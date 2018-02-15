Испания: взорвавшим аэропорт террористам выплатят 50 тысяч евро(5)

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Герман Бергер
20:15 14.02.2018
В мире / Евросоюз

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Испания должна выплатить компенсацию двум осужденным за теракт в аэропорту Мадрида в 2006 году. Об этом сообщает в среду, 14 февраля, The Local.

Согласно вердикту ЕСПЧ, Игорь Порту и Мартин Сарасола — члены баскской радикальной левонационалистической организации ЭТА — испытали «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение» после ареста в 2008 году. Мужчины утверждали, что после задержания их избивали сотрудники Гражданской гвардии. После этого Порту даже госпитализировали, в больнице он провел пять дней.

 

В 2010 году один из испанских судов признал четверых гвардейцев виновными в пытках, однако через год Верховный суд отменил приговор. Согласно постановлению, не было доказано, что мужчины получили травмы после задержания. В итоге Порту и Сарасола обратились в ЕСПЧ. Тот удовлетворил их требования частично.

 

Как говорится в вердикте, ни местные власти, ни правительство не предоставили никаких убедительных аргументов, которые могли бы объяснить травмы заявителей. В то же время обращение с мужчинами, хоть и было бесчеловечным, нельзя назвать пыткой, указали в ЕСПЧ. В итоге Порту должны выплатить 30 тысяч евро, а Сарасоле — 20 тысяч.

 

В настоящее время оба мужчины отбывают пожизненное наказание за теракт. Взрыв на пятиэтажной стоянке мадридского аэропорта Барахас прогремел 30 декабря 2006 года. Несмотря на то, что ЭТА заранее предупредила о планирующемся теракте, два человека погибли, еще около 50 пострадали.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (5)
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Извращенцы 20:32 14:02:2018

Вот они европейские законы! Радуйтесь! Мы разве такого хотели? Преступникам вместо расстрела за убийство людей компенсацию платят. Куда мы катимся? В пропасть!

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CCCP 20:44 14:02:2018

Удар прикладом автомата по голове - 10 Евро, в зживот - 5, по пальцам рук 2, ног 1...... в пах 15 а в нос 20..... сколько и кому надо???

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Ни банана нэ пуняв 20:33 14:02:2018

Шшо в испаччине платять за террракты?

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Latviešu patriots 21:53 14:02:2018

Nu un ka samaksās, mūža ieslodzījumu tas neatceļ!

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Саня 06:38 15:02:2018

Тут кто-то мне тыкал пренебрежением демократическими ценностями.
Где ты, а?

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (15)