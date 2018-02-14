У многих фермеров, обратившихся в «Крестьянский сейм», счета за электроэнергию с начала года увеличились на 40-80% или на 50-600 евро в месяц.
«Если в ближайшие недели не будет принято решение об отмене компонента обязательной закупки мощности за амперы, на съезде, который состоится 9 марта, мы рассмотрим вопрос о требовании отставки министра экономики», — сказал руководитель «Крестьянского сейма».
Увеличение счетов за электроэнергию Лаздиньш назвал новым налогом, который фермеры не могут позволить себе уплатить.
Из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки счета латвийских крестьян за электроэнергию в январеоказались на 40-60% выше декабрьских.
так вам и надо, тупым аборигенам. голосуйте за этих свиней и дальше« ответить
Этот раскормленный разжиревший министр ничего не решал, а только исправно получал взятки,и это легко можно "прочитать" по его фейсу, обделённому умом и интеллектом.« ответить
Вот такие хуторские пуйки и рушат страну.
похоже, надо с ними еще жестче. мазохисты тупые« ответить
Молодец выкормыш дави второсортных пусть прочуствуют свободу. Да здравствует свободная латвия хура хура хурра.« ответить
дежурю на маскавас .обслужу всех пу т иномдов .эхх гуляй кремляди и гуляем с пуйловцами« ответить
Вы его ещё по попке похлопайте Его судить надо и все переплаченные деньги вернуть людям а КОЗам этим что народ грабят конфискацию и трудовой лагерь пожизненно« ответить
У нас только могут наказать ссылкой в Европарламент.« ответить
у нас могут послом в Гейропу отправить, как воровку Абдолбыню.« ответить
У нас наказание - ротация, перевод от одной кормушки к другой......Что сотворили со страной? Грабят по полной,совести у ,,патриотов,,« ответить
Или крестьянам не по вкусу наша история успеха?« ответить
интересное происходит с коментами. Ни как не добалляются потом 26 потом 25 и так далее. Опять 26 25 22. интересненько.« ответить
местные чекисты не успевают быстро читатьи заносить в досье...« ответить
Ну, не знаааю.« ответить
За право петь и танцевать можно и потерпеть.
(подумал)А может господам фермерам захотелось новой оккупации???
Что независимость не помогает? А как же чудо кабель?« ответить
господам фермерам захотелось старой оккупации, ибо от новой оккупации они не перестают стонать .« ответить
оправить в отставку« ответить
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otpravitj za resetku i eto edinstvenno pravilno resenie.
Всё коррумпированное Блединство давно пора гнать в отставку и под суд.« ответить
Школа рыжей крысы чувствуется.