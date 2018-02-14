Общественная организация «Крестьянский сейм» из-за подорожания электроэнергии намерена потребовать отставки министра экономики Арвила Ашераденса, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» ее председатель Юрис Лаздиньш.

У многих фермеров, обратившихся в «Крестьянский сейм», счета за электроэнергию с начала года увеличились на 40-80% или на 50-600 евро в месяц.

«Если в ближайшие недели не будет принято решение об отмене компонента обязательной закупки мощности за амперы, на съезде, который состоится 9 марта, мы рассмотрим вопрос о требовании отставки министра экономики», — сказал руководитель «Крестьянского сейма».

Увеличение счетов за электроэнергию Лаздиньш назвал новым налогом, который фермеры не могут позволить себе уплатить.

Из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки счета латвийских крестьян за электроэнергию в январеоказались на 40-60% выше декабрьских.