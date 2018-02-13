Выявлен первый положительный допинг-тест ОИ-2018(6)

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Владимир Бучельников
13:14 13.02.2018
Спорт

В допинг-пробе 21-летнего японского шорт-трекиста Кэй Сайто, участника Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, обнаружено запрещенное вещество ацетазоламид, сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Сайто был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на пять тысяч метров.

 

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) постановили, что Сайто принимал вещество добровольно, поэтому на спортсмена наложено временное отстранение, которое распространяется на Олимпиаду и другие соревнования под эгидой ISU. Кэй Сайто уже выселен из Олимпийской деревни в Пхёнчхане.

Polit.ru / Фото
Комментарии (6)
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Саня 13:22 13:02:2018

Что-то не того поймали. Но, ничего страшного, подождём :)

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Чем отличается нормальный человек от озабоченного придурка? 13:36 13:02:2018

Нормальный следит за спортивными баталиями, а озабоченный ждет желтые сенсации . И желательно про спортсменов определенной страны. Сеня, ты зачем сбрил усы? Прошлый ник был более звучный.))))но, главное, что повадки не поменял. Ты везде первый.

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Санина мамаша,дальнобойная дaвалка с pyмбульской трассы 14:43 13:02:2018

Саня 13:22 13:02:2018
Что-то не того поймали
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A xyли толку ловить?Я тебя ,своего aнaльного выкидыша постоянно ловлю за суxoдpoчкой и что,колочу тебя скалкой по олигoфренической тыкве и что,никакого толку

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двойной стандарт 13:47 13:02:2018

"вещество принимал добровольно, временно отстранен"-чо то не врубаюсь!!!! Почему не пожизненно,потамучто японец?

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Саня 14:13 13:02:2018

Потому что, один раз не тридварас. Император пробирки не менял

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core 16:14 13:02:2018

как россиян - так пожизненно, как других - так на пару часов. амеров вообще не трогают. максимум - скажут черес поцелуй допинг передался. и верят!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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