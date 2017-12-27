Выведен лук, не вызывающий слезы

В преддверии дня, когда все женщины с утра примутся резать праздничные салаты, у нас есть для вас хорошая новость: ученые вывели сорт лука, который не вызывает слез.
Он получил название Sunions и на вкус более сладкий, чем обычный лук.
Sunions – не геномодифицированный продукт. Чтобы вывести его, потребовалось более 30 лет (фермеры начали работать над выведением сорта еще в 1980-х годах).
Когда вы режете обычный лук, он выделяет летучие соединения, на которые слизистая оболочка глаза реагирует выделением слез. В новом сорте количество этих летучих соединений меньше, что придает ему более мягкий вкус.
Пока лук Sunions выращивают только в двух штатах Америки: Неваде и Вашингтоне. Первый урожай уже поступил в продажу.
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