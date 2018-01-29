Взрыв в Кабуле: около 100 погибших

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Владимир Бучельников
14:42 28.01.2018
В мире / Война

По меньшей мере, 95 человек погибли, еще 158 получили ранения в результате атаки смертника в центре Кабула. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на данные Минздрава республики.

Взрыв прогремел сегодня днем вблизи зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Талибан».

 

Бомба сработала в машине скорой помощи. Ее водитель смог проехать в квартал через КПП, сказав, что у него пациент. Взрывчатка, заложенная в машину, сработала у второго пропускного пункта, недалеко от госпиталя, сообщили в МВД Афганистана.

 

Полиция задержала четверых подозреваемых в причастности к теракту.

 

Взрыв произошел спустя неделю после того как талибы атаковали гостиницу Intercontinental в Кабуле. А результате той атаки погибли 40 человек, также были ликвидированы сами нападавшие.

Polit.ru / Фото
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