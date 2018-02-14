Взлет цен на электричество может оправить в отставку министра экономики(42)

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Виталий Вавилкин
09:45 14.02.2018
Политика / Правительство

Общественная организация «Крестьянский сейм» из-за подорожания электроэнергии намерена потребовать отставки министра экономики Арвила Ашераденса, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» ее председатель Юрис Лаздиньш.

У многих фермеров, обратившихся в «Крестьянский сейм», счета за электроэнергию с начала года увеличились на 40-80% или на 50-600 евро в месяц.

 

«Если в ближайшие недели не будет принято решение об отмене компонента обязательной закупки мощности за амперы, на съезде, который состоится 9 марта, мы рассмотрим вопрос о требовании отставки министра экономики», — сказал руководитель «Крестьянского сейма».

 

Увеличение счетов за электроэнергию Лаздиньш назвал новым налогом, который фермеры не могут позволить себе уплатить.

 

Из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки счета латвийских крестьян за электроэнергию в январеоказались на 40-60% выше декабрьских.

LETA / Фото
Комментарии (42)
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ин-на 09:49 14:02:2018

так вам и надо, тупым аборигенам. голосуйте за этих свиней и дальше

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В отставку! 10:01 14:02:2018

Этот раскормленный разжиревший министр ничего не решал, а только исправно получал взятки,и это легко можно "прочитать" по его фейсу, обделённому умом и интеллектом.
Вот такие хуторские пуйки и рушат страну.

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ин-на 10:10 14:02:2018

похоже, надо с ними еще жестче. мазохисты тупые

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Правда тут 11:40 14:02:2018

Молодец выкормыш дави второсортных пусть прочуствуют свободу. Да здравствует свободная латвия хура хура хурра.

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ин-на 14:20 14:02:2018

дежурю на маскавас .обслужу всех пу т иномдов .эхх гуляй кремляди и гуляем с пуйловцами

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ВАСЯ 09:56 14:02:2018

Вы его ещё по попке похлопайте Его судить надо и все переплаченные деньги вернуть людям а КОЗам этим что народ грабят конфискацию и трудовой лагерь пожизненно

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Ну не! 10:01 14:02:2018

У нас только могут наказать ссылкой в Европарламент.

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А ещё 10:03 14:02:2018

у нас могут послом в Гейропу отправить, как воровку Абдолбыню.

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шери 11:45 14:02:2018

У нас наказание - ротация, перевод от одной кормушки к другой......Что сотворили со страной? Грабят по полной,совести у ,,патриотов,,

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А шо так? 09:56 14:02:2018

Или крестьянам не по вкусу наша история успеха?

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ваня 11:39 14:02:2018

интересное происходит с коментами. Ни как не добалляются потом 26 потом 25 и так далее. Опять 26 25 22. интересненько.

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Наверное. 11:45 14:02:2018

местные чекисты не успевают быстро читатьи заносить в досье...

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Саня™ 10:00 14:02:2018

Ну, не знаааю.
За право петь и танцевать можно и потерпеть.
(подумал)А может господам фермерам захотелось новой оккупации???

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22 10:07 14:02:2018

Что независимость не помогает? А как же чудо кабель?

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Скорее 10:22 14:02:2018

господам фермерам захотелось старой оккупации, ибо от новой оккупации они не перестают стонать .

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Janka 10:00 14:02:2018

оправить в отставку
====
otpravitj za resetku i eto edinstvenno pravilno resenie.

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Блединство под суд 10:08 14:02:2018

Всё коррумпированное Блединство давно пора гнать в отставку и под суд.
Школа рыжей крысы чувствуется.

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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