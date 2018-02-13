В допинг-пробе 21-летнего японского шорт-трекиста Кэй Сайто, участника Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, обнаружено запрещенное вещество ацетазоламид, сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Сайто был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на пять тысяч метров.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) постановили, что Сайто принимал вещество добровольно, поэтому на спортсмена наложено временное отстранение, которое распространяется на Олимпиаду и другие соревнования под эгидой ISU. Кэй Сайто уже выселен из Олимпийской деревни в Пхёнчхане.