Инарс Кивлениекс, первый номер в сборной Латвии по санному спорту, явно перегорел. Очень много ошибок в первых двух заездах и только 21–е место. Хорошо, что в оставшихся он немного улучшил время и получил право на все четыре попытки. Но место в топ–20 для него — слабое утешение.

Как и на Играх в Ванкувере и Сочи, в Пхенчхане лучшим мог стать опытнейший немец Феликс Лох. 28–летний спортсмен уверенно лидировал после трех заездов, но в последнем, уже во второй части трассы, он допустил непростительную ошибку, в итоге даже вылетев из призовой тройки. У него только пятое место. А победу здесь неожиданно праздновал австриец Давид Гляйршер. С медалями — Крис Маздзер (США) и Йоханнес Людвиг (Германия)

Шорт–трекист Пукитис — в финале В

Первый комплект наград в шорт–треке был разыгран у мужчин на дистанции 1500 метров. Наш Роберто Пукитис выступил на своем уровне — удачно проехал в предварительном забеге (второе место), был четвертым в своем полуфинале, вышел на старт финала В, где был тоже четвертым. В итоге он занял 11–е место (четыре года назад в Сочи он был 15–м).

В финале А неожиданностей не произошло. Победил здесь с олимпийским рекордом представитель Южной Кореи Лим Хе Чжун, серебро в активе голландца Шинки Кнегта. Семен Елистратов принес сборной России первую медаль, став третьим. 27–летний Елистратов впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль на индивидуальной дистанции (на Играх в Сочи он выиграл золото в эстафете).

«Во время награждения я еле сдерживал слезы, для меня эта медаль очень тяжелая, очень выстраданная, — рассказал Семен Елистратов журналистам. — Было очень много взлетов, очень много падений, и очень много людей говорили мне: «Семен, какие тебе Олимпийские игры, куда ты едешь?». А я взял и показал, что я могу. Я не отступил там, где другие отступали, не сдался там, где другие сдаются. И я очень горд. Учитывая, как все непросто складывалось у меня, скажу, что для меня эта медаль не бронзовая, не золотая, а платиновая».

Крамер пишет историю

Конькобежный спорт — это территория Голландии. У женщин на дистанции 3000 метров пьедестал почета весь оказался оранжевым: Карлейн Ахтеректе заняла первое место, второе — ее соотечественница Ирен Вюст, третьей стала еще одна представительница Нидерландов Антуанетт де Йонг.

У мужчин на дистанции 5000 метров вне конкуренции снова оказался легендарный Свен Крамер. Знаменитый голландский конькобежец стал трехкратным олимпийским чемпионом на этой дистанции. Причем в Пхенчхане он победил с олимпийским рекордом (6 минут 9,76 секунды, обновив собственное сочинское достижение).

«Прекрасно выиграть три раза подряд на Олимпиаде дистанцию 5000 метров, замечательный факт, хорошее достижение, но я особо не зацикливаюсь и сейчас уже думаю о предстоящих дистанциях. Мне сегодня повезло. Я стартовал позже соперников: они начали дистанцию быстро, я мог ориентироваться на их график и проводил круги по 29 секунд, контролировал ситуацию, что позволило мне показать такой результат», — отметил чемпион.

Таким образом, Крамер стал рекордсменом по количеству олимпийских медалей в мужском конькобежном спорте. 31–летний голландец, выигравший свою восьмую медаль, опередил финна Класа Тунберга и норвежца Ивара Баллангруда, у которых по семь олимпийских наград. Ранее в активе Крамера было три золота, два серебра и две бронзы, завоеванных на Олимпийских играх в Турине, Ванкувере и Сочи. Также Крамер стал первым голландцем в истории летних и зимних Олимпиад с восемью медалями в активе (ранее он делил первое место с пловцом Питером ван ден Хогенбандом).

Сюрприз от 17–летнего тинейджера

Первую золотую медаль американцам принес 17–летний паренек Редмонд Джерард, который стал чемпионом Олимпийских игр в Пхенчхане в сноуборде в дисциплине слоупстайл.

«После первых двух неудачных попыток я просто сказал себе, что хочу приземлиться — и все. Я был немного ошеломлен трассой, потому что пару раз упал. Я так счастлив, что все получилось!» — делился своими впечатлениями новоиспеченный чемпион.

Следом за Джерардом расположились канадцы Максенс Парро и Марк Макморрис. Россиянин Влад Хадарин в финальную часть соревнований квалифицироваться не смог.

Два слова о скиатлоне (первая часть дистанции — классическим ходом, вторая — свободным стилем). Именно в этой дисциплине был разыгран первый комплект наград на Играх–2018, и первой чемпионкой в Южной Корее стала шведская лыжница Шарлотте Калла. У мужчин днем позже гонка завершилась триумфом норвежцев, которые заняли первые три места.

Осторожно: землетрясение

В конце минувшей недели в Южной Корее было неспокойно не только из–за олимпийских состязаний. Природные катаклизмы тоже внесли свои коррективы. Так, в один из дней участники Игр, проживающие в Олимпийской деревне в Пхенчхане, получили смс–уведомление о произошедшем в городе Пхохан землетрясении магнитудой 4,6 балла.

Его эпицентр находился приблизительно в 160 км от Пхенчхана. Всем находящимся в деревне были разосланы смс–уведомления о происшествии на… корейском языке. Разумеется, это вызвало беспокойство у находящихся в деревне спортсменов, тренеров и журналистов, которые не понимают по–корейски.

«Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5 км к северо–западу от района Бук–Гу города Пхохана, провинция Кексан–Пукто, — говорилось в сообщении. — Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков».

Владимир ИВАНОВ.