«Наше незнание нас погубило, с океаном не шутят», — так прокомментировал порталу DB трагедию, которая привела к гибели двух латвийцев, произошедшую у побережья Тенерифе 14 января, один из пострадавших — Валерий. Его самого, а также еще одну женщину, спасатели подняли из океана на борт вертолета живыми.

Журналист rus.db.lv Наталья Пориете поговорила с выжившим.

«Ребята, которые погибли, на самом деле не купались, как писали в испанской прессе, а спасали меня. Это я пошел купаться в эту купальню, и вдруг туда начали бить штормовые волны. До этого момента было сравнительно тихо. Я начал звать на помощь, и мои друзья – Андрей, Алексей и его жена Людмила — бросились меня спасать. При этом они осознавали риск, поэтому они не прыгнули в воду, а спустились по лестнице и протягивали мне руки. Андрей даже вытащил меня на лестницу, но нас тут же сбило обратно. Алексей стоял на второй лестнице, чтобы меня поймать, и не заметил, как пришла большая волна, которая его подняла наверх, а потом скинула вниз в эту купальню, и выбраться он уже не смог. Его жена Людмила тоже стояла на лестнице, и одна из волн дошла со спины и сбила ее тоже. Людмилу утащило в океан, но она выжила – ей тоже повезло», — рассказал Валерий.

Купальня, в которую штормовыми волнами смыло латвийцев, не была ограждена, как во время шторма, она была открыта. Также не было и предупреждений о том, что купаться нельзя, говорит Валерий.

«Эти волны трудно предугадать. Их может 10 минут не быть, а через 15 минут придет целая серия волн — «сет», как говорят серфингисты. Мы попали в эту ловушку, думая, что все спокойно, а пришел «сет» из шести огромных волн, которые нас и смыли», — говорит Валерий.

По его словам, никто из латвийцев не утонул, так как плавали все очень хорошо — их разбило об камни. Латвиец рассказал, что через полчаса после того, как их унесло в океан, прилетел вертолет, и их подняли из воды. Сначала вытащили погибших, чтобы попытаться их реанимировать, однако это не удалось, потом Людмилу с Валерием, у которых было переохлаждение.

Латвийцев на берегу было шестеро. Жена Валерия и ребенок Алексея в момент трагедии оставались на берегу. Компания специально приехала на это побережье на севере Тенерифе, в La Charca de La Laja de San Juan de la Rambla, чтобы посмотреть купальни, которых там много. Привез на побережье друзей сам Андрей Титов, который читал про это место и захотел показать его друзьям.

«Мы думали, что, возможно, будем купаться, но уже у купален друзья передумали, им показалось, что все-таки будет опасно, и купаться полез только я. По сути, я один оказался виновником случившегося, но я не знал особенности этой погоды, по-испански я тоже не говорю. Со мной такое случилось впервые в жизни. Когда лучшие друзья уходят, мир тускнеет», — признался Валерий.

Латвийцы отдыхали на острове уже 12-й день и на следующий день должны были вернуться в Ригу. Улетели только трое – жена Алексея осталась пока в больнице на Тенерифе, так как в легких еще присутствует вода, и врачи ее не отпустили. Валерия из больницы отпустили быстро, он отделался ушибами и царапинами. Страховка у всех была, сейчас идут переговоры со страховыми компаниями по возмещению ущерба и оплате доставки тел на родину. Министерство иностранных дел Латвии с пострадавшими не связывалось и никакой помощи от представителей Латвии они не получали. МИД Литвы отреагировал гораздо оперативнее, заявив, что погибшие на Тенерифе не литовцы, как писали испанские СМИ, а латвийцы.