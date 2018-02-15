Согласно вердикту ЕСПЧ, Игорь Порту и Мартин Сарасола — члены баскской радикальной левонационалистической организации ЭТА — испытали «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение» после ареста в 2008 году. Мужчины утверждали, что после задержания их избивали сотрудники Гражданской гвардии. После этого Порту даже госпитализировали, в больнице он провел пять дней.
В 2010 году один из испанских судов признал четверых гвардейцев виновными в пытках, однако через год Верховный суд отменил приговор. Согласно постановлению, не было доказано, что мужчины получили травмы после задержания. В итоге Порту и Сарасола обратились в ЕСПЧ. Тот удовлетворил их требования частично.
Как говорится в вердикте, ни местные власти, ни правительство не предоставили никаких убедительных аргументов, которые могли бы объяснить травмы заявителей. В то же время обращение с мужчинами, хоть и было бесчеловечным, нельзя назвать пыткой, указали в ЕСПЧ. В итоге Порту должны выплатить 30 тысяч евро, а Сарасоле — 20 тысяч.
В настоящее время оба мужчины отбывают пожизненное наказание за теракт. Взрыв на пятиэтажной стоянке мадридского аэропорта Барахас прогремел 30 декабря 2006 года. Несмотря на то, что ЭТА заранее предупредила о планирующемся теракте, два человека погибли, еще около 50 пострадали.
Вот они европейские законы! Радуйтесь! Мы разве такого хотели? Преступникам вместо расстрела за убийство людей компенсацию платят. Куда мы катимся? В пропасть!« ответить
Удар прикладом автомата по голове - 10 Евро, в зживот - 5, по пальцам рук 2, ног 1...... в пах 15 а в нос 20..... сколько и кому надо???« ответить
Шшо в испаччине платять за террракты?« ответить
Nu un ka samaksās, mūža ieslodzījumu tas neatceļ!« ответить
Тут кто-то мне тыкал пренебрежением демократическими ценностями.« ответить
Где ты, а?