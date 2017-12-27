Выведен лук, не вызывающий слезы

Хозяйки всего мира годами изобретали уловки, чтобы уменьшить количество слез, проливаемых во время резки лука: замораживали его в морозилке, надевали солнцезащитные очки, смачивали нож в холодной воде… Ни один из этих методов нельзя назвать совершенным.

В преддверии дня, когда все женщины с утра примутся резать праздничные салаты, у нас есть для вас хорошая новость: ученые вывели сорт лука, который не вызывает слез.

Он получил название Sunions и на вкус более сладкий, чем обычный лук.

Sunions – не геномодифицированный продукт. Чтобы вывести его, потребовалось более 30 лет (фермеры начали работать над выведением сорта еще в 1980-х годах).

Когда вы режете обычный лук, он выделяет летучие соединения, на которые слизистая оболочка глаза реагирует выделением слез. В новом сорте количество этих летучих соединений меньше, что придает ему более мягкий вкус.

Пока лук Sunions выращивают только в двух штатах Америки: Неваде и Вашингтоне. Первый урожай уже поступил в продажу.