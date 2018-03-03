Выявлен рост числа бисексуальных персонажей в сериалах и на ТВ

Влиятельный в киноиндустрии ресурс Vulture обратил внимание на рост числа бисексуальных персонажей в новых сезонах американских телесериалов. Журналистка Кэтрин Ван Арендонк (Kathryn VanArendonk) назвала это явление «бисексуальным бумом на ТВ».

Персонажи с бисексуальной ориентацией появились в сериалах «Чокнутая бывшая», «Брод Сити», «Бруклин 9-9», «Повзрослевшие» и «Девственница». В некоторых случаях в шоу оказались сразу несколько бисексуалов, большинство из них — женщины.

Автор статьи предположила, что эта волна связана с интересом зрителей к разным проявлениям любви. Негетеросекуальные любовные треугольники больше нравятся аудитории из-за новизны.

Согласно докладу GLAAD, в прошлом году всего 28% всех персонажей, показанных в США по основным каналам, по кабельному телевидению и в Сети, были бисексуалами, причем в основном это были женщины. В 2017-м на экранах мы увидели 75 бисексуальных женщин и 18 мужчин; в 2016 году мужчин было 19, а в 2015-м GLAAD насчитал 23 бисексуальных персонажа-мужчины.