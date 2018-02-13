Сайто был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на пять тысяч метров.
Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) постановили, что Сайто принимал вещество добровольно, поэтому на спортсмена наложено временное отстранение, которое распространяется на Олимпиаду и другие соревнования под эгидой ISU. Кэй Сайто уже выселен из Олимпийской деревни в Пхёнчхане.
Что-то не того поймали. Но, ничего страшного, подождём :)« ответить
Нормальный следит за спортивными баталиями, а озабоченный ждет желтые сенсации . И желательно про спортсменов определенной страны. Сеня, ты зачем сбрил усы? Прошлый ник был более звучный.))))но, главное, что повадки не поменял. Ты везде первый.« ответить
Саня 13:22 13:02:2018« ответить
Что-то не того поймали
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A xyли толку ловить?Я тебя ,своего aнaльного выкидыша постоянно ловлю за суxoдpoчкой и что,колочу тебя скалкой по олигoфренической тыкве и что,никакого толку
"вещество принимал добровольно, временно отстранен"-чо то не врубаюсь!!!! Почему не пожизненно,потамучто японец?« ответить
Потому что, один раз не тридварас. Император пробирки не менял« ответить
как россиян - так пожизненно, как других - так на пару часов. амеров вообще не трогают. максимум - скажут черес поцелуй допинг передался. и верят!« ответить