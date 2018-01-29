Взрыв в Кабуле: около 100 погибших

Взрыв прогремел сегодня днем вблизи зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Талибан».
Бомба сработала в машине скорой помощи. Ее водитель смог проехать в квартал через КПП, сказав, что у него пациент. Взрывчатка, заложенная в машину, сработала у второго пропускного пункта, недалеко от госпиталя, сообщили в МВД Афганистана.
Полиция задержала четверых подозреваемых в причастности к теракту.
Взрыв произошел спустя неделю после того как талибы атаковали гостиницу Intercontinental в Кабуле. А результате той атаки погибли 40 человек, также были ликвидированы сами нападавшие.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.