Выведен лук, не вызывающий слезы

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Люблю!
14:45 27.12.2017
Люблю! / Дом и быт

Хозяйки всего мира годами изобретали уловки, чтобы уменьшить количество слез, проливаемых во время резки лука: замораживали его в морозилке, надевали солнцезащитные очки, смачивали нож в холодной воде… Ни один из этих методов нельзя назвать совершенным.

В преддверии дня, когда все женщины с утра примутся резать праздничные салаты, у нас есть для вас хорошая новость: ученые вывели сорт лука, который не вызывает слез.

 

Он получил название Sunions и на вкус более сладкий, чем обычный лук.

 

Sunions – не геномодифицированный продукт. Чтобы вывести его, потребовалось более 30 лет (фермеры начали работать над выведением сорта еще в 1980-х годах).

 

Когда вы режете обычный лук, он выделяет летучие соединения, на которые слизистая оболочка глаза реагирует выделением слез. В новом сорте количество этих летучих соединений меньше, что придает ему более мягкий вкус.

 

Пока лук Sunions выращивают только в двух штатах Америки: Неваде и Вашингтоне. Первый урожай уже поступил в продажу.

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
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Инна Авина
22.12.2017

Источник радости (1)

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